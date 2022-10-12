Aborto: dopo più di quarant’anni, la legge n.194 è ancora oggetto di dibattito

Da quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, il tema dell’aborto è tornato al centro dell’attenzione, oggetto di diverse polemiche sui giornali e sui social. A commentare per Euractiv Italia le posizioni a riguardo della leader di Fratelli d’Italia e di tutto il centrodestra, la senatrice del Pd appena rieletta, Tatjana Rojc e Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione no profit di promozione sociale Luca Coscioni, che ha come priorità l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani.

Il centrodestra ha già accolto il mese scorso le istanze degli ultracattolici per contrastare la ‘soppressione di un vita umana inerme e innocente’, come scritto nella Carta redatta dalla Onlus Pro Vita & Famiglia in occasione delle attuali elezioni politiche. Nel frattempo, le piazze di tutta Italia si sono riempite di manifestanti, con l’intenzione di preservare un diritto, quello dell’aborto, istituito nel Paese con la legge n.194.

Il sentiero stretto della Meloni sull’Europa Il video-messaggio di Giorgia Meloni alla kermesse di Vox, partito post-franchista spagnolo, alleato di Fratelli d’Italia nel quadro dei Conservatori e riformisti europei (ECR), ha suscitato molte polemiche in Italia. Cerchiamo di analizzarlo in una prospettiva europea. In Europa esistono vari …

La 194 è stata anche definita nel 2020, dall’Istituto superiore di sanità, “uno tra i più brillanti interventi di prevenzione di salute pubblica realizzati in Italia”. La legislazione venne approvata il 22 maggio 1978 grazie alle lotte delle donne e dopo un passaggio parlamentare di circa due anni, che portò a un compromesso.

La legge prevede che le donne possano interrompere la gravidanza (nota anche come ‘Ivg’) per motivi economici, di salute, sociali o familiari. Si può procedere con l’aborto entro i 90 giorni dal concepimento e, trascorsi i tre mesi, la procedura può essere eseguita solo se si ritiene che la gravidanza metta in pericolo la vita della mamma o se siano stati accertati problemi con il feto.

Prima di procedere con l’Ivg, bisogna però rispettare una procedura: prendere appuntamento con il proprio ginecologo oppure recarsi in un consultorio o in un ospedale per un colloquio (nel caso di minorenni, bisogna essere accompagnate da un genitore, oppure ci si può rivolgere ai servizi sociali). Trascorsi poi 7 giorni, la donna riceve un certificato e si può eseguire l’aborto. Se non sono passati più di 49 giorni dal concepimento, l’interruzione di gravidanza avviene con la pillola abortiva nota come RU486; in caso contrario, bisogna procedere con l’aborto chirurgico negli ospedali o nelle strutture sanitarie abilitate.

La 194 avrebbe dovuto rendere il percorso meno difficoltoso, ma così non è stato, perché, fin da quando è entrata in vigore, alcuni movimenti femministi hanno lamentato degli strumenti contenenti nel testo, tra i quali ‘l’obiezione di coscienza’, che rendono l’abortire una procedura estremamente complicata: il medico può astenersi dall’intervento in qualità di ‘obiettore di coscienza’, anche per motivi etici o religiosi.

In questi casi, capita che le pazienti si ritrovino costrette a spostarsi in altre regioni italiane per poter procedere con l’interruzione. Ecco così che, dopo più di quarant’anni, la 194 viene ancora discussa e criticata, perché dovrebbe garantire un diritto che viene spesso messo in discussione dall’alto numero di obiettori, ma non solo.

Nelle Marche per esempio, regione amministrata dal 2020 da Francesco Acquaroli, agli inizi del 2021 il presidente decise di togliere la possibilità di effettuare l’aborto farmacologico nei consultori, costringendo quindi le donne a recarsi presso gli ospedali di Urbino, San Benedetto del Tronto o Senigallia. Per questo le Marche, sono state considerate dal alcuni come il ‘simbolo’ di quello che potrebbe succedere in tutto il Paese con la la leader di Fratelli d’Italia alla Presidenza del Consiglio.

Giorgia Meloni ha negato che nel Paese ci siano problemi di accessibilità all’interruzione di gravidanza, ha difeso l’obiezione di coscienza ma soprattutto ha ribadito più volte che non intende abolire o modificare la legge n.194, ma solo “aggiungere un diritto, perché se oggi ci sono delle donne che si trovano costrette ad abortire solo perché non hanno soldi per crescere quel bambino, o perché si sentono sole, voglio dar loro la possibilità di fare una scelta diversa, senza nulla togliere a chi vuole abortire”.

La leader del centrodestra intende applicare integralmente la legge n.194, a partire dalla “prevenzione” e a “tutela della vita umana fin dal suo inizio”. Vuole dunque impegnarsi per quella parte della legislazione rimasta disattesa: quella che prevede che lo Stato contribuisca a far superare le cause che possono indurre una donna ad abortire. A tal fine, l’idea è incentivare misure che possano dissuadere tale scelta, istituire un fondo per rimuovere le cause, sostenere i Centri di aiuto alla vita. La scelta di concentrarsi sulla prevenzione è legata ai temi della ‘natalità’ e della ‘bellezza della genitorialità’, presenti nel suo programma elettorale.

La senatrice Rojc ha detto a Euractiv Italia che: “La destra è intrinsecamente contro i diritti civili e in particolare contro la liberazione delle donne. È impressionante che a oltre 40 anni dal referendum sull’aborto ci sia una parte politica, che ora governa il Paese, disposta a togliere l’autodeterminazione alle donne”.

“Non vorrei mai tornare al tempo in cui, quelle che potevano economicamente, si rivolgevano ai medici per abortire in cliniche private, mentre le altre andavano dalle ‘mammane’ mettendo a rischio la propria vita” aggiunge, sottolineando anche che la sinistra “interpreterà la coscienza ormai radicata nel popolo italiano e difenderà il diritto di poter scegliere”.

“La legge 194 già ora trova difficoltà di applicazione in varie Regioni. Bisogna dunque applicarla e – spiega – non rimetterla in discussione. Le donne sanno bene che l’aborto è sempre una scelta estrema, e solo loro possono farla. Il modello di famiglia e un ruolo delle donne di tipo ‘orbaniano’ contrastano con qualsiasi tipo di democrazia liberale, di cui l’emancipazione femminile è un termometro sensibile. Attaccare i diritti delle donne significa cominciare a mettere in crisi la democrazia stessa”.

Durante una manifestazione organizzata a Roma, in piazza dell’Esquilino, in occasione della Giornata Internazionale dell’aborto sicuro, l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, è stata attaccata verbalmente da un gruppo di ragazze che erano lì per difendere la 194 e che vedono l’ex presidente come il simbolo di una sinistra ben lontana dalla realtà. L’episodio è stato filmato ed è diventato virale.

Aborto, il Parlamento europeo chiede di inserirlo tra i diritti garantiti dalla Carta fondamentale dell'UE Il Parlamento europeo giovedì 7 luglio ha condannato con fermezza il deterioramento della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne negli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte Suprema che ha abolito la legalizzazione dell’aborto a livello federale, …

“La sua presenza non è gradita” hanno detto le giovani rivolgendosi all’ex presidente, aggiungendo: “Se ne vada, perché lei non rappresenta le rivendicazioni di questa piazza. A lei delle persone che vivono nei quartieri popolari e dei precari non importa nulla”.

Su questo argomento, Marco Cappato dichiara a Euractiv Italia che: “Le manifestazioni sono utili a tenere i riflettori puntati sulla questione. Al di là dei toni, e senza riferirmi particolarmente a Boldrini, credo che la sinistra politica ufficiale abbia gran bisogno di una sferzata. Il ministro che da un anno non ci sta fornendo i dati aperti sull’applicazione della legge 194 non è un ministro di Fratelli d’Italia, si chiama Roberto Speranza”.

Sulle posizioni della destra, il Tesoriere aggiunge: “Sono liberi di sottoscrivere ciò che credono, non esiste il reato di opinione, nemmeno sull’aborto. Se poi, nella pratica, proveranno a mettere ulteriormente i bastoni tra le ruote alle donne che cercano di praticare un aborto al sicuro, allora dovranno fare i conti con un’opposizione forte nella società. Come Associazione Luca Coscioni saremo in prima linea”.

Meloni: il difficile equilibrio Giorgia Meloni, (se e) quando verrà chiamata dal Presidente Mattarella a comporre un governo e troverà una maggioranza che le voti la fiducia, dovrà affrontare una serie di compiti estremamente complicati: un paese in forte sofferenza economica, con profonde disuguaglianze …

Su come invece potrebbe rispondere la sinistra, afferma: “Finora ha fatto poco o nulla, quindi non mi faccio illusioni. Diciamo piuttosto cosa c’è da fare. A legislazione vigente, continueremo a batterci, magari in condizioni ancora più difficili, per la reale disponibilità della RU486 (pillola abortiva), per la contraccezione gratuita, per campagne di informazione sulla salute riproduttiva, in particolare tra giovanissime e migranti e sulla pubblicazione dei dati aperti sull’obiezione di coscienza, in modo da orientare al meglio chi prova ad avvalersi del servizio”.

“Però credo anche che – continua – la stessa legge vada riformata: aprire all’aborto anche alle strutture private, come qualsiasi pratica medica, aumentare il termine della praticabilità dell’interruzione di gravidanza. Se non ci si arriva a livello legislativo, ci si può arrivare con lo strumento dei referendum”.

Il 13 ottobre ci sarà la prima riunione del nuovo Parlamento, con la nomina dei presidenti di Camera e Senato e dei capigruppo delle varie forze politiche. In vista del nuovo gabinetto e su ciò che potrà essere deciso sulla legge n.194, Cappato conclude affermando che: “Se non ci rimbocchiamo le maniche, si faranno certamente dei passi indietro, non nella legge ma nell’applicazione concreta. La prima cosa da fare è sostenere la proposta del Presidente francese Macron: inserire il diritto all’aborto nella Carta fondamentale dei diritti umani”.

“Poi – aggiunge – vanno coinvolte tutte le associazioni per valutare la praticabilità della strada referendaria. Bisogna sempre partire dai singoli casi. Per questo abbiamo attivato freedomleaks.org, la piattaforma per segnalazioni anonime sulla mancata applicazione della 194. Saranno le donne che vivono la questione sulla propria pelle a impedire che il peggio si realizzi”.