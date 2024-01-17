Le aziende rivali accusano le Big Tech di inosservanza della legge UE sui mercati digitali

Mentre la scadenza per conformarsi alle regole del Digital Markets Act (DMA) dell’Unione europea, i concorrenti delle Big Tech designate come “gatekeeper” (piattaforme digitali che forniscono un punto di accesso importante tra imprese e consumatori in relazione ai servizi di piattaforma di base) temono di non essere affatto vicini a una conformità soddisfacente.

Il Digital Markets Act (DMA) è una legge fondamentale dell’UE rivolta alle aziende che hanno acquisito una posizione dominante in settori critici dell’economia di Internet tanto da fungere da “guardiani” tra utenti aziendali e consumatori.

A settembre, la Commissione europea ha designato sei società come gatekeeper: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft. Esistono 22 cosiddetti “servizi della piattaforma principale” che dominano specifici mercati digitali, inclusi social network come TikTok e browser web come Chrome.

In questi settori, la DMA impone un elenco di cose da fare e da non fare che i guardiani devono seguire per garantire di non poter sfruttare indebitamente il proprio potere di mercato per consolidare la propria posizione e prevenire l’emergere di concorrenti.

Tuttavia, a 50 giorni dalla scadenza del 6 marzo per conformarsi, diverse aziende rivali stanno suonando il campanello d’allarme riguardo alla mancanza di impegno effettivo da parte dei guardiani, chiedendo loro di avviare un dialogo costruttivo con gli utenti commerciali e le organizzazioni dei consumatori.

“I guardiani non sono riusciti a impegnarsi in un dialogo con terze parti o hanno presentato soluzioni non conformi alla DMA”, si legge in una lettera aperta pubblicata martedì (16 gennaio).

“Marzo 2024 segna l’inizio di una nuova era, in cui i guardiani, i regolatori, gli utenti aziendali e le associazioni dei consumatori dovranno collaborare per rendere la DMA una storia di successo normativo. Sarebbe deplorevole se quella nuova era iniziasse con una falsa partenza, cosa che accadrà se i guardiani non si impegneranno in modo costruttivo con terze parti”, continua la lettera.

Tra i firmatari figurano le aziende Adevinta, Allegro, Billiger, CENEO, Compare Group, Ecosia, Element, FAVI, Heureka Group, Idealo, Kelkoo, Ladenzeile, Le Guide.com, OLX, OpenXchange, Parther Holding, preis.de, Prisjakt, Proton, Qwant, Runnea, Schibsted, Solute e Vipps.

Per quanto riguarda le associazioni di categoria, l’iniziativa è stata sostenuta dalla Coalition for App Fairness, dalla Coalition for Competitive Digital Markets, dalla European Digital SME Alliance, dall’European Publishers Council, dalla European Tech Alliance, EU Travel Tech, Iconomy, Internet Economy Foundation e News Media Europe.

La lettera è particolarmente significativa in quanto i firmatari rappresentano migliaia di aziende in diretta concorrenza con le Big Tech coinvolte, alcune delle quali hanno preso parte come querelanti in indagini sulla concorrenza come il caso fondamentale di Google Shopping.

La dichiarazione si conclude chiedendo “alla Commissione europea e al Parlamento europeo di fare tutto ciò che è in loro potere per garantire che i guardiani rispettino sia la lettera che lo spirito della DMA”.

