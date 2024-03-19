Il Consiglio rafforza l’invito a rendere gli influencer responsabili delle loro azioni

La presidenza belga del Consiglio dell’UE sta prendendo una posizione più forte sulla responsabilità degli influencer per i contenuti condivisi online, secondo una bozza di documento datata 13 marzo e visionata da Euractiv.

Il Consiglio sta preparando un documento ufficiale che delinea la sua posizione sull’opportunità e sulle modalità di regolamentazione degli influencer e dei creatori di contenuti online, argomento di dibattito in corso in Spagna, Italia e a livello europeo.

La bozza visionata da Euractiv indica che il Consiglio prenderà una posizione più forte sulle responsabilità degli influencer di quanto si pensasse in precedenza.

“Gli influencer dovrebbero avere un senso di responsabilità nei confronti del loro pubblico e comprendere il potenziale impatto che le pratiche commerciali, la condivisione di informazioni errate e disinformative, l’incitamento all’odio online, il cyberbullismo e altri contenuti dannosi possono avere sul loro pubblico e sul suo benessere”, si legge nella bozza.

In una precedente iterazione del documento, rivelata da Euractiv, l’approccio agli influencer era meno esigente per quanto riguarda la diffusione di contenuti dannosi.

La bozza di documento è stata all’ordine del giorno di tre riunioni del gruppo di lavoro audiovisivi e media del Consiglio da gennaio e sarà discussa nuovamente il 19 marzo.

L’ultima bozza invita la Commissione a riflettere su un approccio agli influencer in “tutte le aree politiche pertinenti, con particolare attenzione al loro comportamento responsabile”.

Suggerisce inoltre che la Commissione e gli Stati membri sviluppino un approccio politico coordinato per “promuovere un comportamento responsabile degli influencer nei confronti del loro pubblico”.

Ambito di applicazione

La definizione di influencer contenuta nel documento è incentrata sul loro impatto sulla società, da cui deriva la loro responsabilità nei confronti del pubblico.

Gli influencer sono definiti come “creatori di contenuti online che pubblicano contenuti sui social media o su piattaforme di condivisione video attraverso i quali hanno un impatto sulla società, sull’opinione pubblica o sulle opinioni personali del loro pubblico, spesso evidenziate attraverso un rapporto basato sull’autenticità con il loro pubblico”, si legge nella bozza.

Questa definizione si distingue da quella contenuta nella legge francese sugli influencer, la prima del genere a livello globale. I legislatori francesi hanno definito gli influencer come persone “che, in cambio di un compenso, usano la loro reputazione per comunicare con il loro pubblico [online]”.

Il documento aggiornato del Consiglio attribuisce inoltre la responsabilità del comportamento dei cosiddetti kidfluencer, influencer di età inferiore ai 18 anni, ai loro genitori o a chi se ne prende cura, che “hanno la responsabilità della condotta e del benessere online [dei kidfluencer]”.

Nell’ultima bozza, il Consiglio ha anche ampliato i riferimenti alle leggi dell’UE che hanno già un impatto sugli influencer.

La precedente versione citava la Direttiva sui servizi di media audiovisivi, che impone requisiti di trasparenza e correttezza nelle comunicazioni commerciali audiovisive; la Legge sui servizi digitali, che stabilisce regole di moderazione dei contenuti online; e una legge sulla concorrenza dell’UE, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

L’attuale bozza dettaglia gli obblighi e aggiunge la legge sull’intelligenza artificiale, che regola i casi di utilizzo della tecnologia in base al rischio previsto; una seconda legge sulla concorrenza, la direttiva sui diritti dei consumatori; e dettaglia le disposizioni della legge europea sulla libertà dei media sulla salvaguardia di un ambiente mediatico indipendente e pluralistico.

La bozza chiarisce che “le attività off-line non rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni del Consiglio”.

[A cura di Eliza Gkritsi/Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale.