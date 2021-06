Portafoglio digitale europeo: dalla carta d’identità alla laurea in un’unica app. La proposta della Commissione

La Commissione ha proposto un portafoglio digitale europeo che i cittadini dei 27 Paesi membri potranno utilizzare attraverso un’app, nella quale possano raccogliere tutti i loro dati. Da carta d’identità e patente a diplomi, certificati e lauree.

Le grandi piattaforme digitali saranno tenute ad accettare l’uso dei portafogli europei di identità digitale su richiesta dell’utente, ad esempio per dimostrare la propria età. L’uso del portafoglio europeo d’identità digitale sarà sempre a scelta dell’utente.

“L’identità digitale europea ci permetterà di fare in qualsiasi Stato membro quello che facciamo a casa nostra senza costi aggiuntivi e con meno ostacoli. Che sia affittare un appartamento o aprire un conto bancario fuori dal nostro paese. E farlo in modo sicuro e trasparente. In modo che saremo noi a decidere quante informazioni vogliamo condividere di noi stessi, con chi e per quale scopo”, ha spiegato la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager.

I nuovi portafogli europei di identità digitale permetteranno a tutti gli europei di accedere ai servizi online senza dover utilizzare metodi di identificazione privati o condividere inutilmente i dati personali. Con questa soluzione avranno il pieno controllo dei dati che condividono, spiega la Commissione.

Il sistema sarà simile a quello dello Spid italiano. Il “wallet” potrà essere utilizzato per richiedere documenti, aprire un conto corrente, noleggiare un automobile o pagare una bolletta.

La Commissione invita gli Stati membri a stabilire un pacchetto di strumenti comuni entro settembre 2022 e ad iniziare immediatamente i lavori preparatori necessari.

“I cittadini dell’Ue non solo si aspettano un alto livello di sicurezza, ma anche convenienza. I portafogli dell’identità digitale europea offrono una nuova possibilità per loro di memorizzare e utilizzare i dati per tutti i tipi di servizi, dal check-in all’aeroporto al noleggio di un’auto – ha sottolineato il commissario per il Mercato interno Thierry Breton – .Si tratta di dare una scelta ai consumatori. Anche le nostre aziende europee, grandi e piccole, beneficeranno di questa identità digitale, saranno in grado di offrire una vasta gamma di nuovi servizi poiché la proposta offre una soluzione per servizi di identificazione sicuri e affidabili”.