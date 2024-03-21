Gli effetti dell’AI Act potrebbero essere stati sopravvalutati, sostengono gli esperti

I politici dietro la legge sull’intelligenza artificiale dell’UE, approvata dal Parlamento europeo a larga maggioranza il 13 marzo, miravano a stabilire un nuovo standard globale per la regolamentazione della tecnologia, ma non tutti sono d’accordo che l’impatto sarà così vasto come promesso.

Mentre gli esperti con cui Euractiv ha parlato non dubitano che la legislazione avrà un effetto mondiale, quanto sarà grande e se il complesso pacchetto di leggi manterrà gli investimenti nel blocco sono oggetto di dibattito.

Le multinazionali spesso vogliono mantenere l’accesso al mercato unico europeo di 460 milioni di persone. In molti casi, è più facile implementare i rigorosi standard del blocco nelle loro operazioni globali piuttosto che compartimentalizzare per adattarsi al mercato dell’UE. Ciò significa che le regole stabilite da Bruxelles diventano una realtà a livello mondiale.

La maggior parte degli esperti interpellati da Euractiv concorda sul fatto che questo “effetto Bruxelles” si farà sentire con la legge sull’intelligenza artificiale.

A sostegno di questa visione c’è il fatto che l’UE sia diventata molto brava nel far rispettare le sue regole. Nel corso del tempo, “le autorità di regolamentazione dell’UE hanno davvero mostrato e fatto crescere i muscoli” per far rispettare le loro regole alle società straniere, ha affermato Joe Jones, direttore della ricerca e degli approfondimenti presso l’International Association of Privacy Professionals.

Proprio la settimana scorsa, le autorità di regolamentazione dell’UE hanno annunciato che stavano indagando su nove grandi piattaforme tecnologiche per varie possibili violazioni, compreso il loro uso dell’intelligenza artificiale generativa.

Il Parlamento europeo approva a larga maggioranza la prima legge al mondo sull'Intelligenza artificiale Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza il pacchetto di norme sull’Intelligenza artificiale noto come AI Act. I deputati hanno approvato in via definitiva il regolamento, frutto dell’accordo raggiunto con gli Stati membri nel dicembre 2023, con 523 voti favorevoli, …

UE come punto di riferimento

La macchina burocratica dell’UE è spesso la prima a sviluppare una legislazione completa con centinaia di pagine e integrazioni, in particolare sulle questioni digitali. Questo di solito ispira altre giurisdizioni a seguire l’esempio.

La strategia per stabilire un punto di riferimento globale in materia di standard e regolamentazione è stata espressa dalla vicepresidente esecutiva della Commissione Margrethe Vestager, che ha dichiarato in un evento nel gennaio 2024: “Noi [l’UE] dobbiamo essere molto più presenti nella standardizzazione per noi” quando si tratta di tecnologia.

Cinque anni fa, il mondo ha preso atto in modo significativo del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE, con alcuni Paesi che hanno aggiunto intere parti della legislazione alla propria, ha dichiarato a Euractiv Gabriela Zanfir-Fortuna, vicepresidente per la privacy globale presso il think tank Future del Privacy Forum.

Nel frattempo, prima ancora che la legge sull’intelligenza artificiale fosse approvata dal Parlamento europeo, alcuni Stati americani si sono “ispirati” ad essa quando hanno redatto le proprie regole, ha aggiunto.

Ma Jones e Zanier-Fortuna non sono sicuri che l’AI Act possa servire da esempio come ha fatto il GDPR.

L’AI Act non regola tutti gli usi dell’intelligenza artificiale né segue precedenti di consolidata esperienza, rispetto al GDPR, che si applica essenzialmente a ogni tipo di trattamento dei dati, sia da parte del tuo idraulico locale che di una multinazionale come Google.

Il GDPR è stato “inquadrato in modo molto più coerente all’interno della filosofia dei diritti fondamentali” mentre l’AI Act “non ha precedenti” o una “genesi”, ha affermato Jones. Ha aggiunto che il quadro normativo sull’intelligenza artificiale è un mosaico di “diritti fondamentali, un po’ di sicurezza e responsabilità del prodotto e un po’ di sicurezza digitale generale”.

La legge sull’IA è innovativa nel regolamentare la tecnologia specifica e stabilisce regole basate sul rischio previsto, bilanciandolo con l’esigenza di innovazione. Quindi altri Paesi esamineranno più da vicino il mosaico dell’AI Act e prenderanno decisioni adatte alle loro circostanze e obiettivi specifici.

E a differenza del GDPR, i Paesi stavano già creando le proprie regole per l’intelligenza artificiale prima che la legge venisse votata.

In un Libro bianco del febbraio 2024 , il governo del Regno Unito ha affermato che la legislazione sull’intelligenza artificiale sarà “in definitiva” necessaria quando saranno compresi i rischi associati, cosa che non è oggi.

“L’introduzione di misure vincolanti troppo presto, anche se altamente mirate, potrebbe non riuscire ad affrontare efficacemente i rischi, diventare rapidamente obsolete o soffocare l’innovazione e impedire alle persone di tutto il Regno Unito di beneficiare dell’intelligenza artificiale”, si legge nel documento pubblicato dal Dipartimento del governo britannico. per la scienza, l’innovazione e la tecnologia.

Il CEP avverte sulle conseguenze della posizione dominante degli USA nell'IA generativa Il Centro per le politiche europee (CEP) mette in guardia sul ritardo dell’Europa rispetto ai colossi tecnologici statunitensi nel settore dell’Intelligenza artificiale generativa.

In uno studio diffuso martedì (12 marzo), il CEP ricorda che la Commissione sta esaminando una procedura …

L’AI Act favorirà l’innovazione in Europa?

È anche discutibile se l’AI Act favorirà l’innovazione in Europa.

Le società europee di intelligenza artificiale hanno storicamente attirato una piccola quantità di capitali rispetto alle loro controparti statunitensi o cinesi. La tendenza è stata meno pronunciata nel 2023 grazie ai mega investimenti nella francese Mistral AI e nella tedesca Aleph Alpha.

Entrambe le società hanno esercitato pressioni durante il processo decisionale per la legge sull’AI. Il cofondatore e direttore di Mistral AI, Arthur Mensch, ha dichiarato a Le Monde che la forma finale della legge è “gestibile”.

Kirsten Rulf, partner e direttore associato del Boston Consulting Group, che ha negoziato la legislazione nel suo precedente ruolo di consigliere della cancelleria tedesca, ha detto a Euractiv che la legislazione sull’intelligenza artificiale manterrebbe “assolutamente” le startup in Europa.

La legge non solo apporta chiarezza agli sviluppatori di intelligenza artificiale, ma può anche generare fiducia nei consumatori, ha affermato.

Ma non tutti sono d’accordo, e altre parti interessate insistono sul fatto che l’attuazione dell’AI Act è fondamentale per l’innovazione.

Il “fatto è che le aziende che operano in Europa dovranno affrontare oneri che i loro concorrenti non affronteranno. Questa non è una proposta interessante per le VC [società di venture capital]. L’attuazione rapida ed efficace della legge sarà fondamentale per ottenere la necessaria certezza giuridica”, ha affermato Cecilia Bonefeld Dahl, direttrice generale del gruppo industriale DigitalEurope.

Leggi qui l’articolo originale.