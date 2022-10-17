ESCLUSIVO: I piani europei per l’agenda del Digitale del 2023

EURACTIV ha ottenuto una versione non datata del programma di lavoro della Commissione per il prossimo anno, che sarà presentato martedì prossimo (18 ottobre). Ecco cosa ha in serbo l’esecutivo Ue per la politica digitale nell’ultimo anno completo del suo mandato.

“Il rapporto di previsione strategica 2022 della Commissione ha sottolineato la necessità di accelerare le transizioni verdi e digitali in tandem. Le soluzioni digitali renderanno la nostra economia più efficiente e meno dispendiosa in termini di risorse, contribuendo al contempo a ridurre al minimo l’impronta ambientale, delle risorse e del clima della digitalizzazione stessa”, si legge nella nota di accompagnamento.

La Commissione prevede di presentare la legge europea sulle materie prime critiche entro il primo trimestre del 2023. L’iniziativa sarà costituita da componenti legislative e non legislative e la base giuridica che si prevede di utilizzare è il mercato unico.

La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato la legge sulle materie prime nel suo discorso sullo stato dell’Unione per prevenire future dipendenze critiche.

Un altro dossier annunciato da von der Leyen durante il suo discorso annuale riguarda i mondi virtuali, come il metaverso. Nel documento si legge che si tratterà di un’iniziativa non legislativa prevista per il secondo trimestre del prossimo anno.

“Oltre ai nostri continui sforzi congiunti con gli Stati membri per raggiungere gli obiettivi del Decennio digitale, proporremo strumenti per lo sviluppo di mondi virtuali aperti incentrati sull’uomo, come i metaversi”, prosegue la nota.

L’esecutivo Ue presenterà un nuovo programma di politica dello spettro radio nel settore delle telecomunicazioni, una legislazione vincolante prevista per il terzo trimestre dell’anno. Come per la legge sulle materie prime, la base giuridica provvisoria indicata è il mercato unico.

La Commissione sta inoltre preparando un pacchetto sulla mobilità che entro la prima metà del prossimo anno comprenderà uno spazio comune europeo di dati sulla mobilità, uno degli spazi di dati settoriali della strategia dell’UE in materia di dati, e un quadro normativo dell’UE per gli hyperloop, un’iniziativa legislativa prevista per il terzo trimestre. Per quest’ultima, la base giuridica sarà costituita dalle norme comuni per i trasporti intra-UE.

Per quanto riguarda i contenuti online, il programma prevede una raccomandazione sulla pirateria dei contenuti dal vivo per il secondo trimestre. Il fatto che l’iniziativa non sia vincolante deluderà i titolari dei diritti, che hanno chiesto uno strumento giuridico più forte per gli eventi dal vivo.

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, è previsto un pacchetto di licenze per i brevetti entro la metà del prossimo anno. Il pacchetto comprende un’iniziativa legislativa sulla licenza obbligatoria dei brevetti e un’iniziativa sui brevetti essenziali standard, che avrà componenti vincolanti e non vincolanti.

Nella prima metà dell’anno è prevista anche una proposta legislativa sull’euro digitale.

In ambito spaziale, la Commissione proporrà una comunicazione congiunta su una strategia spaziale dell’UE per la sicurezza e la difesa entro la fine del secondo trimestre.

Per quanto riguarda la lotta agli abusi sessuali sui minori, l’intenzione è di rivedere la direttiva esistente entro il terzo trimestre del 2023. L’iniziativa integrerà la proposta di regolamento per la lotta agli abusi sessuali sui minori presentata lo scorso maggio.

In termini di sicurezza, la Commissione lancerà la Cybersecurity Skills Academy entro la fine del terzo trimestre, mentre entro la metà del 2023 è previsto un pacchetto “difesa della democrazia”. Il pacchetto comprenderà iniziative vincolanti e non vincolanti per proteggere la sfera democratica dell’UE da influenze straniere occulte.

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, il piano prevede la revisione del quadro per la risoluzione alternativa delle controversie e per la risoluzione delle controversie online, al fine di migliorare l’applicazione del diritto dei consumatori fornendo un quadro per risolvere le controversie in via extragiudiziale in modo più economico e veloce.

“L’aumento degli acquisti online durante la pandemia ha dimostrato che c’è spazio per una semplificazione generale, in particolare nelle controversie transfrontaliere, e per misure efficaci dal punto di vista dei costi, ad esempio attraverso un maggiore uso degli strumenti digitali e dei meccanismi collettivi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR)”, si legge nel documento.

I fascicoli legislativi aperti indicati come prioritari includono la direttiva sulla responsabilità dell’IA, lo strumento di emergenza del mercato unico, la legge sulla resilienza informatica, la legge sui dati, la legge sulla connettività sicura, la legge sui chip, l’identità digitale europea, la direttiva sui lavoratori delle piattaforme, la legge sull’IA e il regolamento sulla privacy elettronica.