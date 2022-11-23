Il Parlamento europeo approva una direttiva sulle quote di genere nei consigli di amministrazione delle aziende

Martedì (22 novembre) il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una legge che prevede l’introduzione di quote per garantire l’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società di tutta l’Unione europea.

La direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, proposta per la prima volta dalla Commissione europea dieci anni fa, per migliorare l’equilibrio di genere tra gli amministratori, si concentra sulle società quotate in borsa.

La direttiva implementa quote sulla proporzione di posti nei consigli di amministrazione occupati dalle donne: il 40% per i soli posti non esecutivi o il 33% per le posizioni nei consigli di amministrazione per incarichi sia non esecutivi che esecutivi.

La co-relatrice socialdemocratica, Evelyn Regner, e altri tra coloro che hanno proposto la direttiva sostengono che una maggiore diversità nelle posizioni aziendali di alto livello aiuterà anche il processo di ripresa economica europea.

“In questo momento è difficile dal punto di vista economico a causa della pandemia, dell’inflazione, della crisi climatica, della guerra in Ucraina; è proprio per questo che abbiamo bisogno di aziende forti in Europa”, ha dichiarato Regner in una sessione plenaria a Strasburgo.

“E possiamo avere aziende forti solo se le donne fanno parte dei consigli di amministrazione e sono alla guida. Dobbiamo utilizzare tutte le loro competenze”, ha aggiunto.

Helena Dalli, commissaria europea per la parità, ha ribadito questa linea, affermando che “i dati dimostrano che un’ampia gamma di talenti e competenze e un approccio inclusivo e diversificato nei consigli di amministrazione contribuiscono a migliorare le decisioni in materia di governance aziendale, ad aumentare la fiducia del pubblico nelle imprese e a promuovere la crescita economica”.

La correlatrice Lara Wolters, anch’essa del gruppo S&D, ha aggiunto che questa decisione avrà un impatto sulle generazioni future, oltre che sulle donne che già lavorano.

“Oggi è una vittoria per le ragazze che, come ben sappiamo, non possono essere ciò che non vedono”, ha affermato.

Critiche

Tuttavia, molti all’interno e all’esterno del Parlamento non sono d’accordo con questo approccio normativo. Diversi Paesi, tra cui la Svezia, la Slovacchia, l’Ungheria e l’Estonia, sostengono che la questione dell’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società sia una questione che spetta ai governi nazionali e non all’Ue.

In risposta a ciò, il Commissario Dalli ha affermato che, sulla base di dati recenti, “i progressi compiuti dalle iniziative volontarie sono stati molto più lenti e meno sostenibili”.

“Quando l’autoregolamentazione non produce gli effetti desiderati, è necessario un intervento normativo dell’Ue”, ha aggiunto.

Un’altra critica è che l’uso delle quote potrebbe indurre le aziende a nominare le donne nei consigli di amministrazione in base al genere piuttosto che al merito: “Penso che sia ora di lasciare questo argomento al suo posto, cioè al secolo scorso”.

“Abbiamo provato a chiedere con gentilezza. Abbiamo provato ad aspettare che la cortina di uomini anziani si estinguesse, senza alcun risultato. Quando manca la volontà, serve una legge”, ha aggiunto.

Le sanzioni

Secondo le nuove regole, gli Stati membri dovranno anche istituire un sistema di sanzioni per le aziende che non rispetteranno i nuovi standard entro il 2026.

Anche gli stessi Stati membri dovranno affrontare misure punitive per la mancata attuazione di politiche volte a raggiungere gli obiettivi della direttiva.

“Penso che non sia un segreto che alcuni Stati membri siano più interessati di altri”, ha dichiarato Wolters a Euractiv. “Il bello è che abbiamo una serie di sanzioni o misure che possiamo adottare nel caso in cui temporeggino”.

Altri tipi di diversità

I parlamentari di entrambi gli schieramenti politici hanno anche messo in dubbio il merito di concentrarsi solo sul genere piuttosto che su altre caratteristiche, come l’etnia.

L’europarlamentare dei Verdi, Pierrette Herzberger-Fofana, ha sostenuto che anche l’etnia e altri fattori dovrebbero essere inclusi nella direttiva per migliorare la diversità sotto molteplici aspetti.

“Questa diversità includerebbe le donne qualificate indipendentemente dalla loro origine culturale, dal loro orientamento sessuale, dalla loro età o dal loro credo religioso”, ha detto. “A lungo termine, vogliamo che ci sia parità per tutti i posti. […] Questo sarebbe il fondamento di una società arcobaleno, partecipativa e inclusiva”.

Nel frattempo, Margarita de la Pisa Carrión del gruppo conservatore ECR, ha sostenuto che questa direttiva porterà l’Ue su una china scivolosa verso l’attuazione di altri tipi di quote.

“Ora si parla di sesso; perché non di genere? O di razza oppure origine etnica? È una mancanza di rispetto se ci concentriamo solo sulle caratteristiche delle persone e non sulle persone stesse (…) Dovremmo guardare la loro esperienza, le loro capacità”, ha detto.

Wolters ha risposto che la diversità nei consigli di amministrazione è una priorità “in modi diversi”.

“Riusciremo a raggiungere questo obiettivo con politiche incentrate solo su donne e uomini? No, penso che dobbiamo considerare anche altri aspetti. Ma possiamo farlo qui oggi? No, non possiamo”, ha detto, ammettendo anche che questa politica affronterà solo una delle tante sfide che le donne devono affrontare.

L’eurodeputata ha sottolineato che l’assistenza all’infanzia e il congedo di paternità sono altre sfide che richiedono soluzioni politiche, mentre l’eurodeputata di sinistra Manon Aubry ha aggiunto l’aumento del salario minimo e la lotta alla violenza domestica e sessuale.

[A cura di Zoran Radosavljevic]