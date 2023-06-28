La Commissione europea presenta la proposta sull’euro digitale

La Commissione europea ha presentato mercoledì (28 giugno) due proposte per consentire ai cittadini e alle imprese di continuare ad accedere al denaro contante, utilizzandolo per i pagamenti in tutta la zona euro, e per definire il quadro relativo a un possibile nuovo formato digitale dell’euro che, in futuro, potrebbe essere emesso dalla Banca centrale europea.

In una nota, la Commissione UE sottolinea che “l’euro continua a essere un simbolo dell’unità e della forza dell’Europa”, sottolineando che ormai da oltre 20 anni, in tutta la zona euro e oltre, le persone e le imprese sono abituate a pagare con monete e banconote in euro. Tuttavia, nonostante abbiano mostrato che circa il 60% dei cittadini sia ancora intenzionato a utilizzare ancora il contante per i propri pagamenti, un numero crescente di consumatori sceglie di pagare con strumenti digitali. Tale tendenza è stata accelerata dalla pandemia di COVID-19.

Per rispecchiare queste tendenze, la Commissione ha proposto due serie di misure complementari per fare in modo che le persone abbiano sia la possibilità di pagare in contanti sia quella di pagare in maniera digitale quando vogliono utilizzare la moneta emesse dalla Banca centrale europea (BCE).

La prima proposta riguarda il corso legale del contante in euro per salvaguardarne il ruolo e garantire che sia ampiamente accettato come mezzo di pagamento e che rimanga facilmente accessibile alle persone e alle imprese in tutta la zona euro.

Secondo la proposta della Commissione, gli Stati membri dovranno garantire che i pagamenti in contanti siano ampiamente accettati e che l’accesso al contante sia effettivo e sufficiente, monitorando la situazione, riferendo alle autorità UE e adottando misure per affrontare gli eventuali problemi individuati.

La seconda proposta legislativa istituisce invece il quadro giuridico per la possibile introduzione dell’euro digitale, a integrazione delle banconote e delle monete in euro.

Come riferisce la Commissione UE, “l’euro digitale offrirebbe ai consumatori un’alternativa in più per i pagamenti a livello europeo, in aggiunta alle opzioni attualmente esistenti”. Ciò si tradurrebbe “in una scelta più ampia per i consumatori e un ruolo internazionale più forte per l’euro”.

L’euro digitale non sostituirà il contante

Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni ha voluto rassicurare nella conferenza stampa organizzata per presentare la proposta che “l’euro digitale non sostituirà il contante”.

Gentiloni ha sottolineato che coloro che lo desiderano, potranno continuare a pagare in contanti anche se in futuro la BCE emetterà l’euro digitale. “Questo è importante per la scelta, ma in particolare per i più vulnerabili, come gli anziani, che tendono a fare maggiore affidamento sul contante”, ha affermato il commissario UE.

Infatti, secondo quanto si evince dalla proposta della Commissione europea, l’euro digitale sarebbe disponibile insieme ai mezzi di pagamento privati esistenti a livello nazionale e internazionale, come carte o applicazioni, e funzionerebbe come un portafoglio digitale.

L’esecutivo UE sottolinea che tale sistema sarebbe disponibile per i pagamenti online ma anche offline, permettendo quindi pagamenti da un dispositivo all’altro anche senza connessione Internet.

Le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento in tutta l’UE distribuirebbero l’euro digitale alle persone e alle imprese, fornendo gratuitamente alle persone fisiche i servizi di base in euro digitale.

Inoltre, per promuovere l’inclusione finanziaria, la Commissione propone le persone fisiche che non dispongono di un conto bancario di aprire e detenere un conto presso un ufficio postale o un altro ente pubblico, come un ente locale.

Per quanto riguarda l’accettazione dell’euro digitale, tutti gli esercenti nell’Eurozona sarebbero tenuti ad accettare la nuova forma di moneta, eccezion fatta per i piccolissimi esercenti che potranno scegliere di non accettare pagamenti digitali, a fronte degli alti costi che potrebbero sostenere

Euro digitale elemento per la sovranità monetaria dell’UE

L’ampia disponibilità e l’uso di una valuta digitale emessa dalla banca centrale rappresenterebbero, secondo l’esecutivo UE, elementi fondamentali anche per la sovranità monetaria dell’UE, in particolare nel caso in cui altre banche centrali nel resto del mondo iniziassero a sviluppare valute digitali, oltre ad essere un elemento importante nel contesto dello sviluppo del mercato delle criptovalute.

La proposta della Commissione definisce il quadro giuridico e gli elementi essenziali dell’euro digitale che consentirebbero alla Banca centrale europea, previa adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, di introdurre eventualmente una valuta digitale che sia ampiamente disponibile e utilizzabile.

La Commissione precisa che spetterà ora alla BCE “decidere se e quando emettere l’euro digitale”, precisando che questo progetto richiederà “un ulteriore e importante lavoro tecnico” da parte della Banca centrale.