La Danimarca inaugura il primo sito di stoccaggio transfrontaliero di CO2 al mondo

Secondo la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intervenuta all’inaugurazione mercoledì (8 marzo), l’apertura segna un momento importante per la transizione verde e la competitività industriale dell’UE.

Il Progetto Greensand è il primo impianto a realizzare la cattura e lo stoccaggio transfrontaliero del carbonio (CCS), trasportando la CO2 dal Belgio e iniettandola in un giacimento petrolifero esaurito sotto il Mare del Nord danese.

Dopo la prima iniezione effettuata mercoledì, il progetto mira a stoccare in modo sicuro e permanente fino a 8 milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro il 2030, che equivalgono al 40% degli obiettivi di riduzione delle emissioni della Danimarca e a oltre il 10% delle emissioni annuali del Paese.

“Questo è il senso della sostenibilità competitiva dell’Europa”, ha dichiarato la von der Leyen in un discorso video, all’evento inaugurale in Danimarca.

“State dimostrando che si può fare, che possiamo far crescere la nostra industria attraverso l’innovazione e la concorrenza e, allo stesso tempo, rimuovere le emissioni di carbonio dall’atmosfera grazie all’ingegno e alla cooperazione”, ha aggiunto.

Il progetto segna una svolta nel campo della cattura del carbonio, che consiste nel prelevare CO2 da un Paese e iniettarla in un altro, ha dichiarato Brian Gilvary di INEOS energy, una delle 23 organizzazioni che gestiscono il Project Greensand insieme ad altre imprese, università, governi e start-up.

Secondo Gilvary, la transizione energetica richiederà la cattura e lo stoccaggio del carbonio “come fondamento” per raggiungere gli obiettivi climatici mondiali. “È impossibile per l’industria o per il pianeta arrivare [a zero emissioni entro il 2050] senza la cattura del carbonio. Quindi è assolutamente parte integrante di ciò che faremo in futuro”, ha dichiarato.

L’evento è significativo per gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Europa, ha dichiarato la Clean Air Task Force, una ONG che ha parlato con EURACTIV durante l’evento di inaugurazione in Danimarca.

“Il calcio d’inizio conferma i rapidi progressi compiuti dalla Danimarca nell’avanzamento dei progetti di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica e svolgerà un ruolo cruciale nel mostrare i vantaggi di un impegno coordinato per affrontare la decarbonizzazione industriale in Europa”, ha dichiarato Alessia Virone, direttore degli affari UE di Clean Air Task Force.

Cresce l’interesse per la CCS

L’Europa guarda sempre più alle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 come un modo per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050. Ciò significa che ogni emissione immessa nell’atmosfera dovrà essere compensata da una rimozione equivalente.

“La scienza è chiara. La rimozione industriale del carbonio è una parte necessaria del nostro armamentario climatico”, ha dichiarato la von der Leyen, che ha definito il Progetto Greensand un “passo significativo verso la neutralità europea del carbonio”.

Secondo le stime della Commissione europea, l’UE dovrà stoccare almeno 300 milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro il 2050 per raggiungere il suo obiettivo climatico di zero emissioni.

“Non c’è alcuna possibilità, amici miei, di raggiungere gli obiettivi climatici globali senza lo stoccaggio della CO2”, ha dichiarato Lars Aagaard, ministro danese per il clima, l’energia e le utility, intervenuto alla conferenza.

A livello europeo, i finanziamenti per i progetti CCS hanno riguadagnato attenzione, dopo diversi anni di pausa a seguito di una prima serie di piani falliti. Nell’ambito del Fondo per l’innovazione dell’UE, 24 progetti di decarbonizzazione industriale hanno già ricevuto 2,8 miliardi di euro.

Anche i progetti di cattura del carbonio riceveranno probabilmente un maggiore sostegno nell’ambito della prossima legge sull’industria a zero emissioni della Commissione europea, prevista per il 14 marzo. Una bozza del disegno di legge, visionata da EURACTIV, include i progetti di CCS in un elenco di “tecnologie strategiche” che possono richiedere uno status speciale per ottenere autorizzazioni più rapide e un accesso più facile ai finanziamenti.

“Abbiamo avviato una missione per garantire un vantaggio industriale all’Europa, creare posti di lavoro validi e significativi e riparare il nostro pianeta. L’eliminazione del carbonio fa parte di questa missione”, ha dichiarato mercoledì la von der Leyen.

La Commissione europea intende inoltre pubblicare una strategia per la cattura, l’uso e lo stoccaggio del carbonio nel corso dell’anno.

Ridurre la burocrazia

Il Mare del Nord, ricco di pozzi di petrolio e di gas esauriti, dovrebbe diventare un centro di cattura e stoccaggio del carbonio, con iniziative simili al Progetto Greensand già in corso in Norvegia.

“Questo dimostra ancora una volta che il Mare del Nord sta svolgendo un ruolo cruciale nel futuro a zero emissioni dell’Europa”, ha dichiarato la von der Leyen.

Ma l’UE avrà bisogno di una capacità di stoccaggio notevolmente maggiore, se vuole raggiungere l’obiettivo di almeno 300 milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro la metà del secolo.

Secondo Gilvary, i 16 progetti europei, attualmente in varie fasi di sviluppo, rappresentano solo un quinto del fabbisogno.

L’UE deve ora costruire una catena di valore che colleghi gli emettitori, comprese le fabbriche senza sbocco sul mare, attraverso oleodotti e navi, ha affermato Hugo Dijkgraaf di Wintershall Dea. Ciò consentirà loro di convogliare la CO2 catturata verso più siti di stoccaggio, garantendo una sufficiente flessibilità del sistema, nel caso in cui uno di essi non sia disponibile, ha spiegato.

Il trasporto transfrontaliero potrebbe essere una parte fondamentale di questo sistema, in quanto consente di trasferire il carbonio dai Paesi ad alta intensità industriale, come la Germania, i Paesi Bassi e il Belgio, verso i Paesi con un elevato potenziale di stoccaggio, come la Danimarca.

Tuttavia, ciò necessita di un sostegno normativo, che manca alla Germania, Paese con un alta concentrazione di industrie e di emissioni.

“Spero che il più grande emettitore d’Europa, un Paese chiamato Germania, si assuma la responsabilità di creare un quadro giuridico che consenta l’utilizzo di questo tipo di tecnologie e inizi a stipulare accordi bilaterali”, ha dichiarato Mario Mehren, amministratore delegato di Wintershall Dea.

“Noi tedeschi saremo anche lenti, ma non siamo stupidi”, ha aggiunto Mehren, che spera che Berlino approvi presto il trasporto e l’esportazione di CO2, anche se lo stoccaggio sul territorio tedesco potrebbe richiedere più tempo.

Leggi l’articolo originale qui.