Musk in rotta con Bruxelles, l’Europa potrebbe dover rinunciare a Twitter

Per una strategia aziendale, per una semplice negligenza o per ragioni politiche, l’uscita di Twitter dall’Europa potrebbe essere solo una questione di tempo se la nuova dirigenza della piattaforma non cambierà la rotta attuale e non si impegnerà a rispettare le normative.

Twitter non figura nemmeno tra i primi dieci social media al mondo in termini di utenti attivi. Tuttavia, ha un’influenza globale superiore al suo peso e offre un ambiente privilegiato a politici, celebrità, giornalisti e personaggi pubblici.

Questo potrebbe essere uno dei motivi principali per cui Elon Musk ha assunto il controllo dell’azienda lo scorso ottobre, nominandosi “Chief Twit”. Il modo in cui Twitter è gestito è cambiato radicalmente sotto il miliardario, trasformando la piattaforma da leader del settore a pecora nera.

A febbraio, la vicepresidente della Commissione Věra Jourová ha emesso un “cartellino giallo” morale per lo scarso impegno di Twitter nel rispettare il Codice di condotta sulla disinformazione. Tuttavia, promettere un ulteriore cartellino, stavolta rosso, funziona solo se il giocatore vuole rimanere in campo.

Twitter a un bivio

Secondo una fonte coinvolta nel Codice di condotta, il ritiro di Twitter dall’Europa non sarebbe sorprendente, dal momento che il suo impegno è andato via via scemando e la sua capacità di mantenere gli impegni non è più garantita.

Sebbene il Codice sia un accordo volontario, diventerà vincolante con il Digital Services Act (DSA), il nuovo regolamento dell’UE sulla moderazione dei contenuti. La storica legislazione introdurrà entro l’autunno un regime rigoroso per le piattaforme online di grandi dimensioni, quelle con più di 45 milioni di utenti nell’UE.

Il mancato rispetto della legge europea potrebbe comportare multe salatissime, fino al 6% del fatturato annuo globale dell’azienda, o addirittura il divieto totale in caso di recidiva.

Musk e altri dirigenti dell’azienda hanno mantenuto un tono rassicurante con i funzionari dell’UE e Twitter non ha contestato la definizione di grande piattaforma online, con le conseguenti regole. Tuttavia, l’azienda si è mossa nella direzione opposta, smantellando le caratteristiche di trasparenza e sicurezza esistenti.

Buon incontro con @ThierryBreton per quanto riguarda i DSA dell’UE. Gli obiettivi di trasparenza, responsabilità e accuratezza delle informazioni sono in linea con i nostri. @CommunityNotes sarà trasformativo per quest’ultimo. — Elon Musk (@elonmusk) 31 gennaio 2023

“Prima o poi Twitter dovrà decidere se conformarsi alla DSA”, ha dichiarato un funzionario dell’UE a EURACTIV.

Il momento decisivo potrebbe giungere più avanti nel corso dell’anno, quando le piattaforme online di grandi dimensioni dovranno pubblicare la loro prima valutazione del rischio, che dovrà essere vagliata da revisori esterni.

“Twitter non è in grado di avviare le valutazioni richieste. Se non producono nulla, probabilmente hanno finito in Europa”, ha dichiarato a EURACTIV Rebekah Tromble, direttore dell’Institute for Data, Democracy & Politics della George Washington University.

“Non ci sono le risorse per adeguarsi”, ha confermato un ex dipendente di Twitter in maniera anonima. Per un secondo ex dipendente, la conformità normativa non è la priorità della nuova dirigenza, che si concentra sul rendere l’azienda più redditizia.

Una domanda di fondo è se la conformità possa valere la pena. In effetti, l’Europa non è mai stata un mercato chiave per Twitter, che si concentra su Stati Uniti, Giappone e altri mercati asiatici.

Secondo un terzo ex dipendente di Twitter, il mercato del Regno Unito da solo vale all’incirca quanto, se non di più, di quello dell’intera UE.

Sebbene il social network abbia recentemente registrato una crescita in alcuni mercati nazionali come Germania, Francia e Spagna, nessuno di essi rientra nella top ten dell’azienda, secondo Kepios.

“Rispettare la DSA è un modo per rassicurare gli inserzionisti sulla capacità di eliminare i contenuti illegali e di gestire quelli dannosi”, ha dichiarato a EURACTIV Nick Botton, senior policy associate dell’AWO.

In questo contesto, rassicurare gli inserzionisti è qualcosa di cui Twitter potrebbe beneficiare, dal momento che la spesa pubblicitaria è calata del 70% lo scorso dicembre.

Tuttavia, Musk sembra deciso ad abbandonare il modello gestito dalla pubblicità a favore di abbonamenti per gli account Twitter Blue.

Il cambiamento del modello di business

Resta da vedere fino a che punto ci sia mercato per questi abbonamenti, soprattutto nei Paesi europei più piccoli. Operazioni simili, come la creazione di un “iTunes per il giornalismo” sono falliti nonostante il sostegno degli editori premium.

Twitter Blue pone anche diversi problemi in termini di conformità normativa. Per Fernando Hortal Foronda, consulente per le politiche digitali presso il Partenariato europeo per la democrazia, consentire agli utenti di pagare per aumentare la portata dei loro tweet li qualificherebbe come pubblicità ai sensi della DSA.

Interpellata da EURACTIV, la Commissione europea non ha chiarito se considera Twitter Blue una forma di pubblicità. Tuttavia, se così fosse, i tweet degli account di questo tipo dovrebbero essere etichettati come annunci pubblicitari e inseriti in un archivio pubblicitario pubblico – obblighi che rappresenterebbero un onere significativo per l’azienda.

Secondo EURACTIV, anche negli Stati Uniti ci sono avvocati che si chiedono se Twitter Blue violi le linee guida della Federal Trade Commission, in materia di pubblicità.

Twitter Blue rappresenta una sfida normativa anche per quanto riguarda la diffusione di contenuti dannosi. Al momento non è chiaro cosa accadrà se questi account a pagamento verranno utilizzati per diffondere disinformazione o incitamento all’odio.

Ma l’incubo normativo di Twitter non finisce qui. Più volte Musk ha chiarito che l’azienda si sta muovendo verso le Community Notes. In questo sistema di moderazione dei contenuti autoregolato, gli utenti non qualificati verrebbero incaricati di controllare due volte gli editoriali e altri tipi di contenuti.

Un altro segno che le regole di Twitter e dell’Europa potrebbero essere in contrasto è che Musk ha rimosso l’API (Application Programme Interface) gratuita della piattaforma che consentiva ai ricercatori di analizzare le sue pratiche di moderazione dei contenuti, con l’obiettivo di trasformarla in un servizio a pagamento.

La DSA prevede che un’API debba essere messa a disposizione dei ricercatori, ma non specifica che debba essere gratuita. Tuttavia, far pagare una tariffa troppo alta sarebbe in contraddizione con lo spirito della disposizione.

Guerre culturali ed effetto Bruxelles

La capacità dell’Europa di imporre norme alle aziende globali deriva dal suo status di uno dei più grandi mercati del mondo. Tuttavia, le considerazioni sui costi-benefici della conformità normativa sono sempre più frequenti tra le aziende tecnologiche.

Alla fine di marzo, il Financial Times ha rivelato che Meta sta valutando la possibilità di chiudere la pubblicità politica in Europa, un mercato relativamente piccolo rispetto agli Stati Uniti, per evitare di dover rispettare le imminenti norme dell’UE sulle campagne online.

Tuttavia, l’UE ha imposto standard globali sempre più importanti, in materia di politica digitale. Leggi simili alla DSA sono attualmente in discussione in Brasile, Canada e Svizzera, dimostrando il cosiddetto “effetto Bruxelles”.

Per questo motivo, il ritiro di una grande azienda tecnologica dal mercato europeo potrebbe diventare un pericoloso precedente. Tuttavia, mentre l’esposizione di Twitter all’Europa è stata relativamente modesta, lo stesso non vale per altre aziende tecnologiche che vedono nel Vecchio Continente uno dei loro mercati più redditizi.

Inoltre, secondo un secondo funzionario dell’UE, il comportamento irregolare di Musk contribuirebbe a ridimensionare l’importanza dell’eventuale ritiro di Twitter, anche come precedente per altre aziende tecnologiche.

“Se Twitter si ritira, questo significa di per sé che il DSA ha i denti”, ha aggiunto Tromble della George Washington University.

Tuttavia, le considerazioni economiche potrebbero non essere le uniche in gioco all’interno di Twitter, dato che l’azienda ha subito un’emorragia di denaro da quando Musk l’ha rilevata.

“Musk non ha mai comprato Twitter da una prospettiva commerciale. Si tratta solo di avere uno strumento nella guerra culturale negli Stati Uniti. È l’unica cosa che gli interessa”, ha dichiarato a EURACTIV una seconda fonte coinvolta nel Codice di condotta, chiedendo l’anonimato.

Per questa seconda fonte, scontrarsi pubblicamente con l’Europa “woke” su questioni come la libertà di parola potrebbe essere utile a Musk per portare avanti la sua agenda politica.

Twitter ha risposto alla richiesta di commento di EURACTIV con un’emoji della cacca.

Leggi l’articolo originale qui.