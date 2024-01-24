La presidenza belga ribadisce la necessità di regolamentazione degli influencer a livello europeo

In un documento interno ottenuto da Euractiv, la presidenza belga ha condiviso le riflessioni preliminari sul sostegno e la regolamentazione degli influencer e dei creatori di contenuti online, inserendosi in un dibattito aperto a livello europeo e nazionale.

Se – e come – i creatori di contenuti online e gli influencer debbano essere regolamentati a livello dell’UE è una questione che sta emergendo nelle istituzioni di Bruxelles, con un aumento delle richieste di aggiornamento della legislazione europea per tenere conto del fenomeno degli individui che monetizzano le loro grandi comunità di followers, attraverso partnership di marche e pubblicità.

Il dipartimento per la protezione dei consumatori della Commissione europea sta conducendo una “verifica di idoneità” per stabilire se il diritto dei consumatori dell’UE sia ancora all’altezza del compito nel mondo digitale, aprendo una consultazione pubblica su temi come l’influencer marketing e i modelli oscuri, ossia modelli di progettazione ingannevole, che dovrebbero fornire la base per un Digital Fairness Act nel prossimo mandato legislativo.

Per quanto riguarda il Consiglio, il documento della presidenza, visionato da Euractiv, contiene una bozza di conclusioni che dovranno essere adottate dai ministeri della cultura dell’UE. Se approvato, il testo potrebbe dare una spinta significativa alla regolamentazione degli influencer a livello europeo, poiché invita la Commissione e gli Stati membri a seguire le sue raccomandazioni.

“Il Consiglio dell’Unione europea invita la Commissione europea a riflettere su un approccio coerente agli influencer e ai creatori di contenuti online in tutte le aree di intervento rilevanti”, si legge nel documento.

Regolamentare l’influenza online

Negli ultimi mesi l’influenza online ha suscitato un crescente interesse legislativo a livello nazionale.

A giugno, la Francia ha attuato norme più severe per gli influencer online al fine di ridurre i rischi per il pubblico, anche se rimangono dubbi sull’armonizzazione con la legislazione comunitaria a seguito di un parere della Commissione in agosto.

Le Capitali – Prove generali in Francia per una stretta sugli influencer Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui. Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta qualità che coprano quanto accade nella …

A dicembre, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inasprito la normativa sugli influencer, mentre Spagna e Belgio starebbero elaborando leggi nazionali sugli influencer. In questo contesto, le norme a livello europeo potrebbero evitare un mosaico frammentato di regolamenti nazionali.

“I contenuti creati dagli influencer […] possono anche essere dannosi per i loro follower”, si legge nel documento del Consiglio, che si concentra sulla diffusione della consapevolezza della legislazione esistente e sulla protezione della salute mentale dei bambini.

Il Consiglio ha osservato che diverse leggi dell’UE regolano già l’influenza online, tra cui la direttiva sui servizi servizi audiovisivi e mediatici, la nuovissima legge sulla limitazione dei contenuti prevista dalla Legge sui servizi digitali e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

I riferimenti alla direttiva sui servizi audiovisivi e mediatici e alla legge sui servizi digitali sono stati un punto di contesa tra la Francia e la Commissione, poiché la sua legge sugli influencer non include un riferimento alla prima e crea sovrapposizioni con la seconda.

Secondo il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), questa direttiva regolamenta l’influenza online perché i loro canali “consistono in contenuti audiovisivi, per lo più generati dagli utenti”.

I creatori di contenuti stanno diventando sempre più attori di mercato in grado di competere con i servizi mediatici tradizionali, sia in termini di audience che di introiti pubblicitari.

In questo senso, ERGA ha sostenuto che non è necessaria una legge aggiuntiva, raccomandando invece di rafforzare le autorità nazionali di regolamentazione per monitorare il mercato dell’influenza online. Suggerisce di aumentare i budget e la formazione, di assumere personale esperto e di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Diffondere la consapevolezza

Partendo dalla legislazione esistente, il documento della presidenza belga sottolinea che il problema principale quando si parla di influenza online è l’ignoranza delle regole esistenti.

Per questo motivo, invita la Commissione a presentare “la legislazione in modo facilmente comprensibile e adatto agli influencer” e i Paesi dell’UE a garantire che gli influencer “siano informati e si conformino alla legislazione nazionale ed europea pertinente”.

Da dove viene la disinformazione elettorale in Italia La disinformazione elettorale, in Italia, è “Made in Italy”. Questo il risultato di numerose analisi svolte da fact checker indipendenti sullo stato del dibattito pubblico nel Paese. E, con le elezioni, le fake news sulla pandemia da Sars-Cov-2 e sul …

Esemplare è il caso dell’influencer e conduttrice televisiva Capucine Anav, che a giugno ha ricevuto una sanzione dall’autorità francese per la concorrenza (DGCCRF) dopo aver pubblicizzato sulle sue piattaforme un cerotto antiradiazioni per smartphone, nonostante non esistano prove scientifiche a sostegno dei rischi per la salute.

In un’intervista rilasciata all’emittente francese BFMTV due giorni dopo, ha continuato a promuovere i cerotti ed è stata corretta dal suo intervistatore.

Migliorare le competenze

Inoltre, il documento sottolinea gli impatti positivi dell’influenza online, spiegando che gli influencer dovrebbero essere sostenuti.

La presidenza raccomanda alla Commissione di sostenere le capacità creative degli influencer nella produzione di contenuti attraverso l’uso di fondi UE. Cita il fondo Europa Creativa, destinato a sostenere i film europei, e il programma Horizon Europe, il fondo per la ricerca e lo sviluppo dell’UE.

I belgi hanno anche suggerito di sostenere l’implementazione di conoscenze e competenze etiche degli influencer per meglio equipaggiarli nel comprendere come i loro contenuti “hanno un impatto sui loro follower” e come reagire “alla disinformazione, ai discorsi di odio online [e] al cyberbullismo”.

I partiti più radicali del Belgio spendono di più per le campagne sui social media Secondo uno studio pubblicato di recente, i partiti più radicali del Paese, che quest’anno affronteranno diverse competizione elettorali, hanno aumentato in modo significativo i loro budget per la pubblicità sui social media.

I belgi hanno davanti a sé un anno elettorale …

A questo proposito, il documento del Consiglio riconosce una lacuna nel sostegno a questo tipo di formazione e invita la Commissione e i Paesi dell’UE a sostenere le iniziative pertinenti.

Protezione della salute mentale dei bambini

Si pone l’accento sulla protezione dei bambini, affermando che i contenuti degli influencer potrebbero essere dannosi “in particolare per lo sviluppo dei bambini”.

“Anche la salute mentale dei follower e dei creatori può essere compromessa dal confronto con gli influencer e i creatori di contenuti online o dal cyberbullismo”, si legge nel documento.

La presidenza chiede alla Commissione europea di riflettere sull’impatto degli influencer sui bambini e sui minorenni, i cosiddetti “kidfluencer”, coerentemente con la strategia europea per un Internet migliore per i bambini (BIK+).

[A cura di Luca Bertuzzi/Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.

Disponibile anche in francese.