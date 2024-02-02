La missione dell’UE chiede al Perù di attuare le riforme elettorali suggerite

Lima (EuroEFE) – La Missione di osservazione elettorale dell’Unione europea (MES), in visita in Perù dal 15 gennaio, ha incoraggiato, giovedì primo febbraio, le autorità peruviane ad “approfondire l’attuazione delle riforme proposte” dalle missioni elettorali europee del 2020 e del 2021.

Negli ultimi giorni, gli osservatori elettorali dell’UE ha incontrato i membri del governo e del Congresso peruviano, la Giuria nazionale delle elezioni (JNE), l’Ufficio nazionale dei processi elettorali (ONPE), il Registro nazionale di identificazione e stato civile (Reniec) e i rappresentanti dei partiti politici, della società civile e della cooperazione internazionale.

A questo proposito, il deputato del Parlamento europeo Leopoldo López Gil, che guida la missione, ha dichiarato in una conferenza stampa che, per attuare le riforme, è necessario “un esercizio di consultazione e dibattito tra tutti gli attori coinvolti nel loro implementazione”.

López Gil, che è stato capo osservatore della missione di osservazione elettorale dell’UE nelle elezioni legislative peruviane del 2020, ha sottolineato “il riscontro positivo che le raccomandazioni hanno avuto tra tutti i settori coinvolti” e in particolare “l’impegno degli organi elettorali a sviluppare le proposte che rientrano nelle loro competenze”.

“Per me è stato gratificante e soddisfacente vedere che c’è un desiderio di rafforzare la democrazia in Perù, e riconosciamo e siamo grati che ci sia stata data la responsabilità di osservare ancora una volta e contribuire all’implementazione di questi processi”, ha detto il capo osservatore.

L’UE ha spiegato che, sulla base di un’analisi preliminare, la missione ha rilevato che sono stati compiuti progressi in 21 delle 37 raccomandazioni formulate dalle missioni del 2020 e del 2021.

Ha precisato che due di esse sono state pienamente attuate, in riferimento all’istituzione della rimozione delle fake news e alla lotta contro la disinformazione, nonché all’impegno degli organi elettorali a rispettare le norme sulla protezione dei dati.

In altre sette aree ci sono stati “sviluppi parziali e sono state prese iniziative per riformare o migliorare le pratiche elettorali come consigliato da dodici raccomandazioni”.

La missione ha detto di aver constatato che l’attuazione di cinque di esse “dovrebbe avvenire in prossimità delle prossime elezioni” in Perù e che altre due “non sono più rilevanti”.

La missione elettorale dell’UE ha aggiunto di “non aver osservato finora alcun cambiamento o iniziativa per lo sviluppo di nove raccomandazioni”.

Raccomandazioni basate su strumenti internazionali

Il capo della missione ha anche espresso preoccupazione per alcune iniziative legislative attualmente in esame che “non sono in linea con gli impegni internazionali del Perù in materia di elezioni e buone pratiche elettorali”.

Tra queste, un possibile aumento del numero di firme necessarie per la creazione di nuovi partiti politici o alcune proposte di legge che propongono un aumento delle pene detentive per i crimini contro l’onore.

López Gil ha ricordato che “le raccomandazioni delle missioni elettorali dell’Unione Europea sono motivate e richiamate negli strumenti internazionali e regionali per la protezione dei diritti umani e la partecipazione politica che il Perù ha firmato”.

“Questo percorso di adesione agli strumenti che sanciscono i diritti fondamentali che le iniziative di riforma dovrebbero seguire, è lungo”, ha affermato.

La missione di monitoraggio elettorale pubblicherà nelle prossime settimane un rapporto finale che illustrerà le sue conclusioni sul livello di attuazione delle raccomandazioni in Perù, ha dichiarato l’UE.

L’UE ha ribadito il suo “impegno a sostenere tutti i cittadini peruviani e tutti gli attori coinvolti nei processi elettorali, con l’obiettivo di rafforzare la democrazia e le sue istituzioni”.

[a cura di Sandra Municio]

