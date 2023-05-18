No ai fondi europei per le zone LGBT-free polacche

Nessun governo locale polacco che abbia adottato una risoluzione sulle zone libere dall’ideologia LGBT potrà beneficiare dei fondi di coesione dell’UE, ha twittato l’eurodeputato francese di Renew Europe Pierre Karleskind, citando la Commissione europea.

Ispirati dagli adesivi “zona libera da LGBT” diffusi assieme al quotidiano di destra Gazeta Polska, dal 2019 cinque regioni polacche e oltre 190 comuni hanno adottato risoluzioni sulla creazione di “zone libere dall’ideologia LGBT”. Dopo l’intervento della Commissione, quattro di queste regioni hanno revocato le risoluzioni e la quinta le ha modificate.

“È confermato! Neanche un euro dell’UE andrà alle ‘zone libere da LGBT’ in Polonia”, ha twittato Karleskind. “La Commissione europea mi ha confermato in una lettera che darà esecuzione ai suoi avvertimenti: niente fondi senza rispettare i valori”, ha aggiunto.

In risposta all’interrogazione di Karleskind, i commissari Elisa Ferreira e Nicholas Schmidt hanno inviato una lettera in cui sottolineano che i principi di uguaglianza e non discriminazione sono ribaditi nei regolamenti dell’UE relativi alla politica di coesione.

La Commissione ha avviato una procedura d’infrazione contro la Polonia, poiché il Paese non ha risposto in modo appropriato all’indagine della Commissione sulla natura e sull’impatto di queste “zone franche”. Ma una volta che la Polonia ha fornito le informazioni richieste, la Commissione ha chiuso la procedura a gennaio.

Confermando che la Commissione continuerà a monitorare la questione, i commissari hanno riferito che la Polonia ha accettato di introdurre una specifica clausola di antidiscriminazione nel suo accordo con l’UE relativo ai programmi del periodo di finanziamento 2021-2027. La clausola riguarda i comuni, le contee e le regioni. Essa stabilisce che il sostegno della politica di coesione sarà fornito solo ai progetti e ai beneficiari che rispettano le disposizioni antidiscriminatorie del diritto dell’UE.

Secondo i Commissari europei che hanno risposto alla lettera di Karleskind, le regole della politica di coesione richiedono che gli Stati membri stabiliscano le disposizioni e le procedure necessarie per garantire il rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.

Secondo Atlas of Hate, sotto la pressione di Bruxelles, sempre comuni stanno revocando le loro risoluzioni, ma molte rimangono in vigore in molti altri comuni.

