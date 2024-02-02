I Paesi dell’UE danno un appoggio cruciale alla prima legge nel suo genere sull’intelligenza artificiale

Gli ambasciatori dei 27 Paesi dell’Unione Europea hanno approvato all’unanimità il primo regolamento completo al mondo per l’intelligenza artificiale, approvando l’accordo politico raggiunto a dicembre.

A dicembre, i politici dell’UE hanno raggiunto un accordo politico sui principali punti critici dell’AI Act, un disegno di legge faro per regolamentare l’intelligenza artificiale in base alla sua capacità di causare danni. La complessità della legge ha fatto sì che il suo perfezionamento tecnico richiedesse più di un mese.

Il 24 gennaio la presidenza belga del Consiglio dei ministri dell’Ue ha presentato in una riunione tecnica la versione finale del testo, trapelata in esclusiva da Euractiv. La maggior parte degli Stati membri all’epoca mantenne delle riserve poiché non ebbero tempo sufficiente per analizzare il testo in modo esaustivo.

Queste riserve sono state finalmente sciolte con l’adozione della legge sull’AI da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) venerdì (2 febbraio). Tuttavia, il via libera degli ambasciatori presso l’UE non era affatto garantito considerato che alcuni pesi massimi europei si sono opposti a parti dell’accordo provvisorio fino agli ultimi giorni.

Italia, Francia e Germania concordi nel rafforzare la collaborazione sull'Intelligenza artificiale Italia, Francia e Germania tentano di trovare una visione comune sulle azioni da intraprendere a livello europeo sul tema dell’intelligenza artificiale, in un incontro a livello ministeriale avvenuto lunedì (30 ottobre) a Roma.

All’incontro, che segue quello avvenuto a Berlino lo …

Potenti modelli di intelligenza artificiale

Il principale oppositore dell’accordo politico è stata la Francia, che, insieme a Germania e Italia, ha chiesto un regime normativo più leggero per potenti modelli di intelligenza artificiale, come GPT-4 di Open AI, che supportano sistemi di intelligenza artificiale generica come ChatGPT e Bard.

Le tre maggiori economie europee hanno chiesto di limitare le regole in questo settore a codici di condotta, poiché non vogliono tarpare le ali a promettenti start-up europee come Mistral AI e Aleph Alpha che potrebbero sfidare le aziende americane in questo ambito.

Tuttavia, il Parlamento europeo è stato unito nel chiedere regole severe per questi modelli, ritenendo inaccettabile escludere dal regolamento le tipologie più potenti di intelligenza artificiale lasciando tutto l’onere normativo sugli attori più piccoli.

Il compromesso si basava su un approccio a più livelli, con regole di trasparenza orizzontali per tutti i modelli e obblighi aggiuntivi per i modelli convincenti ritenuti comportanti un rischio sistemico.

Il Parlamento europeo approva il regolamento sull'intelligenza artificiale Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sul regolamento sull’intelligenza artificiale (IA) nella votazione avvenuta mercoledì (14 giugno) nella sessione plenaria a Strasburgo. La posizione è passata a larga maggioranza con 499 voti a favore, 28 contrari e …

Dall’opposizione al consenso

Parigi, Berlino e Roma accolsero con freddezza l’accordo provvisorio dell’allora presidenza spagnola. Euractiv ritiene che i Paesi dell’UE abbiano cercato informalmente di influenzare il testo mentre procedevano i lavori tecnici sul preambolo della legge.

Tuttavia, lo spazio per ottenere concessioni era limitato, dato che le parti operative del testo erano state bloccate. Quando i belgi hanno assunto la presidenza a gennaio, anche loro si sono opposti alle richieste di apportare cambiamenti significativi che avrebbero potuto rischiare di mettere in pericolo l’accordo con il Parlamento europeo.

La presidenza belga ha posto gli Stati membri di fronte a uno scenario del tipo “prendere o lasciare” e, nonostante i tentativi della Francia di ritardare il voto degli ambasciatori, ha mantenuto un calendario serrato, in parte per concedere tempo sufficiente per la messa a punto giuridica del testo e in parte per limitare le attività di lobbying dell’ultimo minuto.

Le manovre dietro le quinte francesi miravano a raccogliere un’opposizione sufficiente per ottenere concessioni nel testo o addirittura respingere l’accordo provvisorio.

Tuttavia, il bilancio è decisamente contrario a Parigi poiché Berlino ha deciso di sostenere il testo all’inizio di questa settimana. Il ministro tedesco del digitale, il liberale Volker Wissing, si è trovato isolato dai partner della coalizione nella sua opposizione alle regole dell’IA e ha dovuto sciogliere le sue riserve.

Anche l’Italia, da sempre il Paese più defilato del trio scettico in quanto non ha una start-up leader nel settore dell’intelligenza artificiale da difendere, ha deciso di non opporsi alla legge sull’AI. Nonostante il malcontento per l’accordo, Roma ha deciso di evitare drammi poiché detiene la presidenza di turno del G7, dove l’intelligenza artificiale è un tema cruciale.

Anche all’interno del governo francese, alla posizione critica del ministero dell’Economia si sono opposti il ​​ministero della Cultura, preoccupato di proteggere i titolari dei diritti, e il ministero degli Interni, soddisfatto delle numerose eccezioni a livello di applicazione della legge.

Alla fine, la Francia ha accettato di sostenere il testo “con condizioni rigorose”.

La Commissione UE proporrà una strategia sull'intelligenza artificiale dedicata a start-up e IA generativa Secondo una prima bozza visionata da Euractiv, la Commissione europea proporrà una strategia di innovazione sull’intelligenza artificiale per creare “fabbriche di intelligenza artificiale” e promuovere l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa nei settori strategici.

L’esecutivo UE presenterà entro la fine di gennaio la …

Tenere d’occhio l’implementazione della legge

Parigi vuole che l’attuazione dell’AI Act garantisca che lo sviluppo di modelli di IA competitivi non sia ostacolato, equilibri la trasparenza e la protezione dei segreti commerciali, eviti di sovraccaricare le aziende con obblighi ad alto rischio e rivaluti la soglia e i criteri utilizzati per designare i modelli di IA con rischi sistemici.

La Slovacchia ha rilasciato una dichiarazione per la cronaca, chiedendo chiarimenti sui termini critici, sull’allineamento internazionale e sulla possibilità che i paesi dell’UE regolamentino l’IA utilizzata in attività non professionali.

L’Austria ha inoltre presentato una dichiarazione di protocollo che solleva preoccupazioni sulla protezione dei dati e sul diritto dei consumatori per quanto riguarda le eccezioni di applicazione della legge e le norme relative alle tecnologie invasive come l’identificazione biometrica remota.

I Paesi dell’UE hanno ancora spazio per influenzare le modalità di attuazione della legge sull’IA, poiché la Commissione dovrà emanare circa 20 atti di diritto derivato. Anche l’Ufficio per l’intelligenza artificiale, che supervisionerà i modelli di IA, sarà dotato di un notevole organico di esperti nazionali distaccati.

La Commissione UE prepara l’istituzione dell’Ufficio per l’intelligenza artificiale La Commissione europea è pronta ad adottare una decisione che istituisce l’Ufficio europeo per l’intelligenza artificiale, secondo una bozza di documento ottenuta da Euractiv.

L’Ufficio per l’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo fondamentale nell’architettura di applicazione della legge europea sull’IA, la legge …

Prossimi passi

Le commissioni per il Mercato interno e le Libertà civili del Parlamento europeo adotteranno il regolamento sull’IA il 13 febbraio, seguito da un voto in plenaria previsto provvisoriamente per il 10-11 aprile. L’adozione formale sarà poi completata con l’approvazione a livello ministeriale.

La legge sull’IA entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I divieti sulle pratiche vietate entreranno in vigore dopo sei mesi, mentre gli obblighi sui modelli di IA inizieranno dopo un anno.

Tutte le altre norme entreranno in vigore dopo due anni, ad eccezione della classificazione come ad alto rischio dei sistemi di intelligenza artificiale che devono essere sottoposti a una valutazione di conformità da parte di terzi ai sensi di altre norme dell’UE, che è stata ritardata di un ulteriore anno.

[Modificato da Alice Taylor]

Leggi qui l’articolo originale.