La Commissione UE sanziona Apple con una multa da 1,8 miliardi di euro

La Commissione Europea ha annunciato lunedì (4 marzo) una multa di 1,8 miliardi di euro per Apple, affermando che il colosso della tecnologia ha abusato della sua posizione dominante per i fornitori di streaming musicale.

Secondo la Commissione europea, Apple ha sfruttato la sua posizione dominante sul mercato distribuendo applicazioni di streaming musicale agli utenti iPhone e iPad tramite il suo App Store.

Con 1,8 miliardi di euro, si tratta della terza sanzione più grande inflitta a un’azienda per aver violato le norme dell’UE. I primi due posti vanno a Google, che è stata colpita dalla UE con una multa di 4,34 miliardi di euro nel 2018 e di 2,42 miliardi di euro nel 2017.

La Commissione ha riscontrato che, a causa delle restrizioni imposte da Apple, agli sviluppatori di app era vietato informare gli utenti iOS su servizi di abbonamento musicale alternativi e più convenienti al di fuori dell’app, chiamati “disposizioni anti-sterzo”. Ciò viola le norme antitrust dell’UE.

“Per un decennio, Apple ha abusato della sua posizione dominante nel mercato della distribuzione di app di streaming musicale tramite l’App Store. Lo hanno fatto impedendo agli sviluppatori di informare i consumatori sui servizi musicali alternativi e più economici disponibili al di fuori dell’ecosistema Apple”, ha detto lunedì Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo della Commissione responsabile della politica di concorrenza.

Secondo la dichiarazione di Apple di lunedì, tuttavia, “il principale sostenitore di questa decisione — e il maggiore beneficiario — è Spotify”, ritenendo che la popolare piattaforma svedese tragga vantaggio da questa decisione.

Apple, cadono la metà delle accuse nell'ambito di un'indagine sulla concorrenza in UE La Commissione europea ha pubblicato una revisione, più unica che rara, delle sue conclusioni iniziali, nell’ambito di un’indagine sulla concorrenza relativa alle pratiche dell’App Store di Apple, facendo cadere metà delle accuse. Martedì (28 febbraio) il Dipartimento per la concorrenza dell’esecutivo …

La multa

Le disposizioni anti-guida vietano agli sviluppatori di app di informare gli utenti iOS sui prezzi disponibili per gli utenti iOS su Internet al di fuori dell’app e sulle differenze di prezzo tra gli abbonamenti in-app venduti tramite il meccanismo di acquisto in-app di Apple e quelli disponibili altrove.

Inoltre, gli sviluppatori potrebbero anche non includere collegamenti nelle loro app che indirizzino gli utenti iOS al sito Web dello sviluppatore dell’app dove è possibile acquistare abbonamenti alternativi. Gli sviluppatori inoltre non potevano raggiungere gli utenti appena acquisiti tramite e-mail o altri mezzi per informarli sulle opzioni di prezzo alternative dopo aver configurato un account.

Secondo la decisione, le disposizioni anti-steering di Apple (misure molte ad impedire che una applicazione possa reindirizzare l’utente ad un negozio esterno) costituiscono condizioni commerciali ingiuste, che violano il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione ritiene che queste disposizioni danneggino gli interessi degli utenti iOS e non siano necessarie né proporzionate agli interessi commerciali di Apple.

La condotta di Apple, durata quasi un decennio, ha potenzialmente portato numerosi utenti iOS a pagare prezzi elevati per gli abbonamenti in streaming musicale a causa delle sostanziali commissioni imposte da Apple agli sviluppatori, di conseguenza trasferite ai consumatori attraverso tariffe di abbonamento gonfiate sull’App Store per servizi identici.

Gli utenti iOS hanno dovuto navigare attraverso un processo di “ricerca complicata” per individuare offerte pertinenti al di fuori dell’app o si sono astenuti dall’abbonarsi del tutto a qualsiasi servizio perché non riuscivano a trovare le opzioni adatte in modo indipendente.

La Commissione ha inflitto l’ammenda ad Apple tenendo conto della durata e della gravità dell’infrazione, nonché del fatturato e della capitalizzazione di mercato di Apple. Inoltre, ha richiesto ad Apple di rimuovere le disposizioni anti-sterzo ed evitare violazioni simili in futuro.

Spotify

Secondo Spotify, la multa della Commissione ha chiarito che “il comportamento delle persone che limitano le comunicazioni ai consumatori è illegale. Questa decisione invia un messaggio potente: nessuna azienda, nemmeno un monopolio come Apple, può esercitare il potere in modo abusivo per controllare il modo in cui altre aziende interagiscono con i propri clienti”, si legge nella dichiarazione.

Apple ha sottolineato che l’App Store ha contribuito al successo di Spotify, ma l’app di streaming musicale non paga Apple perché Spotify, insieme a molti altri sviluppatori, sceglie di vendere abbonamenti sul proprio sito Web anziché all’interno dell’app, aggirando così la commissione di Apple.

Apple afferma che Spotify ha la possibilità di collegare gli utenti a una pagina Web per la gestione degli abbonamenti. Tuttavia, come accennato, la Commissione ha affermato che gli sviluppatori non possono includere “link nelle loro app che conducano gli utenti iOS al sito web dello sviluppatore dell’app su cui possono essere acquistati abbonamenti alternativi”.

Apple ha affermato che nel 2015 Spotify ha collaborato con la Commissione europea per un’indagine e si è lamentata del fatto che il mercato della musica digitale era stagnante e che Apple stava ostacolando il progresso dei concorrenti.

Tuttavia, Apple ha affermato che Spotify ha continuato ad espandersi e ha superato tutte le altre aziende di musica digitale a livello globale, cosa che secondo Apple è stata in parte grazie all’App Store.

Secondo Spotify, le normative Apple hanno limitato i servizi di streaming musicale dall’informare direttamente gli utenti all’interno delle loro app su aggiornamenti, prezzi di abbonamento, promozioni o altri vantaggi mentre Apple Music, un concorrente diretto, non è soggetto a tali limitazioni.

Pur apprezzando l’azione della Commissione, Spotify ha sottolineato la necessità di una risoluzione globale contro le persistenti pratiche sleali di Apple in vari mercati globali.

“Apple dovrà rispettare l’elenco completo di cose da fare e da non fare ai sensi del DMA [la legge sui mercati digitali dell’UE]”, che entrerà in vigore il 6 marzo, ha detto Vestager durante una conferenza stampa lunedì.

L’azienda non potrà “imporre regole come gli obblighi anti-sterzo. […] Questo vale per qualsiasi app sull’App Store, non solo per le app di streaming musicale”, ha osservato Vestager.

Leggi qui l’articolo originale.