Per la Commissione UE, lo sviluppo delle competenze digitali è troppo lento

La Commissione europea intende intensificare gli sforzi per aiutare gli Stati membri ad accelerare lo sviluppo delle competenze digitali al fine di raggiungere gli obiettivi dell’UE fissati per il 2030.

Il piano della Commissione, che rientra tra le misure per l’Anno europeo delle competenze, comprende due raccomandazioni del Consiglio per gli Stati membri al fine di promuovere l’istruzione e la formazione digitale e raggiungere gli obiettivi digitali del decennio.

L’UE intende arrivare a una percentuale dell’80% di adulti con competenze digitali di base ed, entro il 2030, a impiegare 20 milioni di specialisti delle ICT (Information and communication technologies).

Tuttavia, attualmente solo la metà degli europei possiede competenze digitali di base e nel 2021 solo 9 milioni di europei erano impiegati come professionisti delle ICT, la maggior parte dei quali erano di sesso maschile.

“Non stiamo facendo progressi abbastanza rapidi e se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati dobbiamo accelerare ed essere più audaci”, ha dichiarato martedì (18 aprile) il Commissario per l’Istruzione Mariya Gabriel ai giornalisti durante una conferenza stampa.

L’obiettivo della Commissione è che tutti i Paesi dell’UE elaborino una strategia nazionale per l’istruzione e le competenze digitali e ne monitorino l’impatto.

Poiché l’istruzione non rientra nelle competenze dell’UE, la Commissione ha presentato due raccomandazioni del Consiglio che incoraggiano gli Stati membri a potenziare le strategie di sviluppo delle competenze digitali.

Ridurre le barriere

La vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager ha dichiarato che le raccomandazioni mirano a superare gli ostacoli che limitano i progressi dell’UE in materia di competenze digitali a livello individuale, settoriale e nazionale, poiché attualmente esistono ampie differenze nelle competenze digitali tra i Paesi dell’UE, le fasi della vita e i settori dell’economia.

A suo avviso, gli ostacoli a livello settoriale sono legati a una “discrepanza tra ciò che le persone sono in grado di fare in termini di competenze digitali e ciò che sono tenute a fare sia nel loro lavoro attuale che in un lavoro futuro”.

Secondo la Commissione, oltre un terzo dei lavoratori dell’UE non possiede attualmente le competenze digitali richieste nella maggior parte dei lavori.

“Abbiamo bisogno che le persone siano in grado di utilizzare le competenze digitali in tutti i settori dell’economia”, ha dichiarato la Vestager, invitando gli Stati membri ad “aprire” il loro approccio alle competenze digitali.

Aprire l’approccio

“Devono considerare ogni settore come un settore digitale”, ha detto durante la conferenza stampa, aggiungendo che la questione non riguarda solo l’istruzione.

Allo stesso tempo, la Commissione sta spingendo per un approccio più completo allo sviluppo delle competenze digitali anche nel settore dell’istruzione, per garantire che gli insegnanti siano dotati degli strumenti e delle conoscenze per utilizzarle e insegnarle.

Secondo la Commissione, solo il 39% dei docenti si sente pronto a utilizzare le tecnologie digitali nel proprio lavoro e solo un terzo degli studenti frequenta scuole che mettono in atto strategie su come utilizzare le tecnologie digitali nell’insegnamento e nell’apprendimento.

“Dovremmo integrare le competenze digitali in ogni materia insegnata a scuola, oltre che in una materia a sé stante”, ha dichiarato la Vestager.

Le prossime tappe

Martedì la Commissione ha anche annunciato l’avvio di un programma pilota per un certificato europeo di competenze digitali per facilitare il riconoscimento delle competenze in questo ambito in tutta l’Unione. Il certificato sarà introdotto nel 2024, dopo la fase pilota.

Le raccomandazioni della Commissione non mobilitano nuove risorse per gli Stati membri. La Commissione ha dichiarato che sosterrà i Paesi dell’UE facilitando l’apprendimento e gli scambi reciproci e indicando i finanziamenti UE già disponibili.

Il Consiglio dovrebbe adottare le raccomandazioni entro la fine del 2023.

Leggi l’articolo originale qui.