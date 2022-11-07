Il partito socialista tedesco vuole raddoppiare i controlli su Twitter dopo l’acquisizione di Musk

La recente acquisizione di Twitter da parte del multimiliardario Elon Musk richiede una più stretta supervisione delle attività del gigante dei social media in Europa, secondo il partito socialdemocratico (SPD) di Olaf Scholz.

Musk ha acquisito il social network Twitter per 44 miliardi di dollari il 27 ottobre, dopo l’offerta di acquisto presentata ad aprile. L’acquisizione ha ricevuto reazioni contrastanti, con alcuni che hanno lodato i cambiamenti previsti per l’azienda e altri che temono il possibile aumento di discorsi di odio, cospirazione e disinformazione.

In Germania, l’acquisizione non è stata accolta con leggerezza: l’SPD, al governo, ha invitato le autorità competenti e il ministro liberale della Giustizia Marco Buschmann a dare un giro di vite a Twitter per assicurarsi che l’azienda aderisca alle norme dell’UE sui contenuti online.

“Per me, il fatto che Twitter sia stato rilevato da qualcuno che vuole usare la rete per scopi politici in modo ancora più forte è altamente problematico”, ha dichiarato il capo del partito SPD Lars Klingbeil all’Handelsblatt.

“Se la varietà delle opinioni dovesse essere ulteriormente limitata, le autorità dovranno intervenire con decisione”, ha aggiunto.

Anche il portavoce del partito per la politica digitale, Jens Zimmermann, ha parlato in modo critico dei recenti sviluppi relativi a Twitter in un’intervista con Handelsblatt.

Secondo il portavoce, la recente decisione di Musk di licenziare in massa gli ex dipendenti significa che Twitter non sarà in grado di soddisfare i requisiti di moderazione dei contenuti dell’UE e non riuscirà a dare seguito alle denunce relative a contenuti dannosi.

L’ufficio giudiziario federale “metterà Twitter sotto un controllo più severo”, ha aggiunto.

Nel frattempo, la Commissione europea sta lavorando all’attuazione del Digital Services Act (DSA), concordato nel marzo di quest’anno, una normativa dell’UE volta a combattere la diffusione di contenuti illegali e dannosi online.