Il vecchio codice penale del Belgio riceverà un “tocco di modernità”

Il codice penale del Belgio, vecchio di 150 anni, sarà riformato per includere l’ecocidio e il reato di istigazione al suicidio come parte della riforma volta a modernizzarlo e semplificarlo, hanno riferito sabato i media belgi.

Il Belgio si è assunto il compito di modernizzare e semplificare il suo codice penale, vecchio di 150 anni, in modo che risponda meglio alla natura mutevole dei crimini, ha annunciato sabato (5 novembre) un comunicato stampa ufficiale.

Il nuovo codice, che conta più di 1.000 pagine, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura, ha dichiarato a Le Soir il ministro della Giustizia Vincent Van Quickenborne.

Ciò significa che ora sarà sottoposto, tra gli altri, al Consiglio di Stato per un nuovo parere. Se necessario, il testo potrebbe essere adattato e discusso nuovamente all’interno del governo. Il nuovo codice dovrebbe entrare in vigore nel 2025.

L’ecocidio sarà riconosciuto come reato nel nuovo codice, come già avviene in 11 Paesi del mondo, tra cui Francia, Russia e Ucraina.

Da diversi anni, gli attori della società civile chiedono che l’ecocidio sia riconosciuto come crimine internazionale, accanto ai crimini di genocidio e aggressione, ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra.

A marzo, il ministro belga dell’Ambiente Zakia Khattabi ha esortato altri ministri dell’UE a creare un’alleanza di Paesi a favore dell’inclusione dell’ecocidio nello Statuto di Roma. “Indipendentemente dall’approvazione internazionale di questa nozione, era anche possibile che l’ecocidio fosse considerato un crimine dal diritto nazionale. Ora è una realtà”, ha dichiarato in un comunicato.

“Sono lieta che questo impegno […] sia ora ancorato nel Codice penale belga. Non possiamo permetterci di non affrontare il grave danno ambientale che sta causando danni a lungo termine agli ecosistemi, da cui dipende la salute umana”, ha continuato.

L’ecocidio sarà definito nel Codice come un atto illegale commesso con la consapevolezza che tale atto causerà danni gravi, diffusi e a lungo termine all’ambiente, e sarà punito con una pena da 10 a 20 anni.

Il nuovo codice conterrà anche il reato di istigazione al suicidio, adattandolo alla realtà dei social media. In Belgio, il suicidio è la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni, anche se colpisce tutte le fasce d’età.

Sono stati annunciati anche altri cambiamenti nel nuovo codice. I reati, gli illeciti e i crimini saranno sostituiti da otto livelli che riflettono la gravità del reato. Anche i reati legati alla violenza domestica hanno un ruolo importante nel nuovo codice.