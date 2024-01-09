La Commissione UE esaminerà la natura del rapporto tra Microsoft e OpenAI

La Commissione europea ha annunciato martedì (9 gennaio) che sta esaminando la natura del rapporto tra la multinazionale tecnologica Microsoft e OpenAI, produttore di ChatGPT, dopo che la recente destituzione e reintegrazione del CEO di quest’ultimo ha evidenziato lo stretto legame tra le due società.

Microsoft ha investito un totale di 13 miliardi di dollari in OpenAI, l’organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale dietro il famoso chatbot ChatGPT. Tuttavia, poiché i termini della partnership non sono noti al pubblico, le autorità di regolamentazione della concorrenza globale si sono chieste se il coinvolgimento di Microsoft nella società costituisca un’acquisizione.

Martedì la Commissione europea ha annunciato che sta esaminando l’investimento di Microsoft e se debba essere rivisto ai sensi del regolamento UE sulle fusioni. Se l’UE decidesse che è necessaria una revisione della fusione, potrebbe essere avviata un’indagine formale.

Il regolamento sulle concentrazioni consente alla Commissione di valutare fusioni e acquisizioni nel caso di società con un fatturato superiore a una determinata soglia per bloccare fusioni che impedirebbero una concorrenza leale nello Spazio economico europeo.

Come riportato da Euractiv, all’inizio di dicembre anche l’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) ha invitato le terze parti interessate a commentare la partnership in corso tra Microsoft e OpenAI.

All’inizio del 2023 la CMA ha già esaminato la questione, ma da allora secondo l’autorità ci sono stati degli sviluppi sui quali invitano anche le parti a prendere posizione.

Alla fine di novembre, il Consiglio di amministrazione di OpenAI ha licenziato il suo amministratore delegato, Sam Altman, e altri membri hanno lasciato l’azienda per protesta. Sono state sollevate domande sul rapporto tra le due società quando è stato riferito che Microsoft aveva assunto i suoi co-fondatori Altman e Greg Brockman per dirigere un “nuovo team di ricerca sull’intelligenza artificiale avanzata”.

Tuttavia, più tardi nella stessa settimana, è stato annunciato su X da OpenAI che “hanno raggiunto un accordo di principio affinché Sam Altman ritorni in OpenAI come CEO con un nuovo Consiglio di amministrazione iniziale”. Si dice che Microsoft abbia svolto un ruolo fondamentale nella reintegrazione di Altman.

Diversi media francesi bloccano il GPTBot di OpenAI per problemi di raccolta dati Dopo i passi compiuti da molti media in lingua inglese, una serie di gruppi di media francesi, tra cui Radio France e France24, hanno deciso di bloccare una funzione del GPTBot di OpenAI per la raccolta dei loro contenuti online.

OpenAI, …

La Commissione chiede un contributo

Martedì la Commissione europea ha lanciato due inviti a presentare contributi e due richieste di informazioni. Ciò significa che le parti interessate possono fornire feedback sulla concorrenza nei mondi virtuali e nel settore dell’intelligenza artificiale generativa e su come il diritto della concorrenza dell’UE può aiutare a mantenere competitivi questi mercati.

“È fondamentale che questi nuovi mercati rimangano competitivi e che nulla ostacoli la crescita delle imprese e la fornitura dei prodotti migliori e più innovativi ai consumatori”, ha affermato martedì Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo responsabile della politica di concorrenza.

“Invitiamo aziende ed esperti a parlarci di eventuali problemi di concorrenza che potrebbero percepire in questi settori, monitorando allo stesso tempo da vicino le partnership sull’intelligenza artificiale per garantire che non distorcano indebitamente le dinamiche del mercato”, ha aggiunto.

Le domande includono i principali motori della concorrenza nel mercato dell’intelligenza artificiale generativa, il ruolo dei dati, il modello di business alla base di questi sistemi, quali problemi di concorrenza potrebbero emergere, se l’integrazione verticale dei sistemi di intelligenza artificiale generativa può fornire un vantaggio competitivo e se l’emergere di questa tecnologia ha richiesto l’adattamento dei concetti giuridici antitrust.

Lunedì, una coalizione di organizzazioni della società civile, vale a dire il Consiglio irlandese per le libertà civili (ICCL), The Open Markets Institute (OMI), Foxglove, Balanced Economy Project, Rebalance Now, ARTICLE 19 e Mozilla Foundation, hanno presentato la loro risposta alla richiesta di commento della CMA sottolineando che l’influenza di Microsoft su OpenAI “va ben oltre” un investimento finanziario.

“In qualità di fornitore cloud esclusivo di OpenAI, Microsoft può impedire ai suoi rivali cloud di fare affari con OpenAI godendo allo stesso tempo di un flusso di entrate significativo e coerente”, si legge nel documento, aggiungendo: “Microsoft sembra anche trarre vantaggio dall’accesso privilegiato alla tecnologia OpenAI e dalla capacità di concede in licenza questa tecnologia per suo conto”.

A novembre Euractiv sottolineava come il mercato dell’IA si stia sempre più muovendo verso una maggiore concentrazione, osservando il rapporto critico tra i sistemi di intelligenza artificiale e l’infrastruttura cloud sottostante e come questi accordi esclusivi tra aziende Big Tech e startup di intelligenza artificiale fossero finora volati sotto il radar dei regolatori.

Le parti possono presentare le loro risposte alla Commissione fino all’11 marzo 2024.

[a cura di Luca Bertuzzi/Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.