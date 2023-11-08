La Germania presenta un piano sull’intelligenza artificiale per rilanciare gli investimenti e la cooperazione europea

La Germania vuole promuovere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale a livello nazionale ed europeo, secondo un nuovo piano d’azione sull’intelligenza artificiale presentato martedì (7 novembre) dal ministero federale dell’Istruzione e della Ricerca, che mira a spingere l’Unione europea a eguagliare gli Stati Uniti, già dominanti nel settore, e la Cina.

Nel suo piano d’azione, il ministero ha delineato 12 aree di azione, compreso il rafforzamento dell’intera catena del valore dell’intelligenza artificiale a livello nazionale e comunitario, concentrandosi sul collegamento con l’istruzione, la scienza e la ricerca.

Per implementare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, il ministero ha promesso un investimento di 1,6 miliardi di euro nell’intelligenza artificiale durante l’attuale mandato di governo.

Nello specifico, promuoverà 50 misure in corso incentrate su ricerca, competenze e sviluppo delle infrastrutture e le integrerà con altre 20 iniziative di intelligenza artificiale.

“Se vogliamo tenere il passo con gli Stati Uniti e la Cina, possiamo farlo solo con i nostri partner europei. Se vogliamo tenere il passo con la concorrenza globale, per noi l’Europa è un fattore chiave. Ecco perché vogliamo migliorare in modo significativo la cooperazione europea nel campo dell’intelligenza artificiale e massimizzare l’impatto dell’Europa”, ha affermato il ministro della Ricerca Bettina Stark-Watzinger.

Per dimostrare che è seriamente intenzionato a promuovere la tecnologia a livello dell’UE, il ministero ha anche annunciato un seminario di alto livello sull’intelligenza artificiale a Bruxelles nel gennaio 2024 per rafforzare ulteriormente la cooperazione europea sull’intelligenza artificiale e “identificare modi e misure affinché l’Europa diventi leader nell’intelligenza artificiale”.

“Con il nostro piano d’azione sull’IA vogliamo dare nuovo slancio all’ecosistema tedesco dell’IA. Il nostro obiettivo è che la Germania e l’Europa siano leader in un mondo “alimentato dall’intelligenza artificiale””, ha detto a Euractiv un portavoce del ministero.

Allo stesso tempo, Berlino ha sottolineato che il Piano d’azione sull’intelligenza artificiale è indipendente dall’AI Act, una legge fondamentale dell’UE per regolamentare l’intelligenza artificiale in base alla sua capacità di causare danni. La ministra federale della Ricerca Bettina Stark-Watzinger ha ripetutamente sottolineato che l’intelligenza artificiale ha bisogno di regole chiare e non di un’eccessiva regolamentazione.

Roma ospiterà il prossimo anno un vertice internazionale sull'intelligenza artificiale L’Italia ospiterà a Roma una conferenza internazionale sull’IA che coinciderà con la presidenza del G7. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del primo vertice sulla sicurezza dell’IA tenutosi a Londra.

Studiosi, manager ed esperti di tutto …

AI “Made in Germany e in Europa”

Con 508 startup, il panorama dell’IA in Germania ha già registrato quest’anno una massiccia crescita del 67% rispetto al 2022, secondo lo studio “German AI Startup Landscape 2023” dell’AppliedAI Institute for Europe.

Rispetto alle start-up regolari, le start-up di intelligenza artificiale in Germania sembrano avere un tasso di sopravvivenza “estremamente” alto, con solo 42 fallimenti nel 2023. Lo studio ha rilevato che Berlino e Monaco sono le sedi principali delle start-up di intelligenza artificiale.

“Credo che anche questa sia una questione per il futuro: se noi tedeschi riusciremo ora a prendere questo argomento con sufficiente serietà e a garantire di svolgere un ruolo significativo in questo sviluppo”, afferma l’esperto di intelligenza artificiale Bernhard Schölkopf.

Ma i progetti di intelligenza artificiale degni di nota provenienti dalla Germania sono ancora in minoranza.

“A parte alcune eccezioni degne di nota come Celonis e Aleph Alpha o DeepL, la Germania non è riuscita a ottenere alcun successo economico nel campo dell’intelligenza artificiale. Solo il 15% circa delle aziende tedesche utilizza l’intelligenza artificiale e questa situazione deve cambiare se vogliamo realizzare il potenziale”, afferma Stark-Watzinger.

Fondata nel 2011, l’azienda Celonis con sede a Monaco sta sviluppando un’intelligenza artificiale per migliorare i processi aziendali.

La startup di Heidelberg Aleph Alpha è specializzata in modelli linguistici per l’industria e l’amministrazione. L’amministrazione statale del Baden-Württemberg sta già utilizzando i suoi modelli e lunedì la startup ha già raccolto un secondo round di finanziamento di 500 milioni di dollari , con investitori tra cui IPAI, Bosch e SAP.

Fondata a Colonia, l’azienda DeepL si è fatta un nome con il suo servizio di traduzione, concorrente di Google Translate, ed è diventata una cosiddetta start-up “unicorno” con una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari a gennaio.

Ci sono grandi speranze anche per il supercomputer JUPITER, che sarà operativo nel 2024. Il sistema JUPITER è progettato per le più grandi simulazioni possibili e applicazioni di intelligenza artificiale nella scienza e nell’industria. Con JUPITER la Germania segue le orme del supercomputer finlandese LUMI e del supercomputer italiano LEONARDO.

“Il sistema JUPITER sarà una componente massiccia, più forte del sistema precedente. GIOVE sarà complessivamente più forte di almeno un fattore 25 nell’area di simulazione. Si tratta quindi di un tasso di aumento enorme. Monaco e Stoccarda seguiranno nel 2025 e nel 2026”, afferma Thomas Lippert, direttore del Centro di ricerca Jülich.

Italia, Francia e Germania concordi nel rafforzare la collaborazione sull'Intelligenza artificiale Italia, Francia e Germania tentano di trovare una visione comune sulle azioni da intraprendere a livello europeo sul tema dell’intelligenza artificiale, in un incontro a livello ministeriale avvenuto lunedì (30 ottobre) a Roma.

All’incontro, che segue quello avvenuto a Berlino lo …

Non mancano le critiche

Sebbene il portavoce del ministero abbia attribuito il ritardo di due mesi al rapido sviluppo delle tendenze dell’IA, il settore privato è ancora scontento del piano d’azione sull’IA.

“Allo stesso tempo, il piano d’azione è un canto del cigno per l’integrazione necessaria per una forte presenza dell’intelligenza artificiale nel governo federale. Resta il classico modo di pensare e agire in silos per una tecnologia che cambierà il modo in cui agiamo come economia e come società”, ha detto a Euractiv Dirk Freytag, presidente dell’Associazione tedesca dell’economia digitale (BVDW).

Secondo il presidente della BVDW, l’intelligenza artificiale deve essere utilizzata attivamente nei ministeri per fungere da innesco per i progetti di intelligenza artificiale.

“Il piano d’azione è quindi un piccolo passo nella giusta direzione. Ma non è un grande traguardo”, ha concluso Freytag.

[a cura di Luca Bertuzzi/Alice Taylor]

Leggi la storia originale in tedesco qui e qui la versione inglese.