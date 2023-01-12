L’equivalenza funzionale per il cambio di servizi cloud torna nel testo del Parlamento Ue

L’obbligo per i fornitori di servizi cloud di mantenere un livello equivalente di funzionalità quando un cliente cambia servizio è riemerso nella discussione della commissione competente del Parlamento europeo.

Le discussioni si svolgono nel contesto del Data Act, la nuova legge sui dati dell’Ue che include disposizioni per facilitare i clienti che cambiano fornitore di cloud e per prevenire il cosiddetto effetto “locked in”.

Uno dei concetti fondamentali che il Data Act utilizza per garantire l’interoperabilità del cloud è l’equivalenza funzionale, ovvero l’idea che quando gli utenti cambiano fornitore, il livello di funzionalità della loro app o del loro sito web debba rimanere più o meno lo stesso.

Tuttavia, a ottobre Adam Bielan ha proposto di eliminare questo concetto dal testo. Bielan è il relatore dei pareri della commissione per il mercato interno (IMCO) del Parlamento europeo, che ha competenze esclusive su questa parte del dossier.

Per il legislatore polacco, l’equivalenza funzionale è un requisito irragionevole, poiché il fornitore di cloud iniziale sarebbe costretto ad assumersi la responsabilità delle prestazioni del servizio di un concorrente.

Tuttavia, la sua posizione ha incontrato l’opposizione quasi unanime di altri gruppi politici. L’equivalenza funzionale è stata quindi reintrodotta in nuovi emendamenti di compromesso, acquisiti da EURACTIV e diffusi mercoledì (11 gennaio).

Il testo sarà discusso in una riunione politica giovedì, con l’obiettivo di definirlo entro la metà della prossima settimana.

Concetto perfezionato

Il concetto è stato riformulato come “la possibilità di ristabilire, sulla base dei dati del cliente, un livello minimo di funzionalità nell’ambiente di un nuovo servizio di elaborazione dati dopo il processo di cambiamento”.

Il processo di cambio di fornitore viene definito come un’operazione “guidata dal cliente”. Le responsabilità sono state chiarite e il processo è suddiviso in tre fasi: l’estrazione dei dati dal fornitore originario, la trasformazione dei dati in una struttura comprensibile per la nuova sede e il caricamento nel nuovo ambiente.

Poiché i servizi cloud sono estremamente diversificati, il testo specifica che sarà sufficiente fornire “servizi equivalenti”, ovvero che abbiano lo stesso obiettivo primario, le stesse funzionalità principali e lo stesso modello di elaborazione dei dati. Ciò non esclude la concorrenza su altre caratteristiche, come le prestazioni o la sicurezza.

Inoltre, il testo osserva che l’equivalenza funzionale può essere raggiunta solo nella misura in cui i due fornitori di cloud offrono le stesse funzionalità principali. Il processo di portabilità e i tempi devono tenere conto della complessità e del tipo di servizio.

Obbligo di portabilità

La legge sui dati prevede che i servizi cloud eliminino qualsiasi ostacolo all’esportazione di dati e altri beni digitali. Il periodo di preavviso per risolvere un contratto è stato mantenuto a 60 giorni, fatti salvi i diritti di risoluzione contrattuale e i periodi di preavviso.

Il periodo di transizione massimo obbligatorio è stato fissato a 90 giorni di calendario. Se i cloud provider ritengono che ciò non sia tecnicamente fattibile, dovranno informare il cliente entro 14 giorni lavorativi dalla richiesta di passaggio.

Il cliente potrà quindi richiedere al fornitore una relazione che motivi l’improcedibilità tecnica e indicare un periodo di transizione alternativo che non dovrà superare i nove mesi dalla fine del periodo di preavviso.

Gli utenti potranno esportare tutti i dati che hanno contribuito a generare direttamente o indirettamente, compresi i metadati. Tuttavia, i dati esportabili non includeranno informazioni riservate, come ad esempio il modo in cui il fornitore di cloud mantiene la sicurezza.

Inoltre, il testo impone ai fornitori di cloud di includere nei contratti e rendere disponibili prima della firma le informazioni sui dati esportabili, in particolare i formati dei dati, le strutture dei dati e i metadati.

Viene anche introdotta una nuova definizione di metadati come dati generati dal servizio di elaborazione dei dati, tra cui la tempistica e la geolocalizzazione.

La nuova formulazione indica che l’obbligo di portabilità si applica anche alle offerte free-tier su larga scala. Tuttavia, l’equivalenza funzionale non verrebbe imposta ai servizi gratuiti che operano su base sperimentale o che forniscono solo test per un’offerta di prodotti.

Durante la portabilità dei dati, il compromesso chiarisce che ai fornitori di cloud non dovrebbe essere richiesto di sviluppare nuove tecnologie o servizi, divulgare informazioni proprietarie o compromettere la sicurezza o l’integrità del servizio del cliente o del nuovo fornitore.

Spese per il cambio di fornitore

Il nuovo testo riflette la spinta di diversi legislatori a includere una più forte abolizione delle tariffe di uscita, le tariffe che i cloud provider addebitano per il trasferimento dei dati dei clienti, e requisiti di trasparenza più severi in relazione a tali tariffe.

Il compromesso prevede che la tassa di passaggio venga eliminata per i consumatori non appena il Data Act entrerà in vigore.

Per gli utenti business, il ritiro di tutti i costi di passaggio avverrebbe dopo tre anni. Fino ad allora, i cloud provider potrebbero imporre tariffe ridotte, anche se un commento a margine del documento afferma che questo punto sarà ulteriormente discusso.

La nuova formulazione ha chiarito che sia il fornitore originario che il cliente potrebbero delegare parte del processo di passaggio a una terza parte per ridurre i costi.

Buona fede

È stato aggiunto un nuovo articolo che impone a tutte le parti coinvolte, compresi i provider di destinazione, di collaborare in buona fede al processo di passaggio, di garantire il trasferimento tempestivo dei dati necessari e di mantenere la continuità del servizio.

Il cloud provider di destinazione è tenuto a fornire informazioni, documentazione, supporto tecnico e strumenti adeguati durante l’intero processo di passaggio.

[A cura di Nathalie Weatherald]