Report del Consiglio d’Europa: La Commissione europea deve garantire la libertà dei media e proteggere i giornalisti

In un rapporto del Consiglio d’Europa, la Commissione europea è stata invitata a rafforzare le misure per la libertà di stampa, tra cui la nomina di un vicepresidente della Commissione con un portafoglio per i media dopo le elezioni di giugno e l’adozione di una posizione più dura nei confronti degli Stati membri che non proteggono i giornalisti.

Il rapporto, “Press Freedom in Europe: Time to Turn the Tide” (Libertà di stampa in Europa: È ora di invertire la rotta), pubblicato martedì (5 marzo), è una valutazione annuale delle organizzazioni partner della Piattaforma per la sicurezza dei giornalisti e del Consiglio d’Europa, un organismo internazionale dedicato alla salvaguardia dei diritti umani, alla promozione della democrazia e al sostegno dello Stato di diritto.

Il rapporto 2023 ha richiamato l’attenzione sulla minaccia delle azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAPP), sull’uso di software spia, sul ruolo della Commissione europea e sulla mancanza di regolamenti o della loro attuazione.

Il documento suggerisce in particolare l’istituzione di un vicepresidente della Commissione con un chiaro mandato per la libertà di stampa e un adeguato impegno politico in termini di risorse, di personale e di bilancio per supervisionare la materia dopo le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024.

Invita inoltre la Commissione a rafforzare le sue relazioni annuali sullo Stato di diritto e a richiamare chi non rispetta gli obblighi in materia di libertà dei media, premiando invece chi adotta misure per rafforzarli. Le relazioni dovrebbero anche includere raccomandazioni utilizzabili come base per le relazioni successive.

La libertà di stampa in Italia

Il report del Consiglio d’Europa manifesta preoccupazioni riguardo al servizio pubblico di informazione e specificamente al caso della Rai che ha sollevato molte segnalazioni sulla Piattaforma per la sicurezza dei giornalisti.

“Il cambio di governo in Italia ha visto la brusca partenza, nel maggio 2023, di Carlo Fuortes” ex CEO della RAI “che si è dimesso citando l’interferenza del governo nel consiglio di amministrazione e i tentativi di imporre modifiche alla programmazione”, si legge all’interno del report. Si fa anche riferimento al caso di Roberto Saviano, giornalista apertamente critico verso governo, il quale si è visto cancellare un nuovo programma televisivo che lui avrebbe dovuto condurre.

Allo stesso tempo il Consiglio d’Europa nota con favore il sistema di protezione per i giornalisti che subiscono intimidazioni e minacce, anche di morte. Secondo le informazioni riportate dal Ministero dell’Interno “in un anno tipo circa 20 giornalisti che subiscono le minacce più gravi o imminenti ricevono una stretta protezione da parte della polizia, mentre un numero maggiore di giornalisti riceve livelli di protezione minori”.

Tuttavia, secondo FNSI, il sindacato unico e unitario dei giornalisti italiani, che cita il Rapporto 2023 di Reporter Senza Frontiere, l’Italia si colloca al 41esimo posto nel mondo per libertà di stampa. Tra le ragioni di questa collocazione vi sono le continue minacce subite dai giornalisti italiani da parte della criminalità organizzata, in particolare nel Meridione, oltre che da vari gruppi estremisti violenti.

Spyware

La Commissione è stata anche richiamata per non aver preso provvedimenti adeguati in merito agli scandali sui software spia che hanno scosso gli Stati membri negli ultimi anni.

“La Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea non hanno i poteri, e spesso la volontà politica, per contrastare l’uso abusivo di spyware contro i giornalisti negli Stati membri dell’UE”, si legge nel testo.

La Commissione ha sostenuto che la salvaguardia dei cittadini dai programmi spia è di competenza nazionale, una posizione criticata dall’eurodeputata Sophie in ‘t Veld, che ha guidato l’indagine Pegasus, ora conclusa, al Parlamento europeo.

Caso Pegasus, spiati i cellulari di alcuni funzionari dell’Ue L’Ue ha trovato prove che evidenziano come i cellulari di alcuni funzionari dell’Ue, tra cui il commissario alla giustizia Didier Reynders, potrebbero essere stati spiati attraverso il software israeliano Pegasus. In una lettera inviata il 25 luglio alla parlamentare europea Sophie …

Si parla di competenza nazionale, tuttavia, la relazione PEGA, adottata nel 2023 dal Parlamento europeo sull’uso di Pegasus e di spyware equivalenti, “ha dimostrato inequivocabilmente che la sicurezza nazionale è stata usata come pretesto dagli Stati membri dell’UE per giustificare misure illegali e intrusive contro i giornalisti”,

Inoltre, le indagini condotte all’interno di alcuni Stati membri dell’UE sull’uso di software spia contro i giornalisti non sono state trasparenti e chiare dal punto di vista legale e non hanno fornito ai giornalisti un rimedio alle violazioni.

Il rapporto sottolinea anche le critiche rivolte alla Commissione europea e al Consiglio per la mancata applicazione del Regolamento 2021 sulla tecnologia a duplice uso, che mira a regolamentare l’esportazione di software spia verso Paesi in cui vi è il rischio che tale tecnologia venga utilizzata per violare i diritti umani, compresa la sorveglianza dei giornalisti.

“Ai sensi del regolamento sul duplice uso, le autorità competenti degli Stati membri sono le uniche responsabili delle decisioni relative alle richieste di licenza di esportazione”, ha dichiarato lo scorso giugno un portavoce della Commissione a Euractiv, sottolineando che l’applicazione è di competenza nazionale.

L’European Media Freedom Act (EMFA), un progetto di legge per promuovere il pluralismo dei media nell’UE, sul quale le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo politico il 15 dicembre, comprendeva anche misure per impedire la sorveglianza dei giornalisti, compresi i freelance e salvaguardare la riservatezza delle loro fonti.

Le eccezioni a queste protezioni sono state limitate alle indagini su determinati reati gravi, come il terrorismo e l’omicidio, che richiedono l’autorizzazione preventiva di un giudice o di un’autorità indipendente. I giornalisti sottoposti a sorveglianza saranno informati in seguito e potranno contestarla in tribunale.

La parte più controversa di questo argomento era l’esenzione per la sicurezza nazionale, che è stata eliminata a favore di una formulazione che afferma che la legge rispetta le responsabilità nazionali dei Paesi dell’UE definite nei trattati.

Materiale pedopornografico online

Nel documento si legge che la proposta di regolamento sul materiale pedopornografico online (CSAM) ha continuato a generare disaccordo tra gli Stati membri, poiché, nella sua forma originale, avrebbe dato alle autorità giudiziarie il potere di chiedere ai servizi di intercomunicazione come WhatsApp o Gmail di scansionare i messaggi privati delle persone per trovare contenuti sospetti.

La Commissione europea avvia un'indagine formale su TikTok per la protezione dei minori Lunedì (19 febbraio) la Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro TikTok in base al Digital Service Act, la legge sui servizi digitali, a causa di possibili violazioni in diverse aree, tra cui la protezione dei minori.

Il Digital Services …

“Al momento della stesura del rapporto, non era chiaro se il regolamento sarebbe avanzato prima delle elezioni, dato il dibattito così polarizzato sulla potenziale efficacia, o addirittura sulla legalità, del testo”, si legge nel documento. Il futuro del regolamento non è meno incerto ora, tuttavia, dopo essere rimasto bloccato in Consiglio per mesi, la Presidenza belga ha recentemente proposto un nuovo approccio.

L’anno scorso non sono mancati gli scandali intorno al dossier, con la Commissione che ha utilizzato annunci di microtargeting per promuovere il progetto di legge o il Mediatore europeo che ha avviato un’indagine sul potenziale conflitto di interessi di due ex funzionari di Europol che si sono uniti all’organizzazione di protezione dell’infanzia Thorn, i cui legami con la Commissione sono stati messi in discussione.

Legge sui servizi digitali

L’UE ha avviato l’attuazione della Legge sui servizi digitali (DSA), che dovrà essere pienamente applicata dagli Stati membri entro il 2024.

Secondo il rapporto 2023, “nella seconda metà dell’anno sono stati sollevati dubbi sulla velocità, la trasparenza e l’efficacia della risposta delle piattaforme social ai reclami dei giornalisti e sulla misura in cui le valutazioni dei rischi e le misure di mitigazione delle piattaforme gestiscono efficacemente i problemi legati alla libertà dei media”.

Euractiv ha riferito che alcuni eurodeputati temono che il coordinatore dei servizi digitali ungherese, un coordinatore nazionale che ogni Stato membro deve nominare per applicare il regolamento, possa non essere indipendente dal governo.

La Repubblica ceca non è pronta ad applicare la legge sui servizi digitali dell'UE L’Ufficio ceco per le telecomunicazioni, che ha solo un mese di tempo prima di iniziare a garantire la conformità con la Legge sui servizi digitali (DSA) dell’UE, ha attualmente bisogno di più personale e della legislazione necessaria per garantire l’adempimento …

Nel frattempo, Meta e TikTok hanno annunciato all’inizio di febbraio che stanno facendo causa alla Commissione per una tassa di vigilanza annuale che le società elencate nella DSA devono pagare.

Inoltre, la maggior parte degli Stati membri non ha designato un coordinatore fino all’ultimo minuto dell’applicazione del regolamento, il 17 febbraio.

[A cura di Sara Bertolli]

