La Commissione europea presenta il pacchetto sulla connettività digitale

La Commissione europea ha presentato un pacchetto di iniziative sulla connettività, che comprende misure per incentivare l’installazione di reti ad alta capacità in Europa e una consultazione pubblica che potrebbe spianare la strada al contributo ai costi delle infrastrutture da parte delle aziende big tech.

Giovedì 23 febbraio il commissario per il mercato interno Thierry Breton ha presentato l’atteso pacchetto di iniziative, la cui parte più controversa è un questionario per dar forma alla cosiddetta iniziativa fair share (contributo equo), che potrebbe far sì che i maggiori generatori di traffico contribuiscano alle infrastrutture digitali.

“L’internet ad alta velocità richiede investimenti elevati. Per questo motivo, oltre a facilitare lo sviluppo della rete nel breve termine, stiamo esplorando il tema cruciale di chi debba finanziare la prossima generazione delle infrastrutture di connettività digitale”, ha dichiarato Breton.

Il pacchetto comprende anche il Gigabit Infrastructure Act, un progetto di regolamento volto ad accelerare la diffusione della fibra e del 5G a livello nazionale, e la raccomandazione sulla connettività Gigabit, un documento non vincolante che potrebbe fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni.

Contributo equo

Breton, ex amministratore delegato di France Télécom, è stato il principale promotore politico del “contributo equo”. L’iniziativa nasce dalle lamentele di lunga data degli operatori di telecomunicazioni, che si vedono costretti a sostenere i costi degli investimenti infrastrutturali mentre le big tech ne traggono la maggior parte dei benefici.

L’iniziativa è stata lanciata lo scorso maggio, suscitando reazioni vivaci e contrastanti. I legislatori e i governi dell’UE si sono schierati sia contro sia a favore, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha espresso un parere relativamente negativo e i gruppi della società civile hanno messo in guardia dalla violazione della neutralità della rete.

La consultazione non è sostanzialmente diversa dalla versione diffusa da EURACTIV tre settimane fa. Durerà 12 settimane e ha lo scopo di fornire una visione a lungo termine per il futuro del settore delle telecomunicazioni.

Una parte politicamente delicata del questionario è la definizione della soglia che qualificherebbe un’azienda tecnologica come “grande generatore di traffico”, una categoria che probabilmente include aziende del calibro di Netflix e Google.

L’altra grande questione riguarda il tipo di soluzione. Il questionario propone due opzioni: un fondo digitale da stabilire a livello europeo o nazionale; o un contributo diretto agli operatori di telecomunicazioni che potrebbe essere accompagnato da alcuni vincoli, ad esempio investimenti verdi.

Normativa sull’infrastruttura Gigabit

Sul fronte normativo, la Commissione ha presentato il Gigabit Infrastructure Act, una proposta di revisione della direttiva sulla riduzione dei costi delle reti elettroniche a banda larga (Broadband Cost Reduction Directive) e accelerare la diffusione delle reti 5G e in fibra.

La Commissione ritiene che la precedente direttiva non sia stata all’altezza delle aspettative, perché lasciava troppo margine di manovra agli Stati membri, alcuni dei quali non l’hanno mai applicata interamente. Questo errore non dovrebbe essere ripetuto optando per un regolamento, uno strumento giuridico direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’UE. Tuttavia, anche la direttiva sulla banda larga era stata inizialmente concepita come un regolamento ed era poi stata convertita in direttiva dai governi europei.

Alla domanda di EURACTIV sul perché questa volta le cose dovrebbero andare diversamente, un funzionario dell’UE ha risposto che le condizioni sono cambiate poiché l’UE ha fissato obiettivi ambiziosi in materia di connettività e alcuni Stati membri sono già andati oltre quanto inizialmente prescritto dalla direttiva.

La struttura generale della proposta non è cambiata rispetto alla versione trapelata della proposta che EURACTIV ha riportato il mese scorso. L’idea principale è di ridurre gli oneri amministrativi per l’installazione delle reti, in particolare snellendo le procedure di autorizzazione e limitando le spese amministrative. La procedura per l’ottenimento dei permessi verrebbe inoltre digitalizzata attraverso un unico punto informativo a livello nazionale, che includerà anche informazioni sulle infrastrutture e sui lavori civili pianificati, a cui gli operatori di telecomunicazioni potrebbero accedere a condizioni specifiche.

I fornitori di rete potranno inoltre accedere a infrastrutture pubbliche come i tetti degli edifici pubblici, una misura volta a favorire la diffusione del 5G. Gli edifici nuovi e ristrutturati dovranno essere pre-equipaggiati con la fibra ottica.

Raccomandazione sulla connettività Gigabit

Il terzo elemento del pacchetto è una raccomandazione volta a fornire incentivi adeguati ai fornitori di servizi di telecomunicazione che distribuiscono fibra e nuovi condotti.

Sebbene non sia vincolante, l’impatto della raccomandazione potrebbe rivelarsi significativo, in quanto può influenzare le decisioni dei regolatori nazionali delle telecomunicazioni, in particolare per ciò che riguarda l’applicazione del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il quadro dell’UE che regola il settore delle telecomunicazioni.

L’interpretazione del Codice da parte della Commissione potrebbe essere particolarmente significativa, in quanto le autorità nazionali devono notificarle alcune decisioni tra cui la flessibilità dei prezzi e la pratica di rinegoziare i prezzi tra due operatori di telecomunicazioni al cambiare delle condizioni di mercato.

La raccomandazione amplia la possibilità per le autorità nazionali di considerare la flessibilità tariffaria. Questa misura andrebbe a vantaggio degli operatori tradizionali, gli ex monopolisti nazionali che possiedono la maggior parte delle infrastrutture.

Luc Hindryckx, direttore esecutivo della European Competitive Telecommunications Association, ha criticato la raccomandazione, affermando che “se approvata, ucciderà 25 anni di liberalizzazione efficace e il modello inclusivo europeo, alimentando l’inflazione in questo momento difficile per l’economia europea”.

Un’altra misura contestata riguarda la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione di consentire agli operatori di aumentare i costi di accesso una volta annunciato il passaggio dalle reti in rame alla fibra.

Leggi l’articolo originale in inglese qui.