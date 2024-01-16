Il premier slovacco Fico appoggia l’ungherese Orbán nello scontro con Bruxelles sugli aiuti all’Ucraina

Il tema degli aiuti all’Ucraina continua a dividere l’Europa con i funzionari UE impegnati nel trovare una soluzione al blocco che ormai vede non solo l’Ungheria di Viktor Orbán, ma anche la Slovacchia di Robert Fico opporsi al sostegno a Kyiv tramite il bilancio europeo.

Martedì (16 gennaio) durante un incontro bilaterale a Budapest, il primo ministro slovacco Robert Fico ha espresso il suo sostegno all’omologo ungherese Orbán, facendo fronte comune contro Bruxelles.

“Finché sarò a capo del governo slovacco, non sarò mai d’accordo sul fatto che un Paese debba essere punito per aver lottato per la propria sovranità. Non sarò mai d’accordo con un simile attacco all’Ungheria”, ha affermato Fico nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese.

It was my pleasure to host PM Robert Fico today in Budapest. We discussed bilateral relations and of course the hottest item on the EU-agenda: #Ukraine. pic.twitter.com/oLXj8zLtqD — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 16, 2024

Da parte sua, il premier ungherese ha affermato: “Se vogliamo aiutare l’Ucraina, il che è necessario, dobbiamo farlo in modo da non danneggiare il bilancio dell’Ue”. Il premier ungherese ha affermato che, se l’UE non accetta la sua proposta, “sarà costretto per fermare questo processo”.

Bruxelles cerca ancora un accordo con l’Ungheria

Nella conferenza stampa organizzata oggi al termine dell’ECOFIN a Bruxelles, i giornalisti hanno interrogato il ministro delle Finanze belgaVincent Van Peteghem in rappresentanza della presidenza di turno dell’UE e il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis sull’eventuale ricerca di un “piano B” per aggirare il veto ungherese.

“La soluzione ideale sarebbe effettivamente arrivare ad una conclusione a 27 ed è anche questa la proposta su cui si sta lavorando”, ha affermato Van Peteghem. “Una soluzione alternativa non è ancora sul tavolo”, ha aggiunto. “Adesso ci sarà il Consiglio europeo straordinario il primo febbraio e lì speriamo di trovare una soluzione. Speriamo che si trovi l’accordo per continuare a sostenere l’Ucraina”, ha affermato il ministro belga.

Sulla stessa linea anche Dombrovskis il quale ha osservato che l’obiettivo oggi è “concentrarsi sul piano A”, sottolineando che tutti gli sforzi verranno profusi nei prossimi giorni e settimane prima del Consiglio europeo di febbraio per il “raggiungimento dell’accordo” sulla revisione del quadro finanziario pluriennale a 27”, in modo che l’UE possa fornire finanziamenti stabili e prevedibili all’Ucraina per gli anni a venire”.

Rispondendo a una domanda sulla situazione negli Stati Uniti e sulle conseguenze di una vittoria di Donald Trump, il vicepresidente della Commissione UE ha affermato che “la disponibilità di finanziamenti, anche da parte di partner internazionali, ha un impatto diretto sulla capacità dell’Ucraina di continuare a combattere contro l’aggressore russo”. Secondo Dombrovskis “questa è una situazione decisiva”, perché “l’Ucraina ha bisogno urgentemente di questi finanziamenti e l’UE deve mantenere i propri impegni”. “Non abbiamo quindi davvero tempo da perdere per ottenere l’approvazione dello strumento per l’Ucraina”, ha affermato.

L’Ungheria si sta scontrando con gli altri leader UE dopo che ha bloccato un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l’Ucraina al vertice del Consiglio europeo dello scorso dicembre. Il leader ungherese è stato l’unico tra i suoi colleghi del blocco dei 27 membri ad opporsi al finanziamento, affermando che altri aiuti a Kyiv dovrebbero essere erogati al di fuori del bilancio comune europeo.

Nel frattempo, Bruxelles ha tentato di aggirare il veto ungherese che ha portato un gruppo di 120 deputati a firmare una petizione promossa dall’eurodeputato del Partito popolare europeo (PPE), Petri Sarvamaa, per chiedere all’UE di compiere una serie di passi per limitare il diritto di voto all’Ungheria.

La richiesta è l’attivazione dell’articolo 7 Trattato sull’Unione europea che consente ai leader dell’UE di privare un altro Paese dell’Unione e i suoi diritti di adesione, tra cui quelli di voto, se si ritiene che quel Paese si sia allontanato dai valori fondanti dell’UE.

Sul tema avverrà mercoledì 17 gennaio al Parlamento europeo una discussione con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen sul motivo per cui la Commissione ha sbloccato i fondi al governo Orbán, nonostante il rischio che fossero usati in modo improprio. Alla discussione avrebbe dovuto prendere parte anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ma non sarà presente per problemi di salute, secondo quanto riferisce Politico.

Il sostegno all’Ucraina non è solo un compito europeo

Intanto, Bruxelles, per bocca del commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha lanciato un messaggio agli Stati Uniti. Parlando prima della riunione dell’ECOFIN, Gentiloni ha assicurato che il sostegno economico all’Ucraina “non è solo un compito europeo”. “Chiediamo ovviamente il sostegno di tutti i partner internazionali, il sostegno economico all’Ucraina non è solo un compito europeo”, affermato Gentiloni, senza fare riferimento a Washington.

Le dichiarazioni di Gentiloni giungono dopo che la Casa Bianca ha dichiarato giovedì scorso che gli aiuti militari forniti dagli Stati Uniti all’Ucraina sono “completamente interrotti” a causa della mancanza di un accordo al Congresso per continuare a sostenere quel paese nell’affrontare l’invasione russa.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, del Partito democratico, ha chiesto al Congresso di approvare ulteriori 55,586 milioni di euro di aiuti all’Ucraina, ma l’opposizione repubblicana ha affermato che approverà questo nuovo pacchetto di aiuti solo se i democratici accetteranno di attuare una serie di misure al confine tra Stati Uniti e Messico.