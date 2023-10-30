Italia, Francia e Germania concordi nel rafforzare la collaborazione sull’Intelligenza artificiale

Italia, Francia e Germania tentano di trovare una visione comune sulle azioni da intraprendere a livello europeo sul tema dell’intelligenza artificiale, in un incontro a livello ministeriale avvenuto lunedì (30 ottobre) a Roma.

All’incontro, che segue quello avvenuto a Berlino lo scorso giugno, hanno partecipato il ministro per le Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e i ministri dell’Economia di Francia e Germania, rispettivamente Bruno Le Maire e Robert Habeck. L’incontro si è tenuto lo stesso giorno dell’annuncio da parte del G7 di un accordo su un codice di condotta per le aziende che sviluppano sistemi avanzati di IA firmato anche dalla Commissione europea.

“È importante e significativo che proprio in questo momento i tre ministri dell’industria di Italia, Germania e Francia si riuniscano qui a Roma per dare un segnale di unità alla nostra Europa sulla strada che deve percorrere insieme per vincere la sfida del futuro proprio in un momento in cui siamo tutti consapevoli di quanto sia difficile la situazione se non torna la ragione”, ha dichiarato il ministro Urso nella conferenza stampa al termine dell’incontro trilaterale.

Nella conferenza stampa, Urso ha inoltre sottolineato inoltre l’intenzione da parte di Roma, Parigi e Berlino di “condividere i venture capital che i nostri Paesi possono mettere a regime per supportare l’attività delle imprese”.

Il ministro per le Imprese e il Made in Italy ha fatto riferimento in questo senso anche alla prossima presidenza italiana del G7, osservando che sul tema sarà “uno snodo significativo”.

Secondo il ministro tedesco Habeck, l’intelligenza artificiale è un qualcosa di presente in molte realtà industriali, dalla sanità all’informazione ed è “un processo in movimento”.

Da parte sua, il ministro dell’Economia francese Le Maire ha sottolineato la necessità da parte dell’Europa di una padronanza rispetto al settore dell’IA. “Dobbiamo inserire in questa tecnologia il concetto di verità e menzogna, e dobbiamo essere i primi a farlo”, ha dichiarato il ministro francese che ha voluto sottolineare l’importanza di riunioni trilaterali come quella odierna a Roma, annunciando per gennaio 2024 un terzo incontro dello stesso formato a Parigi.

Il Consiglio UE definisce i prossimi passi sull'Intelligenza artificiale I Paesi dell’UE si sono schierati sulle misure a sostegno dell’innovazione, previste nel regolamento sull’IA.

L’AI Act è una proposta storica per regolamentare l’intelligenza artificiale in base al suo potenziale di danno. Il disegno di legge si trova nell’ultima fase del …

No a regolamentazione che freni innovazione

I ministri responsabili dell’industria di Italia, Francia e Germania hanno condiviso la necessità di rafforzare gli investimenti sull’intelligenza artificiale, evitando però allo stesso tempo di soffocare lo sviluppo del settore con una regolamentazione eccessiva e prematura.

Secondo Urso, serve infatti completare a breve il regolamento sull’intelligenza artificiale “al fine di frenare quella eccessiva regolamentazione che potrebbe essere un freno eccessivo all’innovazione”, fondamentale per competere a livello globale.

“Non bisogna fare un codice della strada quando ancora non ci sta il traffico, anzi mentre la strada viene costruita da giganti statunitensi e cinesi: dobbiamo innanzitutto costruire la nostra di strada”, ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy.

La visione italiana è stata condivisa anche dal ministro francese Le Maire, secondo cui è necessario “innovare regolamentando prima di pensare alla regolamentazione”. Per il ministro francese, infatti, “l’Europa deve pensare all’innovazione e alle finanze”, perché senza la padronanza dell’innovazione, “tutte le regolamentazioni saranno vane”.

Il ministro dell’Economia francese ha fatto notare i grandi investimenti messi in campo dagli Stati Uniti: “In gioco ci sta la nostra sovranità, la nostra libertà politica, il dibattito sull’intelligenza artificiale è il miglior esempio: negli Usa vengono investiti 52 miliardi, in Europa 5 miliardi, un decimo.

L’unico vantaggio è che stavolta siamo consapevoli che dobbiamo disporre di tutti i mezzi per innovare di più”.

Il ministro francese ha inoltre sottolineato la necessità di un contributo da parte del settore privato auspicando a un’unione dei mercati di capitali in UE.

Anche il ministro tedesco Habeck ha fatto notare il rischio di un’eccessiva regolamentazione. Infatti, per il rappresentante del governo tedesco sarebbe “pericoloso e fatale mettersi a regolamentare gli algoritmi, invece che pensare di regolare le loro applicazioni”.

Il Parlamento europeo approva il regolamento sull'intelligenza artificiale Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sul regolamento sull’intelligenza artificiale (IA) nella votazione avvenuta mercoledì (14 giugno) nella sessione plenaria a Strasburgo. La posizione è passata a larga maggioranza con 499 voti a favore, 28 contrari e …

Le linee guida del G7 sull’IA

Intanto, i Paesi del G7, nell’ambito del processo di Hiroshima sull’intelligenza artificiale, hanno adottato undici principi guida per fornire indicazioni alle organizzazioni che sviluppano, distribuiscono e utilizzano sistemi avanzati di IA, come i modelli di fondazione e l’IA generativa con l’obiettivo di promuovere la sicurezza e l’affidabilità della tecnologia.

Secondo quanto si legge in una nota congiunta, le linee guida includono impegni per ridurre i rischi e l’uso improprio e identificare le vulnerabilità, incoraggiare la condivisione responsabile delle informazioni, la segnalazione degli incidenti e gli investimenti nella sicurezza informatica, oltre a un sistema di etichettatura per consentire agli utenti di identificare i contenuti generati dall’IA.

Tra sottoscrittori della dichiarazione anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “I potenziali benefici dell’intelligenza artificiale per i cittadini e l’economia sono enormi. Tuttavia, l’accelerazione delle capacità dell’IA comporta anche nuove sfide”, ha affermato in una nota la presidente della Commissione europea.

“Già all’avanguardia dal punto di vista normativo con la legge sull’IA – ha proseguito von der Leyen – l’UE sta anche contribuendo a creare dei guardrail e una governance dell’IA a livello globale. Sono lieta di accogliere i Principi guida internazionali del G7 e il Codice di condotta volontario, che riflettono i valori dell’Ue per promuovere un’IA affidabile. Invito gli sviluppatori di IA a firmare e attuare il Codice di condotta il prima possibile”.