Data Act: accordo vicino per la condivisione dei dati tra imprese e amministrazioni pubbliche

Nell’ambito dei negoziati sulla Legge europea sui dati (Data Act), l’accordo sul capitolo relativo alla condivisione dei dati tra imprese e amministrazioni pubbliche (Business-to-Government) sembra essere vicino, ma rimangono alcune divergenze di vedute tra Parlamento e Consiglio.

Martedì la presidenza svedese del Consiglio dell’UE ha condiviso con gli altri rappresentanti nazionali un aggiornamento sul Data Act, la normativa europea che regolerà le modalità di accesso, trasferimento e condivisione dei dati. EURACTIV ha preso visione di questa nota.

Dal 29 marzo il dossier è in discussione in sede di triloghi, i negoziati tra Consiglio, Parlamento e Commissione che rappresentano l’ultima fase del processo legislativo volta definire un accordo politico tra le tre istituzioni.

La parte relativa alla possibilità per le autorità pubbliche di accedere ai dati in possesso di privati risulta in gran parte concordata. Tuttavia, rimangono alcuni nodi da sciogliere, che richiederanno una discussione politica nel prossimo trilogo del 23 maggio e la presidenza svedese ha chiesto agli Stati membri di essere flessibili nel negoziare le questioni aperte sul Business-to-Government (B2G).

I nodi da sciogliere

L’ostacolo principale è rappresentato dal tipo di dati che gli enti pubblici potranno richiedere. Il Parlamento europeo ha limitato la portata delle disposizioni ai dati industriali, mentre il Consiglio dell’UE punta a includere anche i dati personali. “Per consentire il mantenimento dei dati personali nell’ambito di applicazione del Regolamento potranno essere previste ulteriori garanzie e limitazioni all’accesso e alla condivisione di tali dati per gli enti pubblici e/o le istituzioni dell’UE”, si legge nella nota della Presidenza.

Un’altra questione verte sulla potenziale esenzione delle piccole e micro imprese dagli obblighi B2G. Il Consiglio avrebbe eliminato questa esenzione dalla proposta originale, ma la presidenza osserva che potrebbe essere necessaria una certa flessibilità.

Inoltre, gli eurodeputati hanno eliminato la possibilità per le autorità pubbliche di richiedere dati privati al fine di risolvere un’emergenza pubblica, limitando questo caso a risposte immediate a situazioni come pandemie o terremoti.

Allo stesso tempo, la legge sui dati prevede che un’autorità pubblica possa richiedere dati privati per svolgere un compito di interesse pubblico a determinate condizioni. Per la presidenza, gli aspetti di mitigazione e recupero potrebbero rientrare in questa misura.

Un ultimo aspetto riguarda le istituzioni e gli organi dell’UE che potranno godere di questo potere. Mentre il Consiglio dell’UE ha incluso soltanto la Commissione europea, la Banca centrale europea e gli organi dell’Unione, gli eurodeputati vorrebbero mantenere tutte le istituzioni e le agenzie dell’UE. “Questo aspetto può essere preso in considerazione insieme al tipo di dati che rientrano nel campo di applicazione”, si legge nel documento.

