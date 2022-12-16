Il Parlamento dell’Ue riconosce la carestia dell’Holodomor come genocidio

Una mozione per il riconoscimento dell’Holodomor (la grande carestia degli anni ’30 nell’Ucraina sovietica) come genocidio ha trovato un ampio sostegno nel Parlamento europeo giovedì (15 dicembre), con molti che hanno tracciato paralleli con l’attuale guerra della Russia nel Paese.

Con una risoluzione adottata a stragrande maggioranza, il Parlamento europeo “riconosce l’Holodomor, la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina causata da una politica deliberata del regime sovietico, come genocidio contro il popolo ucraino”.

“L’Holodomor è una delle più grandi tragedie del XX secolo”, ha sottolineato il commissario Stella Kyriakides davanti agli eurodeputati nella plenaria del Parlamento.

Holodomor, una combinazione delle parole ucraine per “fame” e “infliggere la morte”, si riferisce alla carestia intenzionalmente organizzata nell’Ucraina sovietica dal 1932 al 1933, in cui morirono milioni di ucraini e kazaki.

Oggi gli storici concordano ampiamente sul fatto che la causa della carestia sia stata causata dall’uomo e da decisioni politiche sovietiche, tra cui il rifiuto di aiuti esterni, la confisca di tutti i prodotti alimentari per uso domestico e la limitazione degli spostamenti della popolazione.

Sebbene in molti Paesi si discuta se la fame di massa costituisca un genocidio – un termine del diritto internazionale che descrive la distruzione intenzionale di un gruppo etnico, nazionale, razziale o religioso – sempre più Paesi l’hanno riconosciuta ufficialmente come tale.

Alla fine di novembre, la Germania è stata l’ultima di 20 Paesi, tra cui l’Ucraina, a compiere questo passo.

All’epoca fu largamente ignorata in Europa

“Cerchiamo di essere chiari su ciò che è accaduto negli anni ’30: Non è stata una catastrofe naturale”, ha detto il deputato polacco di centro-destra (PPE) Radosław Sikorski durante il dibattito.

Mentre c’è stata una carestia in altre parti dell’Unione Sovietica, ha aggiunto, “è stata accompagnata da una feroce epurazione dei portatori della cultura ucraina”.

Le brigate di Stalin erano “piene di odio verso gli ucraini, alimentato dalla propaganda sovietica”, ha detto l’eurodeputata verde Viola von Cramon-Traubadel.

La legislatrice tedesca ha letto alcuni esempi di ciò che i bambini ucraini dovettero sopportare durante la carestia, tra cui un bambino di dieci anni che ricorse a mangiare corteccia d’albero, rane e lombrichi e un sopravvissuto che ammise di aver mangiato, da ragazzo, la carne della propria madre dopo che questa era morta di fame.

Diversi oratori hanno anche sottolineato che, all’epoca, la condizione degli ucraini era principalmente ignorata o sconosciuta al resto d’Europa a causa della propaganda sovietica che cercava di controllare le informazioni sull’argomento.

La questione “era sconosciuta o molto poco conosciuta per molti anni, l’URSS e la Russia non hanno mai confermato questo crimine”, ha sottolineato il deputato socialdemocratico Włodzimierz Cimoszewicz.

Nella risoluzione, il Parlamento chiede anche alla Russia e agli altri Paesi ex sovietici di “aprire i loro archivi sulla carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina”.

La storia si ripete?

Nel frattempo, la risoluzione fa riferimento anche all’attuale attacco della Russia all’Ucraina e i parlamentari e il Commissario hanno fatto un parallelo con la Grande carestia.

“Novanta anni dopo l’Holodomor, la Russia sta di nuovo usando il cibo come arma nella brutale guerra di aggressione contro l’Ucraina, distruggendo la produzione agricola del Paese, estraendo i suoi campi e bloccando i suoi porti”, ha detto Kyriakides, facendo eco alle precedenti dichiarazioni del Commissario all’agricoltura Janusz Wojciechowski.

Poiché l’Ucraina e la Russia insieme rappresentano gran parte delle esportazioni globali di grano e altri prodotti agricoli, l’invasione ha avuto ramificazioni significative sui mercati internazionali e le Nazioni Unite hanno avvertito che ha aggravato una già grave crisi di fame in molte parti del mondo.

Kyriakides ha anche sottolineato le azioni politiche intraprese dall’Ue per sostenere le esportazioni di grano ucraino e contribuire a proteggere la sicurezza alimentare globale, tra cui le cosiddette corsie di solidarietà messe in atto all’inizio di quest’anno e il sostegno all’iniziativa “Grano dall’Ucraina” che Kyiv ha recentemente lanciato.

Mentre l’eurodeputato di sinistra Martin Schirdewan ha ammonito che la storia staliniana non dovrebbe essere confusa con le azioni della Russia di oggi, Sikorski ha sostenuto che ci sono chiari parallelismi.

Il presidente russo Vladimir Putin “sta cercando di fare di nuovo la stessa cosa con mezzi simili”, ha detto: “Negare all’Ucraina il diritto di esistere come cultura separata, nazione separata e Stato democratico ed europeista funzionante”.