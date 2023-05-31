Le lacune economiche e geopolitiche della strategia europea per i dati

In vista della pubblicazione di un nuovo studio, un esperto economico ha dichiarato a EURACTIV che la preparazione economica e la dimensione geopolitica dei dati sono potenziali insidie della strategia dell’UE in materia di dati.

“Il paper sottolinea come l’Europa sia in ritardo rispetto agli Stati Uniti e sempre più in competizione con la Cina in termini di peso sul PIL dell’economia dei dati, occupazione e competenze. Se si guarda all’UE, i Paesi dell’Europa meridionale sono di seconda fascia rispetto ai Paesi nordici”, ha dichiarato a EURACTIV Stefano da Empoli, presidente dell’Institute for Competitiveness.

L’Institute for Competitiveness è un think tank italiano che ha stretto collaborazioni con il Real Instituto Elcano spagnolo, l’Istituto per le Politiche Pubbliche di Lisbona e la Foundation for Economic & Industrial Research greca. Questa rete di think tank dell’Europa meridionale, riunita sotto l’ombrello di PromethEUs, è pronta a lanciare un nuovo indice dell’economia dei dati, parte di uno studio che sarà presentato a Bruxelles la prossima settimana. EURACTIV ne ha preso visione.

Sviluppo dell’economia dei dati

L’indice comprende sei indicatori, tra cui il numero di aziende che utilizzano servizi cloud, l’elaborazione di Big Data, la quota di professionisti dei dati e il valore del mercato dei dati.

Lo studio vede i Paesi nordici come Danimarca, Svezia e Paesi Bassi in testa per quanto riguarda la preparazione economica, mentre l’Europa centro-orientale (Romania, Bulgaria e Ungheria) appare in ritardo. I Paesi del Sud si collocano in una posizione intermedia, con la Spagna al quartultimo posto.

“Le sfide principali per i Paesi dell’Europa meridionale consistono nell’accesso ai dati per le PMI, nella loro capacità di sfruttare i vantaggi dell’economia dei dati e nell’assenza di competenze di base e professionisti specializzati”, ha spiegato da Empoli. Per l’esperto, un altro problema comune a questi Paesi è relativo alla possibilità di contare su infrastrutture di dati, poiché, ad esempio, il calcolo ad alte prestazioni è accessibile solo alle grandi aziende. Inoltre, raramente le PMI possono accedere ai supercomputer.

Geopolitica dei dati

Lo studio colloca l’economia dei dati nello scenario internazionale, stimando che il valore del mercato dei dati degli Stati Uniti nel 2022 avrebbe raggiunto i 289,5 miliardi di euro, poco meno del quadruplo del valore dell’UE, pari a 73 miliardi di euro, e sette volte quello della Cina, che si attesta sui 40 miliardi di euro. Ma il secondo posto dell’Europa è sempre più insidiato da Pechino, il cui mercato cresce a un ritmo più che doppio rispetto all’UE.

In questo contesto, l’UE dovrebbe concentrarsi sullo “sviluppo di una diplomazia dei dati per stringere accordi con Paesi affini che possano portare a un approccio coordinato in termini di regimi normativi”, ha dichiarato da Empoli, sottolineando in particolare l’importanza di sviluppare una visione comune su tecnologie emergenti come il metaverso.

Data la forza di attrazione del cosiddetto “effetto Bruxelles”, il documento ritiene che la strategia dell’UE in materia di dati abbia il potenziale di influenzare il resto del mondo in termini di gestione e condivisione dei dati e suggerisce che l’UE faccia valere le proprie opinioni in forum internazionali come il G7 e l’Accordo di partenariato per l’economia digitale.

Allo stesso tempo, lo studio rileva l’arma a doppio taglio costituita dal Data Act, che potrebbe essere usato da parte di alcune aziende di Paesi terzi per accedere alla proprietà intellettuale e ottenere dati da settori sensibili come la difesa. “È necessario adottare misure per evitare la diffusione di dati sensibili dal punto di vista commerciale, che non sono facili da distinguere. Se non viene gestita correttamente, questa condivisione potrebbe minare la competitività europea invece di rafforzarla”, ha affermato da Empoli.

Quadro normativo e spazi settoriali

La strategia europea sui dati comprende anche un quadro normativo complesso che include il Data Act, il Data Governance Act, la direttiva sui dati aperti e la creazione di nove spazi settoriali per i dati.

Per da Empoli, ciò che resta da definire è il tipo di incentivi che le aziende avranno per condividere i propri dati con altri attori economici. Sebbene le regole dell’UE siano destinate a promuovere la fiducia nella condivisione dei dati tra imprese, il modello di business sottostante non cambia. “Si hanno due possibilità: o c’è un incentivo positivo sotto forma di compenso, o si impone alle aziende di fornire i dati. Naturalmente, la prima soluzione sarebbe migliore”, ha spiegato da Empoli.

Il documento si sofferma in particolare sullo Spazio europeo dei dati sanitari, il primo ecosistema specifico con lo scopo di consentire ai cittadini di accedere ai propri dati sanitari e di metterli a disposizione del mondo accademico, dei ricercatori e dei responsabili politici in forma non anonima.

Da Empoli osserva come questo potrebbe essere particolarmente difficile in alcuni Paesi, come l’Italia e la Spagna, dove non esiste una banca dei dati sanitari nazionale e l’assistenza sanitaria è gestita a livello regionale. Il caso italiano, ha aggiunto, è aggravato dalla mancanza di competenze digitali e dall’età particolarmente elevata del personale della pubblica amministrazione.

Leggi qui l’articolo originale.