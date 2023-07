La giustizia amministrativa italiana annulla la maxi sanzione per Apple e Amazon: «Non c’è intesa concorrenziale»

Il Tar del Lazio “salva” Apple e Amazon: niente maxi multa. Il tribunale di primo grado della giustizia amministrativa italiana ha annullato la sanzione da oltre 100 milioni di euro che lo scorso anno era stata loro comminata dall’Antitrust per intesa concorrenziale.

L’authority, per la precisione, aveva imposto una multa da 68,7 milioni di euro ad Amazon e da 134,5 milioni di euro ad Apple, intimando le aziende di porre fine alle restrizioni per consentire ai rivenditori di prodotti Apple e Beats originali di accedere ad Amazon.it in modo non discriminatorio. L’importo delle sanzioni, a seguito di un ricalcolo del novembre 2018, era stato ridotto (114,7 milioni di euro per Apple e 58,6 milioni per Amazon).

La sanzione, si legge nella sentenza del Tar, interessava «una clausola del contratto stipulato tra Apple e Amazon nel 2018» che avrebbe concesso agli Apple Premium Resellers (categoria di venditori che soddisfa i massimi parametri di qualità e investimenti nel sistema di distribuzione di Cupertino) una posizione privilegiata nel Marketplace di Amazon.

La clausola, riporta il Corriere della Sera, «aveva l’obiettivo di contrastare la contraffazione che affliggeva i marketplace online in generale e quello di Amazon in particolare, limitando la vendita sui marketplace Amazon nella Ue a ben 67 Apple Premium Reseller selezionati da Apple». Obiettivo dell’accordo, secondo le aziende, era garantire ai clienti l’acquisto di prodotti certificati e originali della Mela.

Detta limitazione, secondo l’accusa, «integrava una violazione dell’art. 101 Tfue [Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ndr] concretizzando una violazione della concorrenza con la riduzione del numero di rivenditori terzi presenti in un canale di distribuzione rilevante».

Una lettura, però, che non ha convinto i giudici amministrativi, che nella loro sentenza specificano come «l’Agcm [Autorità garante della concorrenza e del mercato, ndr] avrebbe potuto acquisire tutte le informazioni necessarie per tratteggiare gli elementi-base dell’illecito e, quindi, decidere se avviare o meno la successiva fase istruttoria in un lasso di tempo molto più limitato di quello effettivamente decorso, durante il quale non risultano essere state compiute attività. Tale circostanza si pone in contrasto con il rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati».

Per i giudici, inoltre, l’annullamento della decisione si posa sulla fondatezza della censura riguardo la violazione del diritto di difesa (alle parti sarebbe stato dato troppo poco tempo per le proprie osservazioni conclusive): «Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti — si legge nella sentenza firmata da Antonino Savo Amodio — come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato».

La decisione ha riguardato i ricorsi di entrambi i giganti della tecnologia e, nello specifico, diverse loro controllate (Apple Inc, Apple Italia, Apple Distribution International Limited, Amazon.com Inc, Amazon Italia Services, Amazon Services Europe, Amazon Europe Core, Amazon Eu).

L’azienda di Jeff Bezos ha commentato la sentenza con una nota: «Accogliamo con favore la decisione del Tar. Il nostro modello di business in tutta Europa si basa sul successo delle piccole e medie imprese e continueremo a lavorare duramente per fornire un’ampia selezione di prodotti Apple, la qualità del servizio e la convenienza che i nostri clienti amano». Ora, la parola al Consiglio di Stato, organo di appello e finale della giustizia amministrativa.