La Commissione UE prepara l’istituzione dell’Ufficio per l’intelligenza artificiale

La Commissione europea è pronta ad adottare una decisione che istituisce l’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale, secondo una bozza di documento ottenuta da Euractiv.

L’Ufficio per l’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo fondamentale nell’architettura di applicazione della legge europea sull’IA, la legge fondamentale dell’UE per regolamentare l’intelligenza artificiale, che sarà adottata formalmente nelle prossime settimane sulla base di un accordo politico siglato a dicembre.

L’idea di un ufficio per l’intelligenza artificiale per centralizzare l’applicazione delle norme sull’IA è venuta dal Parlamento europeo. Tuttavia, durante i negoziati, è stata ridimensionata dall’essere poco meno di un’agenzia ad essere integrata nella Commissione, anche se con una linea di bilancio separata.

Resta tuttavia delicata all’interno della Commissione la questione di quanta autonomia sarà garantita all’Ufficio, soprattutto perché non è chiaro se diventerà un’entità con obiettivi politici propri o un’estensione dell’unità responsabile della legge sull’AI.

Euractiv ritiene che il progetto di decisione ottenuto sia stato modificato a seguito di una consultazione interna per includere una formulazione che specifica che l’Ufficio non dovrebbe interferire con le competenze dei servizi della Commissione.

Secondo il documento, la decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il 21 febbraio, prima dell’adozione formale della legge UE sull’IA. Secondo quanto appreso da Euractiv, la decisione dovrebbe essere adottata già mercoledì (24 gennaio).

Controllo della potente intelligenza artificiale

L’Ufficio IA avrà principalmente un ruolo di supporto per quanto riguarda l’applicazione delle norme sui sistemi di intelligenza artificiale, poiché la maggior parte delle competenze spetterà alle autorità nazionali. Tuttavia, l’Ufficio è stato assegnato al controllo dei modelli e dei sistemi di intelligenza artificiale per scopi generali (GPAI), i tipi di intelligenza artificiale più potenti finora.

I recenti progressi nella potenza di calcolo, nella raccolta dei dati e nelle tecniche di algoritmo hanno portato allo sviluppo di potenti modelli GPAI come GPT-4 di OpenAI, che alimenta il sistema GPAI ChatGPT, il chatbot più famoso al mondo.

L’accordo sulla legge sull’IA prevede un approccio graduale ai modelli GPAI per distinguere quelli che potrebbero comportare un rischio sistemico per la società dagli altri. L’Ufficio IA dovrà sviluppare le metodologie e i parametri di riferimento per valutare le capacità dei modelli GPAI.

L’Ufficio dovrebbe essere in grado di distinguersi nel monitorare l’applicazione delle norme sui modelli e sistemi GPAI, in particolare quando sviluppati dallo stesso fornitore, e l’emergere di rischi imprevisti derivanti da tali modelli sulla base delle segnalazioni provenienti da un gruppo scientifico di esperti indipendenti.

La nuova entità dell’UE avrà inoltre un margine di manovra significativo per indagare su possibili violazioni delle norme relative alla GPAI raccogliendo reclami e segnalazioni, emettendo richieste di documenti, conducendo valutazioni e richiedendo mitigazioni o altre misure di applicazione.

L’Ufficio coordinerà inoltre l’applicazione della legge sull’intelligenza artificiale sui sistemi di intelligenza artificiale già coperti da altre normative dell’UE, come i sistemi di raccomandazione dei social media ai sensi della legge sui servizi digitali e gli algoritmi di classificazione dei motori di ricerca ai sensi della legge sui mercati digitali.

Supporto e coordinamento

L’Ufficio AI dovrà svolgere un ruolo di supporto nella preparazione della legislazione secondaria di attuazione della legge sull’AI, nell’applicazione uniforme del regolamento, nell’emissione di linee guida e strumenti di supporto come protocolli standardizzati, nella preparazione di richieste di standardizzazione, nella creazione di sandbox normativi, gli sviluppi di codici di condotta e di condotta a livello dell’UE.

L’entità fornirà inoltre il segretariato del comitato per l’intelligenza artificiale e il supporto amministrativo per il forum consultivo gestito dalle parti interessate e per il gruppo scientifico composto da esperti. Il progetto di decisione fa esplicito riferimento all’obbligo di consultare regolarmente le parti interessate del mondo scientifico e della società civile.

In particolare, l’Ufficio IA deve “istituire un forum per la cooperazione con la comunità open source al fine di identificare e sviluppare le migliori pratiche per lo sviluppo e l’uso sicuri di modelli e sistemi di IA open source”.

Inoltre, la nuova entità ha il compito di promuovere ecosistemi di innovazione e collaborare con attori pubblici e privati ​​e con la comunità delle start-up. Come rivelato da Euractiv , l’Ufficio AI sarà responsabile del monitoraggio dei progressi di GenAI4EU, un’iniziativa per promuovere l’adozione dell’IA generativa in settori strategici.

L’Ufficio ha inoltre il compito di collaborare con gli organi competenti dell’UE, come il Garante europeo della protezione dei dati. È inoltre necessaria la collaborazione con altri dipartimenti della Commissione, in particolare il Centro europeo per la trasparenza algoritmica, per testare modelli e sistemi GPAI e facilitare l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale nelle pertinenti politiche dell’UE.

A livello internazionale, l’Ufficio promuoverà l’approccio dell’UE all’IA, contribuirà alle iniziative di governance dell’IA e sosterrà l’attuazione degli accordi internazionali.

Finanziamento

L’aspetto finanziario dell’Ufficio IA è stato fin dall’inizio un punto dolente. La mancanza di flessibilità negli stanziamenti di bilancio dell’UE e la mancanza di volontà da parte degli Stati membri di mettere più risorse sul tavolo significa che i nuovi compiti devono sempre affrontare severi vincoli di bilancio.

Il dipartimento per le politiche digitali della Commissione, DG CNECT, assegnerà le risorse umane. L’assunzione di personale temporaneo e le spese operative saranno finanziate con la ridistribuzione del bilancio del programma Europa digitale.

