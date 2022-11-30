Metà delle democrazie mondiali sono in declino, afferma l’organizzazione intergovernativa IDEA

Metà delle democrazie mondiali sono in fase di declino a causa del peggioramento delle libertà civili e dello stato di diritto, mentre i governi già autoritari stanno diventando più oppressivi. Lo ha dichiarato mercoledì (30 novembre) un gruppo intergovernativo di controllo.

Nel suo rapporto annuale, l’Istituto internazionale per la democrazia e l’assistenza elettorale (IDEA), organizzazione intergovernativa con sede a Stoccolma, ha affermato che le istituzioni democratiche sono minate da questioni che vanno dalle restrizioni alla libertà di espressione alla crescente sfiducia nella legittimità delle elezioni.

Diversi fattori, come la guerra della Russia in Ucraina, l’inflazione dilagante, l’incombente recessione globale, il cambiamento climatico e la pandemia rappresentano sfide significative.

“Il mondo si trova ad affrontare una moltitudine di crisi, dal costo della vita al confronto con il rischio del nucleare e all’accelerazione della crisi climatica”, ha dichiarato l’IDEA nel suo studio 2022 sullo stato della democrazia, basato su dati compilati dal 1975.

“Allo stesso tempo, vediamo la democrazia globale in declino. È un mix tossico”.

L’IDEA basa i suoi indici sullo stato globale della democrazia su oltre 100 variabili, tra cui misure come la libertà di espressione, l’integrità personale e la sicurezza, che vengono poi raggruppate e aggregate in categorie più ampie.

Il rapporto afferma che il numero di Paesi “arretrati” – quelli con la più grave erosione democratica – non è mai stato così alto e comprende Polonia, Ungheria e anche gli Stati Uniti, con i loro problemi di polarizzazione politica, disfunzioni istituzionali e minacce alle libertà civili.

In Europa, quasi la metà delle democrazie ha subito un’erosione negli ultimi cinque anni. Tuttavia, i valori e le istituzioni democratiche sono sempre più considerati un baluardo fondamentale contro l’aggressione russa, soprattutto in Ucraina, ma anche nella maggior parte dei Paesi della regione.

“La guerra di aggressione russa in Ucraina ha scosso l’Europa, costringendo la regione a rivedere le considerazioni sulla sicurezza e ad affrontare le imminenti crisi alimentari ed energetiche”, ha dichiarato l’IDEA.

L’Istituto internazionale ha dichiarato che la democrazia a livello globale è minacciata dalle sfide alla legittimità di risultati elettorali credibili, dalle restrizioni alle libertà e ai diritti online, dalla corruzione intrattabile e dall’ascesa dei partiti di estrema destra.

“Mai come in questo momento è urgente che le democrazie rispondano, dimostrando ai loro cittadini che sono in grado di forgiare contratti sociali nuovi e innovativi che uniscono le persone anziché dividerle”, ha affermato l’IDEA.

Il rapporto ha rilevato che i governi autoritari sono sempre più impegnati nella repressione del dissenso e che più di due terzi della popolazione mondiale vive in democrazie “in declino” o sotto un regime autoritario.

A livello globale, il numero di Paesi che si stanno spostando verso l’autoritarismo è più che doppio rispetto a quello che si è spostato verso la democrazia negli ultimi sei anni.

Una nota positiva è che l’Africa ha continuato a resistere di fronte all’instabilità. Paesi come Gambia, Niger e Zambia hanno registrato miglioramenti nella qualità democratica.