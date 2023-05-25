Ministri valutano una tabella di marcia per rafforzare il coordinamento UE presso l’Agenzia Onu per le telecomunicazioni

I governi europei si apprestano a discutere i modi che potrebbero consentire all’Unione europea di avere maggiore influenza all’interno dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), l’agenzia delle Nazioni Unite per le telecomunicazioni. I singoli Stati potrebbero chiedere la preparazione di una tabella di marcia in tal senso agli organi esecutivi e diplomatici dell’UE.

Il punto relativo alla “creazione di un meccanismo di coordinamento all’interno dell’UE e al rafforzamento delle relazioni tra l’UIT e l’UE” è stato aggiunto, su richiesta di Lituania, Portogallo e Polonia, all’ordine del giorno del Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia che riunirà i ministri dell’UE per discutere di politica digitale il 2 giugno.

A gennaio, EURACTIV aveva rivelato che l’UIT stava valutando la possibilità di aprire un ufficio a Bruxelles come parte di un più ampio sforzo per aumentare l’impegno regionale. Sebbene la proposta di un ufficio dell’UIT non sia stata accolta, sembra esserci un sostegno all’idea che sia necessario un più stretto coordinamento tra gli Stati membri e le istituzioni europee per difendere meglio gli interessi dell’UE in queste sedi internazionali.

Il dibattito specifico sull’UIT si inserisce in un contesto più ampio che riguarda la rappresentanza dell’UE nelle sedi internazionali e il rafforzamento del peso in politica estera dell’Unione, soprattutto alla luce delle sfide legate al contesto geopolitico globale. L’UE vanta rappresentanze in varie organizzazioni e fora internazionali, tra cui il Fondo monetario internazionale (IMF), la Banca mondiale, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE), il G7, il G20, oltre alle varie agenzie onusiane. Tuttavia, il peso di queste rappresentanze è legato al ridotto margine d’azione del Servizio europeo per l’azione esterna e della politica estera europea le cui decisioni devono essere votate all’unanimità dagli Stati membri.

Al momento, nove Paesi dell’UE hanno lanciato il cosiddetto “Gruppo di amici” per promuovere il voto a maggioranza qualificata – e non più all’unanimità – nella Politica estera e di sicurezza comune europea che consentirebbe un maggiore peso e coordinamento anche delle rappresentanze a livello internazionale. L’iniziativa, promossa dalla Germania, vede tra i firmatari Francia, Italia, Spagna, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Finlandia, Slovenia.

“Garantire un livello più elevato di coordinamento e impegno con l’UIT è fondamentale per l’impegno interno ed esterno dell’UE sulle questioni digitali”, si legge nella nota informativa delle delegazioni lituana, polacca e portoghese, visionata da EURACTIV.

“I firmatari invitano il Consiglio a chiedere alla Commissione europea, insieme al SEAE [Servizio europeo per l’azione esterna], di proporre una tabella di marcia entro la fine del 2024, al fine di garantire che un coordinamento stretto e strutturato all’interno dell’UE diventi parte integrante e componente centrale delle azioni esterne dell’UE, e che consenta l’attuazione degli obiettivi strategici dell’UE nel quadro dell’UIT”.

Secondo i tre Paesi europei, uno stretto coordinamento tra gli Stati membri è l’unico modo per garantire che l’UE possa parlare con una sola voce all’interno dell’UIT, come è avvenuto durante la Conferenza plenipotenziaria dello scorso ottobre, quando i Paesi dell’UE avevano linee comuni da seguire e sono riusciti a far sì che entrambi i candidati sostenuti dall’Occidente occupassero i posti di vertice dell’agenzia delle Nazioni Unite.

Tuttavia, la nota sottolinea che non esiste un coordinamento sistemico tra gli Stati membri sulle attività dell’UIT, come la partecipazione attiva e i contributi reciprocamente concordati, il che significa che il potenziale dell’Europa è spesso sottoutilizzato.

“Man mano che le questioni digitali acquistano una notevole rilevanza a livello internazionale, questi temi sono anche parametri inevitabili per la competitività dell’UE, con il potenziale di spostare l’equilibrio di potere in un panorama geopolitico in continua evoluzione”, prosegue la nota.

Nel luglio 2022, il Consiglio dell’UE ha adottato un documento strategico che invita a rafforzare la diplomazia digitale come parte della più ampia politica estera del blocco europeo. Per i tre Paesi, questa dimensione richiede un impegno più forte per sviluppare politiche digitali comuni.

La ricetta dei firmatari consiste nel rafforzare la collaborazione tra l’UIT, il Consiglio dell’UE e la Commissione, includendo l’impegno con le imprese, il mondo accademico e la società civile, e sfruttando i risultati della cooperazione digitale dell’UE, come il Global Gateway.

Per questo motivo, si esortano i rami esecutivo e diplomatico dell’UE a intensificare gli sforzi e a garantire un coordinamento efficace con la presidenza di turno del Consiglio dell’UE, a fissare obiettivi strategici per la prossima Conferenza plenipotenziaria del 2026 e ad aumentare il contributo dell’Europa sulla scena mondiale in senso più ampio.

Lisbona, Varsavia e Vilnius chiedono che la tabella di marcia venga portata in una riunione ministeriale per essere discussa e commentata.

[A cura di Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.