AI Act: Parlamento europeo diviso sulle pratiche vietate

Ieri, durante una riunione politica, i membri del Parlamento europeo hanno chiuso diverse parti critiche dell’AI Act, ma gli usi vietati dell’intelligenza artificiale potrebbero risultare divisivi.

Presentato dalla Commissione europea nel 2021, l’AI Act è la normativa volta a regolamentare l’intelligenza artificiale (IA) nell’UE in base alla capacità di queste tecnologie di arrecare danni. Nonostante gli eurodeputati si stiano avvicinando a un accordo politico sul dossier (il voto in commissione è previsto per il 26 aprile), l’approvazione del regolamento in plenaria potrebbe essere impegnativa.

La categorizzazione ad alto rischio, l’applicazione e la governance sono aspetti della normativa in gran parte definiti. La parte politicamente più delicata discussa durante l’incontro con tutti i gruppi politici è stata quella relativa alle pratiche proibite, ovvero le applicazioni dell’IA il cui rischio è considerato inaccettabile.

Pratiche vietate

I liberali tedeschi hanno proposto di introdurre una disposizione che vieti “l’uso di un sistema di intelligenza artificiale per il monitoraggio generale, l’individuazione e l’interpretazione di contenuti privati nei servizi di comunicazione interpersonale, comprese tutte le misure che potrebbero compromettere la crittografia end-to-end”.

Il testo proposto, di cui EURACTIV ha preso visione, intende escludere qualsiasi strumento basato sull’IA per rilevare i contenuti sospetti di illegalità, come quelli richiesti dalla proposta dell’UE per combattere il materiale pedopornografico.

Tuttavia, questa proposta si è scontrata con l’opposizione del Partito Popolare Europeo (PPE), che ha una forte fazione indulgente nei confronti delle forze dell’ordine.

In cambio dell’eliminazione di questa disposizione, gli eurodeputati più progressisti otterrebbero il divieto delle tecnologie di riconoscimento delle emozioni nelle forze dell’ordine, nella gestione delle frontiere, nei luoghi di lavoro e nelle istituzioni scolastiche, fatta eccezione per l’IA utilizzata per scopi medici o di ricerca in caso di consenso dei soggetti.

Fa parte dell’accordo anche il divieto di identificazione biometrica in tempo reale, che sarebbe invece consentita ex-post. Ma per quanto i relatori ombra del PPE siano d’accordo con questo accordo, non sono sicuri che la leadership del gruppo non chieda un voto chiave durante la plenaria. Ciò significa che verrebbe presentato un emendamento alternativo e, qualora non dovesse passare, il gruppo dovrebbe votare contro l’intero testo.

Secondo un funzionario parlamentare, le discussioni politiche tra i capigruppo cercheranno di evitare lo scenario in cui il PPE (il gruppo più numeroso) non sostiene il testo per non indebolire la posizione negoziale del Parlamento.

Categorizzazione ad alto rischio

Il regolamento introduce un regime rigoroso per i sistemi ad alto rischio, per i quali è stato identificato un elenco di ambiti e casi nell’Allegato III. Sebbene non ci sia stato tempo per discutere l’allegato, questa parte è stata ampiamente concordata.

Mentre nella proposta originale la classificazione ad alto rischio sarebbe stata automatica, gli eurodeputati hanno introdotto un ulteriore livello che stabilisce che i modelli di IA coperti dall’Allegato III sono ad alto rischio solo se presentano un rischio significativo di danno alla salute, alla sicurezza o ai diritti fondamentali.

Se i fornitori di IA ritengono che il loro sistema non presenti un rischio significativo, con una notifica motivata, devono informare l’autorità nazionale competente o il comitato per l’IA se operano in diversi Paesi europei.

L’autorità nazionale avrebbe tre mesi di tempo per mettere in discussione la classificazione con una decisione che i fornitori di IA avrebbero il diritto di impugnare. Tuttavia, durante questo periodo, i fornitori di IA potrebbero ancora lanciare le loro soluzioni di IA sul mercato UE. La questione cruciale è se l’autorità possa o debba rispondere a ogni notifica.

Secondo il compromesso, la Commissione è incaricata di sviluppare, in consultazione con il comitato europeo per l’AI e le parti interessate, linee guida che specifichino i criteri in base ai quali le aziende dovrebbero effettuare tale autovalutazione sei mesi prima dell’entrata in vigore del regolamento.

I componenti di sicurezza per i trasporti o le reti digitali coperti dalla legislazione settoriale sono stati esclusi dall’Allegato III.

Nel settore dell’istruzione, le applicazioni per la valutazione del livello di istruzione adeguato o per l’individuazione di irregolarità durante gli esami sono state aggiunte all’elenco ad alto rischio.

Per quanto riguarda l’IA sul posto di lavoro, l’Allegato III specifica ora i sistemi IA destinati all’assunzione di persone, in particolare per la pubblicazione di annunci di lavoro mirati, il filtraggio delle candidature e la valutazione dei candidati.

Governance e applicazione

Il correlatore dell’AI Act, Dragoș Tudorache, ha inizialmente spinto per centralizzare l’applicazione attraverso un comitato per l’IA, un nuovo organismo dell’UE. Tuttavia, a causa di vincoli di bilancio, il ruolo del comitato AI è stato notevolmente ridimensionato a un ruolo di supporto, pur mantenendo un proprio segretariato e un direttore esecutivo.

I poteri investigativi sono stati principalmente rimessi nelle mani delle autorità nazionali. La Commissione europea interverrebbe solo nei casi più gravi, ovvero quando un’autorità nazionale vieta un sistema che presenta gravi rischi nonostante questo sia conforme al regolamento.

Nei casi che riguardano due o più Stati membri, l’autorità competente sarà quella in cui si è verificata la violazione. Tuttavia, sono previste indagini congiunte se la violazione è diffusa o riguarda 45 milioni di persone in almeno due Paesi.

Una violazione diffusa riguarda almeno tre Paesi dell’UE. Può acquisire una dimensione europea se colpisce gli interessi collettivi di almeno due terzi dei Paesi o della popolazione dell’UE.

Le prossime tappe

Oltre all’Allegato III, i legislatori devono ancora finalizzare le disposizioni sull’IA per scopi generali, sulle supply chains dell’IA, sugli articoli autonomi, sugli obblighi degli utenti e sul preambolo del regolamento. Pertanto, il voto della commissione in agenda per il 26 aprile potrebbe slittare.

[A cura di Alice Taylor]