La Commissione europea presenta nuove regole sugli affitti a breve termine

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo regolamento per semplificare le operazioni delle piattaforme di noleggio e le pratiche di condivisione dei dati in tutto il mercato unico dell’UE, mirando a piattaforme del calibro di Booking.com, Airbnb ed Expedia.

Negli ultimi anni il settore turistico dell’UE ha registrato una crescita vertiginosa nell’uso delle piattaforme di viaggio online, che secondo le stime rappresentano oggi un quarto di tutte le prenotazioni di alloggi.

Il regolamento sugli affitti a breve termine si baserà sul Digital Services Act (DSA), una normativa orizzontale di recente adozione che ha introdotto regole e responsabilità per tutti gli operatori economici del settore digitale.

L’applicazione del regolamento sarà affidata alle stesse autorità responsabili del DSA, i coordinatori dei servizi digitali.

Mancanza di trasparenza

Per la Commissione, il boom di popolarità degli affitti a breve termine (STR) nelle città dell’UE ha dato origine a una serie di problemi, in particolare alla “mancanza di informazioni affidabili […] come l’identità dell’host, il luogo in cui vengono offerti questi servizi e la loro durata, rendendo difficile per le autorità valutare l’impatto [degli STR]”, si legge nella proposta.

Tuttavia, secondo un alto funzionario dell’UE, gli sforzi delle autorità pubbliche per richiedere dati agli host “sono stati frammentari, onerosi e spesso inefficaci”. Questi sforzi erano di solito destinati ad acquisire informazioni per applicare le norme esistenti.

D’altro canto, la condivisione dei dati da parte delle piattaforme è stata per lo più limitata a causa di vincoli tecnici e normativi, in particolare per quanto riguarda i dati personali che potevano essere condivisi in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE.

Pertanto, la proposta legislativa mira a introdurre un quadro armonizzato per la condivisione delle informazioni relative al mercato degli affitti a breve termine, introducendo obblighi per gli host, le piattaforme e le autorità locali.

La proposta di regolamento dell’UE mira a migliorare la trasparenza, mentre i Paesi dell’UE manterranno il controllo completo sulla regolamentazione del settore degli affitti a breve termine, comprese le norme sanitarie e di sicurezza, la politica abitativa, la sicurezza e le questioni fiscali.

Procedura di registrazione

Il regolamento intende definire un approccio comune alle procedure di registrazione, in base al quale verrebbe assegnato un numero di registrazione unico agli host e alle strutture ricettive per garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità.

In particolare, gli Stati membri non potranno ottenere dati dalla piattaforma se non hanno istituito un sistema di registrazione per gli host. I sistemi esistenti potrebbero essere mantenuti e potrebbero essere richieste informazioni aggiuntive, a condizione che siano proporzionate e necessarie.

La registrazione avverrebbe tramite un sito web centrale, che fornirebbe un numero di registrazione unico. Questo identificativo unico è necessario perché l’accuratezza dei dati sugli affitti è attualmente messa in discussione dal multi-listing, ovvero dal fatto che lo stesso appartamento è spesso reso disponibile su più piattaforme contemporaneamente.

Gli host sarebbero tenuti a fornire regolarmente informazioni, tra cui l’indirizzo dell’alloggio inserito nell’elenco, il tipo e le dimensioni dell’unità, nonché i nomi degli host, i dettagli di contatto e il numero di registrazione dell’azienda, nel caso in cui l’host sia una società.

Le autorità possono verificare le informazioni fornite in qualsiasi momento e richiedere informazioni aggiornate agli host se lo ritengono necessario. Se gli host non aggiornano le informazioni, le autorità nazionali possono sospendere il loro numero di registrazione e chiedere alle piattaforme online di cancellare le unità associate.

Qualsiasi sospensione o cancellazione deve essere motivata dalle autorità competenti, mentre gli host avranno il diritto di impugnare la decisione.

Le piattaforme online saranno inoltre tenute, in base alla nuova legislazione, a garantire la presenza di un numero di registrazione valido prima che un’unità possa essere messa in funzione e aperta all’affitto. L’interfaccia del sito web dovrebbe essere modificata per rendere il numero di registrazione chiaramente visibile.

Le piattaforme online dovranno inoltre “compiere sforzi ragionevoli per controllare casualmente la dichiarazione” dei loro host, seguendo un approccio simile a quello previsto dalla DSA.

Condivisione dei dati

A loro volta, le piattaforme tecnologiche come Airbnb e Booking dovranno trasmettere automaticamente i dati a un punto di accesso unico nazionale ogni mese. Un obbligo più blando è stato introdotto per le micropiattaforme, quelle con meno di 2.500 host attivi nel trimestre precedente, per le quali la trasmissione dei dati avverrà con cadenza trimestrale.

Il nuovo gateway digitale consentirà alle piattaforme di condividere automaticamente le informazioni sulle unità, facilitando al contempo i controlli da parte delle piattaforme ed evitando affitti illeciti. Gli Stati membri dovranno mantenere uno sportello unico per le informazioni attraverso un sito web nazionale.

Inoltre, i dati potrebbero essere condivisi in forma aggregata – e quindi anonimizzata – a responsabili politici, autorità amministrative e ricercatori, con l’obiettivo di gettare le basi per un prossimo spazio europeo dei dati sul turismo.