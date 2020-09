La Commissione Ue lancerà un’alleanza europea sulle materie prime

La Commissione europea annuncerà il lancio di una nuova alleanza industriale questa settimana, con l’obiettivo di costruire una catena di approvvigionamento completa dell’Ue per le materie prime come il litio, considerate fondamentali per le transizioni digitali e verdi del blocco.

La nuova alleanza di settore sarà annunciata giovedì (3 settembre) e lanciata ufficialmente alla fine di questo mese nell’ambito di un “piano d’azione” volto a garantire all’Europa l’accesso alle materie prime essenziali, secondo le fonti.

Il nuovo gruppo guidato dall’industria si ispirerà alla European Battery Alliance (Eba), che ha riunito più di 200 aziende, governi e organizzazioni di ricerca intorno alla produzione di batterie per l’industria automobilistica.

L’alleanza industriale si concentrerà sui metalli e le terre rare che vengono utilizzati per costruire magneti per batterie e tutti i tipi di dispositivi elettrici ed elettronici, ha dichiarato un funzionario dell’Ue a EURACTIV.

“Imiteremo un po’ l’Eba. Vogliamo creare la stessa piattaforma cooperativa per le materie prime basata sull’industria”, ha dichiarato Maroš Šefčovič, il vicepresidente della Commissione europea responsabile delle previsioni e delle relazioni interistituzionali.

“Non è solo per le batterie che abbiamo bisogno di queste rare materie prime, ma anche per quella che definirei l’economia del futuro: stiamo parlando di mulini a vento, pannelli fotovoltaici, elettronica e robotica”, ha dichiarato Šefčovič ai giornalisti durante un briefing online del 27 agosto.

Secondo il commissario slovacco, l’alleanza europea per le batterie è stata “estremamente utile” per evidenziare le “nuove dipendenze” che le industrie europee devono affrontare quando si tratta di materie prime.

Peter Carlsson, l’amministratore delegato del produttore di batterie Northvolt, che sta costruendo una “gigafabbrica” in Svezia, ha dichiarato che le aziende europee stanno lottando per assicurarsi forniture stabili di materie prime essenziali nella catena di fornitura della produzione di batterie.

“Oggi, con l’avvio della fabbrica, dipenderemo ancora da molti fornitori extraeuropei”, ha detto Carlsson, citando le materie prime e i componenti come parte del più ampio ecosistema delle batterie. “È qui che dobbiamo davvero continuare a rafforzare l’ecosistema europeo”.

L’Europa “autosufficiente” per il litio entro il 2025?

Šefčovič ha dichiarato che sta attualmente preparando un “piano d’azione per le materie prime critiche” in collaborazione con Thierry Breton, il Commissario responsabile del mercato interno.

Il piano includerà un elenco aggiornato dell’Ue di materie prime essenziali, basato su uno studio prospettico della Commissione europea “per determinare di quante di queste avremo bisogno nel 2030 e nel 2050”, ha detto il Commissario slovacco.

L’elenco delle materie prime essenziali dell’Ue è stato aggiornato l’ultima volta nel 2017. Le materie prime che figurano nell’elenco sono considerate molto importanti per l’economia dell’Ue o hanno un alto rischio di carenze di approvvigionamento.

Il litio è indicato tra le materie prime che saranno aggiunte all’elenco dell’Ue. Sebbene il litio non sia scarso, è considerato una materia prima fondamentale nella produzione di batterie agli ioni di litio che vengono utilizzate nei computer portatili, negli smartphone e sempre più spesso per alimentare i veicoli elettrici.

Altri metalli che saranno aggiunti all’elenco sono la bauxite, lo stronzio e il titanio, ha dichiarato un funzionario dell’Ue a EURACTIV.

I principali produttori e raffinatori di litio di tutto il mondo includono Australia, Cile e Cina, ma l’Europa “potrebbe essere abbastanza autosufficiente già a metà del decennio”, ha assicurato Šefčovič.

Con una quota di mercato dell’11%, il Portogallo è attualmente il principale produttore europeo, ma i suoi costi di gestione sono superiori a quelli dei concorrenti stranieri. E la corsa all’elettrificazione del parco auto europeo ha scatenato una frenesia di piani per l’apertura di nuove miniere.

In aprile, gli investitori hanno dato il via libera a un progetto per il litio e lo stagno nella Repubblica Ceca, che si ritiene detenga alcuni dei più grandi depositi europei di metallo per batterie. Altri depositi sono stati scoperti in Serbia, che potrebbe essere il più grande del vecchio continente, secondo l’agenzia di stampa Bloomberg.

Per Šefčovič, questo mette l’Europa in una posizione di forza per diventare autosufficiente sul litio. “Investiremo nelle materie prime che possiamo estrarre qui in Europa per dimostrare che si può fare in modo sostenibile e con il sostegno della comunità”, ha detto.

Parte del piano d’azione si concentrerà anche sugli accordi commerciali e sull’approvvigionamento sostenibile delle materie prime, compresi i diritti umani, le leggi sul lavoro e gli standard di salute e sicurezza.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con i Paesi e le aziende che estraggono le materie prime. Se vogliono fornire queste materie prime all’Europa, devono farlo in modo sostenibile e responsabile”, ha detto Šefčovič, riferendosi agli standard ambientali e di lavoro.

“Crediamo che, con la domanda che sta crescendo in Europa, stiamo diventando un cliente molto importante quando si tratta di litio”, ha detto.

E quando si tratta di regolamenti, “siamo una superpotenza globale”, ha detto Šefčovič che l’anno scorso ha avvertito che l’Europa potrebbe vietare l’importazione di batterie che non soddisfano i rigorosi standard ecologici del blocco.

“Dove dovremmo chiaramente aspirare ad essere leader è sulla sostenibilità”, ha detto, spiegando che i consumatori “vogliono tutta la storia” sui veicoli elettrici, compresa la sostenibilità dei minerali che vengono utilizzati per costruire le batterie.