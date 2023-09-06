I colossi tecnologici si preparano alle restrizioni più severe del mercato UE

Mercoledì (6 settembre) l’UE rivelerà quali dei colossi tecnologici mondiali dovranno affrontare restrizioni più forti a partire dal prossimo anno in base a una legge che sconvolgerà il modo in cui i principali attori come Apple e Meta conducono i loro affari online.

Bruxelles sta lavorando attraverso un fitto programma legislativo per creare una regolamentazione più severa per le grandi piattaforme, sostenendo che è necessario proteggere gli utenti europei online e incoraggiare la concorrenza in un settore dominato dai giganti statunitensi.

L’ultimo annuncio rappresenta una pietra miliare nell’applicazione del Digital Markets Act (DMA), che costringerà le aziende più grandi a cambiare i loro metodi rispettando una lista di cose da fare e da non fare e, sperano i regolatori, a creare un mercato più equo.

Gli osservatori affermano che la legge potrebbe aprire un nuovo fronte di battaglia tra i colossi del digitale e l’Unione Europea poiché alcune aziende, come Apple, secondo quanto riferito, stanno preparando ricorsi legali.

Il massimo garante della tecnologia dell’UE, il commissario per l’industria Thierry Breton, ha affermato che Bruxelles sta già discutendo di conformità con le aziende, ma ha promesso che “se le soluzioni che propongono non sono abbastanza buone, non esiteremo ad agire con forza”.

Sono previste multe fino al 10% dei ricavi totali di un’azienda per aver infranto alcune delle più severe regole sulla concorrenza, e addirittura fino al 20% per i recidivi.

Uno dei cambiamenti principali previsti dal DMA è la regola che impone l’interoperabilità tra le app di messaggistica, rendendo più semplice per gli utenti condividere collegamenti e immagini.

A luglio l’UE ha nominato sette società – Alphabet, Amazon, Apple, la società madre di Google, ByteDance, proprietario di TikTok, Meta, ombrello di Facebook, Microsoft e Samsung – che avevano entrate autodichiarate e cifre di utenti abbastanza grandi da essere classificate come “gatekeeper”.

La Commissione europea nominerà quali servizi saranno considerati abbastanza grandi da rientrare nella prossima ondata di normative, e si prevede che includeranno Amazon Marketplace, Google Search di Alphabet e App Store di Apple, tra gli altri.

Lo status di “gatekeeper” si applica quando un servizio ha più di 45 milioni di utenti attivi mensili e più di 10.000 utenti aziendali attivi annualmente stabiliti nell’UE.

I colossi tecnologici hanno agito per troppo tempo a scapito degli utenti

L’UE ha aperto la strada a livello globale nell’affrontare i colossi della tecnologia e del digitale.

La DMA, insieme alla sua legge gemella, il Digital Services Act (DSA), dà alla Commissione europea una posizione più forte contro i colossi della tecnologia che, secondo i critici, hanno avuto per troppo tempo libero sfogo di agire, a scapito degli utenti.

Le società citate devono prepararsi all’adeguamento entro il 6 marzo 2024.

Microsoft ha dichiarato il mese scorso che il suo sistema Windows 11 rispetterà la scelta del browser predefinito dell’utente invece di forzarlo ad adottare il proprio, ma solo in Europa.

Uno degli obiettivi principali della DMA sarà quello di impedire ai player più grandi di schiacciare lo sviluppo delle aziende più piccole che minacciano di diventare rivali divorandole attraverso acquisizioni.

L’UE ritiene che esempi passati di ciò siano le acquisizioni di Instagram e WhatsApp da parte di Facebook, nonché l’acquisto di YouTube e Waze da parte di Google.

La DMA prevede che la commissione, la potente autorità antitrust del blocco, debba essere informata di tutte le acquisizioni, indipendentemente dalle dimensioni.

Uno dei principali obiettivi della legge sarà Apple, precedentemente oggetto di numerose indagini e inflitta da ingenti multe da parte dell’UE.

Le nuove regole costringeranno il produttore di iPhone a consentire app store alternativi sui suoi prodotti, consentendo che software e pagamenti vengano effettuati al di fuori del suo controllo.

Secondo la DMA, alle aziende è vietato privilegiare i propri servizi rispetto a quelli offerti dalle aziende concorrenti e dovranno condividere le informazioni chiave con i clienti aziendali.

Una strada accidentata da percorrere

Alcuni esperti prevedono una serie di azioni legali contro le disposizioni della DMA, proprio come alcune sono state già avanzate contro la DSA.

“Quando si ha una nuova legge che è anche complessa in un ambiente complesso, è inevitabile avere al principio azioni legali”, ha affermato Alexandre de Streel, direttore accademico del programma di ricerca digitale presso il think tank Centre on Regulatory in Europe.

“Mi aspetto che alcune aziende vogliano contestare la designazione di alcuni dei loro servizi”, ha aggiunto.

Amazon e il rivenditore europeo di abbigliamento Zalando hanno intentato una causa presso i tribunali dell’UE contro la loro designazione come piattaforme online “molto grandi” ai sensi della DSA.

In questo contesto, i colossi tecnologici si trovano quindi ad affrontare una maggiore regolamentazione, mentre l’UE si affretta ad approvare la prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale, una questione diventata urgente dopo i vertiginosi progressi avvenuti nel 2022.

