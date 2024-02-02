I Paesi UE danno il via libera alla nuove regole sull’intelligenza artificiale

I Paesi dell’UE danno il via livera alle nuove regole sull’intelligenza artificiale. Secondo quanto annunciato dalla presidenza di turno belga del Consiglio dell’Ue, gli ambasciatori dei Ventisette riuniti in Coreper hanno adottato la posizione del Consiglio dell’UE sull’Artificial Intelligence Act, noto anche come AI Act, la prima legislazione al mondo a livello orizzontale e di ampio respiro sull’intelligenza artificiale.

L’intesa raggiunta in sede di Coreper si basa sull’accordo provvisorio con i negoziatori del Parlamento europeo l’8 dicembre 2023.

“Gli ambasciatori del Coreper I hanno confermato il testo di compromesso finale trovato sulla proposta di norme armonizzato sull’intelligenza artificiale”, riferisce la presidenza belga del Consiglio UE. “L’AI Act rappresenta una pietra miliare dato che delinea le prime regole per l’intelligenza artificiale nel mondo, con l’obiettivo di renderla sicura e nel rispetto dei diritti fondamentale dell’UE”, precisa la presidenza belga.

Anche il commissario al Commercio interno, Thierry Breton, ha accolto con gioia l’accordo raggiunto, definendo il regolamento “storico, primo al mondo e pionieristico”. “L’AI Act ha scatenato tanta passione…e giustamente! Oggi tutti i 27 Stati membri hanno approvato l’accordo politico raggiunto a dicembre, riconoscendo il perfetto equilibrio trovato dai negoziatori tra innovazione e sicurezza. UE significa AI!”, ha affermato Breton.

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale ha acquisito un ruolo centrale nella trasformazione digitale del nostro mondo, influenzando una vasta gamma di settori, dall’industria all’assistenza sanitaria, dalla mobilità alla finanza. Inevitabilmente, questa rapida evoluzione ha reso sempre più necessario e urgente una regolamentazione della tecnologia, che per sua natura (cioè la capacità di prendere decisioni e auto-apprendere) porta con sé implicazioni etiche importanti e delicate. Da aprile 2021 l’UE ha lavorato all’AI Act, un primo quadro normativo sull’AI il cui obiettivo è quello di assicurare che i sistemi AI utilizzati all’interno dell’Unione europea siano completamente in linea con i diritti e i valori dell’UE, garantendo il controllo umano, la sicurezza, la privacy, la trasparenza, la non discriminazione e il benessere sociale e ambientale.

Fondamentale sostenere l’applicazione anticipata delle regole contro il deepfakes

L’eurodeputato che ha guidato il negoziato parlamentare coi governi europei per l’approvazione della prima legge al mondo per la regolazione complessiva dell’IA, Brando Benifei (PD/S&D), ha sottolineato che il Regolamento sarà legge dopo gli ultimi passaggi all’interno delle commissioni parlamentari e poi in plenaria tra marzo o al massimo a inizio aprile, auspicando un’applicazione anticipata delle regole per il contrasto alla disinformazione e deepfakes in vista delle europee di giugno.

“Oggi è un bel giorno per l’Unione europea: dopo settimane di rumors sulla stampa e di dubbi, fomentati da qualche grande impresa perlopiù extra-europea e magari da ministri che avrebbero voluto usare queste tecnologie per sorveglianza e attività di controllo sociale senza regole, abbiamo avuto oggi l’approvazione unanime dai rappresentanti permanenti dei governi europei del testo finale del regolamento sull’Intelligenza Artificiale, l’AI Act. Una grande soddisfazione dopo più di due anni di lavoro”, ha affermato Benifei in una nota.

Secondo Benifei, “è fondamentale sostenere l’applicazione anticipata delle regole per il contrasto a disinformazione e deepfakes, sicuramente inizialmente approssimativa per via degli standard ancora non pienamente adottati, ma che sarà fondamentale pur in forma imperfetta per proteggere le nostre democrazie nell’anno elettorale più importante per l’Europa e per il mondo”, ha affermato l’eurodeputato.

“Con l’AI Act saremo più sicuri nell’uso delle nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni, nel lavoro così come nel funzionamento delle nostre istituzioni”, ha concluso.