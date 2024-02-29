I gruppi di consumatori presentano reclami contro il modello “pay-or-consent” di Facebook e Instagram

Giovedì (29 febbraio) otto membri dell’Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) hanno presentato alle rispettive autorità nazionali per la protezione dei dati denunce contro il modello “pay-or-consent” di Facebook e Instagram.

Questi reclami sono gli ultimi di una serie di sfide al diritto dei consumatori o alla privacy dei dati portate avanti dalla società madre di Facebook e Instragram, Meta. Le organizzazioni contestano il nuovo modello “pay-or-consent” di Meta, introdotto nel novembre 2023 nell’Unione Europea.

“Meta ha cercato più volte di giustificare la massiccia sorveglianza commerciale a cui sottopone i suoi utenti. L’ingiusta scelta ‘pay-or-consent’ è l’ultimo tentativo dell’azienda di legalizzare il proprio modello di business”, ha dichiarato Ursula Pachl, vice direttrice generale del BEUC.

I Paesi UE chiedono di dare massima priorità all’attuazione delle normative del settore tecnologico e digitale Un documento inviato dalla presidenza belga del Consiglio dell’UE alle delegazioni dell’UE sul futuro della politica digitale dell’Unione, datato 19 febbraio e visionato da Euractiv, sostiene che l’attuazione delle normative già adottate dovrebbe avere la priorità rispetto alla creazione di …

Modello “o paghi o ci autorizzi”

Il modello di business “pay-or-consent” di Meta si riferisce alla scelta dei clienti di Facebook e Instagram di continuare a utilizzare i servizi a costo zero, a condizione che acconsentano al trattamento dei loro dati privati da parte di Meta, oppure di optare per un modello di abbonamento a pagamento, nel qual caso Meta si asterrà dal trattare i dati.

Gli abbonamenti ammontano a 9,99 euro/mese sul web e a 12,99 euro/mese su iOS e Android.

Contenuto del reclamo

Le otto associazioni hanno presentato un reclamo in ogni Paese in cui si applica il regolamento sulla privacy dell’UE (GDPR).

Le otto autorità nazionali per la privacy dei dati che ricevono i reclami dovranno poi riferirli all’autorità irlandese per la privacy dei dati DPC. Ai sensi del GDPR, è l’unica organizzazione che può applicare questa legge dell’UE, poiché la sede centrale di Meta nell’UE si trova a Dublino.

La mossa delle organizzazioni per i diritti dei consumatori cerca di fare pressione sul Consiglio europeo per la protezione dei dati, composto da tutte le 27 autorità nazionali per la privacy dei dati, che ha un ruolo di supporto e di consulenza per le decisioni prese dal DPC irlandese sul GDPR.

Nelle loro denunce, i membri del BEUC sostengono che il modello “pay-or-consent” di Facebook e Instagram non rispetta i principi del GDPR di equo trattamento, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità.

Le organizzazioni per i diritti dei consumatori ritengono che i dati elaborati da Meta per fornire aggiunte contestuali ai propri utenti siano invasivi. In particolare, sottolineano la presunta raccolta massiccia di dati da parte di Meta sul comportamento, le emozioni, le opinioni politiche, l’orientamento sessuale, i luoghi di culto, la stabilità finanziaria o la predisposizione alle dipendenze dei suoi utenti.

Meta e TikTok fanno causa alla Commissione europea per la tassa annuale prevista dal Digital Services Act Meta e TikTok hanno confermato che stanno facendo causa alla Commissione europea per una tassa di vigilanza annuale che le società quotate ai sensi della legge sui servizi digitali dell’UE devono pagare.

Mercoledì (7 febbraio), Meta ha annunciato che stavano intraprendendo …

In questo senso, le organizzazioni per i diritti dei consumatori ritengono che la raccolta di dati estesi di milioni di cittadini dell’UE profili i consumatori per molteplici scopi e vada quindi oltre quanto necessario per la pubblicità mirata.

Ritengono inoltre che il trattamento dei dati da parte di Meta sia scorretto, in quanto utilizza la sua posizione dominante per costringere gli utenti ad accettare la sua politica sulla privacy, senza fornire spiegazioni sufficientemente dettagliate.

Infine, ritengono che il trattamento dei dati da parte di Meta manchi di trasparenza, in quanto gli utenti non conoscono la portata del trattamento dei loro dati personali.

Un portavoce di Meta ha dichiarato a Euractiv che l’azienda ha preso sul serio gli obblighi normativi previsti dal GDPR e che Meta è certa che il suo approccio sia conforme alla legge sulla privacy dell’UE.

Controversia sulla base giuridica

Inoltre, le organizzazioni per i diritti dei consumatori stanno contestando la base legale di Meta per il trattamento dei dati dei suoi utenti dell’UE.

L’autorità irlandese per la privacy dei dati nel 2022 e la Corte di giustizia dell’UE nel 2023 hanno entrambe concluso che due basi legali che Meta ha cercato di utilizzare per giustificare il trattamento dei dati erano illegali.

In base al GDPR, Meta può ora stabilire la base giuridica del suo trattamento dei dati solo sul consenso, da cui il modello “pay-or-consent” del novembre 2023.

Tuttavia, per i membri del BEUC, questa base giuridica non è valida.

Il motivo è che il consenso non è dato liberamente – un requisito del GDPR per la validità del consenso – perché la schermata di scelta di Meta del suo modello “pay-or-consent” costringe i consumatori ad accettare il trattamento dei loro dati personali.

Inoltre, sostengono che Meta non fornisce spiegazioni sufficienti a sostegno della necessità del prezzo fissato dall’azienda statunitense, il che è contrario ai requisiti stabiliti dalla Corte di giustizia.

Dopo TikTok, Meta annuncia le misure per le elezioni europee del 2024 Meta si concentrerà sulla lotta alla disinformazione e sul contrasto ai rischi posti dall’intelligenza artificiale in vista delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2024, ha annunciato oggi (lunedì 26 febbraio) la società.

Meta, la società madre delle piattaforme di social …

Secondo Meta, “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha approvato il [suo] modello di abbonamento come un modo per consentire alle persone di acconsentire al trattamento dei dati per la pubblicità personalizzata”.

Contestazioni sul “pay-or-consent”

Lo stesso BEUC e 18 delle sue organizzazioni hanno precedentemente presentato un reclamo alla Commissione europea contro il modello “pay-or-consent” di Meta nel novembre 2023, sulla base della legge sui consumatori dell’UE.

Il Centro europeo per i diritti digitali (Nyob) ha già presentato due reclami contro il modello di Meta all’autorità austriaca per la protezione dei dati, ritenendo illegittima la base giuridica di Meta per il trattamento dei dati e affermando che il modo in cui Meta ha attuato la revoca del consenso viola il GDPR.

A dicembre, Euractiv ha rivelato che il dipartimento per la protezione dei consumatori della Commissione europea stava cercando di stabilire un’opzione rispettosa della privacy per il modello pay-or-consent.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale