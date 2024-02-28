L’UE indaga sulle pratiche di sicurezza del software di Microsoft

La Commissione europea sta verificando se Microsoft impedisce ai clienti di affidarsi a determinati software di sicurezza dei suoi concorrenti, secondo un documento che i regolatori hanno inviato ad almeno un rivale a gennaio, visto da Reuters.

Nel corso degli anni le aziende si sono lamentate dei servizi di bundling di Microsoft – ossia di vendita di due o più prodotti insieme – e delle sue pratiche di cloud computing, su cui le autorità di regolamentazione europee hanno indagato. Microsoft ha dichiarato di aver lavorato per rispondere alle preoccupazioni dei rivali.

La Commissione europea, l’organo di controllo della concorrenza nell’UE, sta esaminando il software Entra ID di Microsoft, precedentemente noto come Azure Active Directory.

Il software consente alle aziende di controllare chi può accedere alle loro applicazioni basate sul cloud. Le autorità di regolamentazione hanno cercato di capire, tra le altre cose, se i clienti di Microsoft possono utilizzare solo il software della concorrenza per autenticarsi ai servizi di Microsoft o se devono utilizzare anche Entra ID, secondo il documento visionato da Reuters.

The Information ha riportato la notizia martedì (27 febbraio) dell’indagine della commissione, citando un documento inviato a un rivale di Microsoft.

Questa settimana Google di Alphabet ha intensificato le critiche alle pratiche di cloud computing di Microsoft, affermando che la sua rivale è alla ricerca di un monopolio che danneggerebbe la crescita di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale generativa. Microsoft ha respinto l’affermazione.

La Commissione europea e Microsoft non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Reuters.

Sovranità digitale europea

I parlamentari francesi hanno espresso preoccupazione per l’impatto della partnership, annunciata lunedì da Microsoft e Mistral AI, per quanto riguarda il rispetto delle regole di concorrenza all’interno dell’UE e anche per la perdita di sovranità nel settore del cloud.

Il problema principale riguarda la trasparenza e la sicurezza dei cloud ai quali vengono affidati i dati, anche sensibili, dei cittadini e delle cittadine europee. Il cloud utilizzato è Azure, di proprietà di Microsoft, che è però un’azienda con sede negli Stati Uniti, le cui leggi (USA) stabiliscono che, laddove le agenzie di sicurezza lo richiedano, le aziende o i cittadini americani sono tenuti a condividere dati sensibili esteri.

Nel tentativo di proteggersi da questi punti critici, la Francia ha creato la certificazione SecNumCloud, sviluppata dall’agenzia di sicurezza nazionale ANSSI, e ha messo in atto la dottrina “cloud-to-the-center”, che richiede che i dati sensibili pubblici siano archiviati su cloud certificati SecNumCloud.

Di fronte a colossi del digitale, che hanno un fatturato maggiore del PIL di molti Stati membri europei e la cui trasparenza nell’uso dei dati è spesso molto fumosa, è necessario che venga creato, a livello europeo, un sistema di raccolta e stoccaggio dei dati sensibili dei cittadini e delle cittadine, per assicurare e garantirne la protezione.

Il difficile cammino verso un cloud europeo sovrano e competitivo Le infrastrutture cloud sono divenute ormai indispensabili per il funzionamento della società moderna, divenendo vitali per l’autonomia strategica dell’Europa in tutto lo spettro delle attività economiche, governative e sociali. In un’intervista rilasciata a Euractiv Italia, Francesco Bonfiglio, esperto del settore …

Come aveva sottolineato a Euractiv Italia in un’intervista rilasciata a novembre Francesco Bonfiglio, esperto del settore ed ex CEO del progetto Gaia-X, “l’Europa non deve fare a meno di nessuno, ma deve poter scegliere e smettere di essere ostaggio”. “Non c’è peggior forma di dipendenza di quella di cui non si è consapevoli”, aveva affermato nell’intervista Bonfiglio.

Lanciato nel 2020, il progetto Gaia-X costituisce ad oggi il più grande raggruppamento Europeo di aziende intorno ad un unico progetto nell’area del digitale con l’obiettivo di creare i presupposti per la creazione di una economia dei dati in Europa, secondo degli standard comuni per la federazione di dati e infrastrutture, riducendo in questo modo la dipendenza dalle piattaforme non europee dominanti. Ad oggi il 74% del market share delle piattaforme dati è statunitense, con un 21% in Asia a prevalenza cinese, e solo il 4% in Europa.

A cura di Sara Bertolli