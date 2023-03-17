La carenza di chip sul tavolo dei negoziatori dell’UE

I rappresentanti delle principali istituzioni europee discuteranno venerdì (17 marzo) in una riunione tecnica un testo di compromesso, visionato da EURACTIV, sul meccanismo di monitoraggio e di risposta alla crisi dell’offerta di semiconduttori nel prossimo Chips Act.

Il Chips Act è una proposta legislativa per incrementare la capacità dell’UE nel settore dei semiconduttori. Una parte cruciale del disegno di legge è il cosiddetto Pilastro III, che istituisce un meccanismo per prevenire e gestire le carenze di semiconduttori.

La legge è attualmente nell’ultima fase del processo legislativo, in cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si riuniscono nei cosiddetti triloghi per raggiungere un accordo finale.

Meccanismo di allerta precoce

Gli organi dell’UE hanno introdotto il principio secondo cui la gestione delle crisi deve basarsi su una mappatura strategica a lungo termine che la Commissione europea deve condurre in consultazione con le autorità nazionali e i rappresentanti delle imprese.

L’idea è che questo esercizio di mappatura identifichi gli indicatori di allerta precoce che potrebbero innescare la fase di crisi.

Le parti interessate del settore saranno invitate a fornire un contributo per la definizione di questo meccanismo di allerta precoce. Il compromesso prevede che la richiesta di informazioni avvenga su base volontaria e attraverso dati disponibili che non siano sensibili, dal punto di vista commerciale.

Attori chiave del mercato

Le autorità nazionali competenti dovranno identificare gli attori chiave del mercato sul loro territorio nazionale, che svolgono un ruolo critico nella catena di fornitura dei semiconduttori, mentre l’esecutivo dell’UE identificherà gli attori critici a livello globale.

La Commissione vuole limitare la propria partecipazione a questa mappatura e lasciare gli stakeholder dell’industria fuori dalle discussioni sul monitoraggio, il prolungamento e la fine della fase di crisi.

Misure preventive

Secondo il documento, la Commissione e le autorità nazionali competenti avrebbero la responsabilità di informarsi reciprocamente se dispongono di informazioni affidabili sui rischi di gravi interruzioni nella fornitura di chip.

Verrebbe convocata una riunione straordinaria dell’European Semiconductor Board, un organismo che riunisce i rappresentanti nazionali, per discutere della gravità delle interruzioni e dell’opportunità di attivare la fase di crisi e di avviare acquisti congiunti preventivi di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime.

La Commissione consulterebbe anche i Paesi terzi interessati per cercare soluzioni alle interruzioni. Alle autorità nazionali verrebbe chiesto di valutare la preparazione degli attori chiave e delle entità critiche.

Settori critici

Un punto fondamentale da discutere riguarda l’elenco dei settori critici che potranno beneficiare delle misure di emergenza. L’elenco è tratto dalla Direttiva sulle entità critiche, che include organizzazioni come i fornitori di energia e le banche, con l’aggiunta della difesa.

Un punto controverso è se ci debba essere un riferimento diretto alla direttiva o se l’elenco dei settori critici debba essere incluso nell’allegato alla legge sui chip. La differenza è che un allegato potrebbe essere modificato indipendentemente dalla direttiva.

Fase di crisi

La procedura per l’attivazione della fase di crisi rimane molto discussa. Il Parlamento ha definito la fase di crisi come una “minaccia immediata ai cittadini, al funzionamento, alla sicurezza e alla difesa delle infrastrutture critiche, dell’economia e delle istituzioni dell’Unione”.

Per la Commissione, il concetto dovrebbe essere limitato a gravi interruzioni nella catena di fornitura dei semiconduttori, che causano carenze significative che impediscono la fornitura o la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici.

In ogni caso, quando le condizioni sono soddisfatte, la Commissione dovrebbe chiedere ai governi dell’UE di attivare la fase di crisi a maggioranza qualificata. L’European Semiconductor Board dovrebbe quindi valutare l’impatto previsto dell’eventuale imposizione di misure di protezione e consigliare ulteriori misure efficaci.

I legislatori dell’UE intendono stabilire che, prima che le entità di questi settori critici possano beneficiare di queste misure di emergenza, siano obbligate a dimostrare di aver svolto il proprio lavoro di prevenzione dei possibili rischi, un’altra norma osteggiata dalla Commissione.

Raccolta di informazioni

Dopo l’attivazione della fase di crisi, la Commissione dovrebbe informarsi attraverso i principali attori del mercato, passando per le autorità del Paese ospitante. L’esecutivo dell’UE dovrebbe fornire un modo sicuro per raccogliere e conservare queste informazioni.

Per il Parlamento, se queste informazioni riservate dovessero trapelare, la Commissione o l’autorità nazionale competente dovrebbero avviare un’indagine. L’ente interessato avrebbe il diritto di non condividere ulteriori informazioni fino all’attuazione di un rimedio.

Ordini di priorità

In seguito all’attivazione della fase di crisi, la Commissione potrebbe emettere ordini prioritari per obbligare le aziende europee produttrici di chip che hanno beneficiato di aiuti di Stato a produrre i semiconduttori necessari per i settori critici attraverso ordini prioritari.

L’azienda produttrice di chip dovrebbe avere la possibilità di esprimere il proprio parere sulla fattibilità dell’ordine. La Commissione dovrà adottare un atto esecutivo, che specifichi le modalità pratiche per il funzionamento di questi ordini.

Acquisti comuni

La Commissione potrebbe acquistare prodotti rilevanti in questo contesto di crisi per i Paesi dell’UE che vogliono partecipare agli acquisti comuni. Il mandato per questo acquisto comune si baserebbe su un accordo firmato con gli Stati membri partecipanti.

