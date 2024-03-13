Il CEP avverte sulle conseguenze della posizione dominante degli USA nell’IA generativa

Il Centro per le politiche europee (CEP) mette in guardia sul ritardo dell’Europa rispetto ai colossi tecnologici statunitensi nel settore dell’Intelligenza artificiale generativa.
In uno studio diffuso martedì (12 marzo), il CEP ricorda che la Commissione sta esaminando una procedura di controllo delle concentrazioni contro Microsoft. Come sottolinea il CEP, alla base del procedimento c’è la stretta collaborazione tra il gruppo tecnologico statunitense e OpenAI, l’azienda leader a livello mondiale nel campo dell’intelligenza artificiale generativa (IA).
Alla luce di questa situazione, il CEP mette in guardia dalla posizione dominante che le aziende tecnologiche statunitensi già detengono nella catena del valore dell’IA e chiede un controllo rigoroso delle leggi sulla concorrenza.
“La Commissione deve intervenire per garantire la concorrenza in un mercato in rapida crescita e minimizzare i rischi derivanti dall’IA generativa”, avverte l’esperto digitale del CEP Anselm Küsters, autore dello studio insieme all’economista del centro studi Matthias Kullas.
Secondo i ricercatori del CEP, la Commissione ha già lasciato passare molto tempo. “Sarà difficile per gli altri fornitori, perché le grandi aziende tecnologiche statunitensi sono fortemente rappresentate in molte fasi della catena del valore dei servizi di IA generativa”, spiega Kullas.
Amazon e Microsoft occupano una posizione dominante nel mercato dei servizi cloud, mentre Google sta espandendo la propria produzione di chip.
Le aziende tecnologiche statunitensi hanno anche un accesso privilegiato ai modelli leader di OpenAI, Mistral o Cohere e al relativo capitale umano.
Secondo gli autori, questo crea svantaggi per gli altri operatori del mercato: le start-up devono competere con i giganti tecnologici che sono già integrati verticalmente lungo la catena del valore.
Secondo Küsters e Kullas, questo permette ai giganti di incorporare la nuova tecnologia nelle loro offerte di servizi, come i motori di ricerca, e quindi di beneficiare del loro potere di mercato in questi mercati a valle.
Come sottolinea il CEP, oltre a maggiori investimenti in condizioni di localizzazione dell’IA che favoriscano l’innovazione in Europa, è quindi necessaria anche una politica di concorrenza globale dell’UE.