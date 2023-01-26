“Andate più a nord!” L’Italia rende impossibile il lavoro delle ONG che salvano i migranti in mare

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta costringendo le navi ONG che soccorrono i migranti ad attraccare sempre più a nord lungo le coste italiane, il che significa lunghi viaggi che ne aumentano i costi operativi e mettono a dura prova la loro capacità di continuare a salvare vite umane.

Martedì (24 gennaio), alla Geo Barents, una nave gestita da Medici Senza Frontiere (MSF), è stato detto di andare al porto di La Spezia dopo aver raccolto 69 migranti a sud di Malta.

“Sono 100 ore di navigazione da dove ci troviamo al momento”, ha dichiarato l’organizzazione non governativa, che ha poi effettuato altri due salvataggi, portando a 237 il numero di migranti a bordo.

Come la maggior parte delle persone salvate nel Mediterraneo centrale, queste erano salpate dalla Libia.

La Spezia è la destinazione più lontana e più a nord che l’Italia ha assegnato a una nave ONG. Questo mese ha detto ad altre navi di raggiungere Livorno e i porti dell’Adriatico di Ancona e Ravenna.

Fino a poco tempo fa, queste navi sarebbero state fatte attraccare sull’isola di Lampedusa o in altre località siciliane.

“Rispetto allo sbarco in Sicilia, andare fino a La Spezia ci costa 70.000 euro in più di solo carburante”, ha dichiarato a Reuters Juan Matias Gil, capo missione della nave Geo Barents.

Bilanci in sofferenza

L’idea del governo è che la Sicilia e le altre regioni meridionali non debbano affrontare da sole l’onere di ospitare i migranti sbarcati.

La Geo Barents è stata inviata a La Spezia “solo per una questione di rotazione tra i porti”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi all’ANSA.

Costringere le navi delle ONG a raggiungere porti sempre più distanti aumenta i costi in un momento in cui loro i bilanci sono messi a dura prova dall’inflazione e dall’aumento del costo del carburante in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il mese scorso, l’ONG SOS Mediterranee ha lanciato un appello per le donazioni, affermando che le spese per il carburante della sua nave di soccorso Ocean Viking erano aumentate di oltre 1 milione di euro nel corso del 2022.

La nuova politica sulle destinazioni di attracco si aggiunge a un decreto di dicembre che obbliga le navi delle ONG a richiedere e dirigersi verso un porto “senza indugio” dopo ogni salvataggio, piuttosto che continuare a cercare imbarcazioni in difficoltà.

I capitani che violano queste regole rischiano multe fino a 50.000 euro e il sequestro della nave per due mesi. In caso di ripetute violazioni, è prevista la confisca definitiva.

MSF e altre 16 organizzazioni umanitarie hanno condannato queste regole, affermando che provocheranno l’annegamento di un maggior numero di persone in mare. La Chiesa cattolica italiana ha chiesto la cancellazione del decreto.

Meloni, tuttavia, ha mantenuto la sua decisione. A dicembre aveva dichiarato di voler porre un freno alle navi delle ONG che agiscono come “traghetti” per i migranti, andando “avanti e indietro con i trafficanti di esseri umani per trasportare le persone da un Paese all’altro”.