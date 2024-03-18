A Gaza “la fame utilizzata come arma di guerra”, l’accusa di Borrell a Israele

L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha denunciato nuovamente la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, accusando Israele di utilizzare “la fame come arma di guerra”.

Intervenendo a Bruxelles nel corso del Forum Umanitario Europeo 2024, Borrell ha fatto notare che Gaza “non è più controllata da nessuno”, non da Hamas, non da Israele, osservando che l’enclave palestinese “sta diventando molto rapidamente un territorio senza alcun tipo di ordine”, uno Stato fallito “ancora prima di esistere”.

“Tutti i territori al di fuori del controllo di uno Stato diventano spazi conquistati da gruppi armati, bande organizzate, che vivono di traffici o di tutti i tipi che fondamentalmente lasciano alla popolazione solo due opzioni, l’immigrazione o il terrorismo, o entrambi”, ha affermato Borrell.

Per il responsabile della diplomazia UE, a Gaza non si è più sull’orlo della carestia: “Siamo in uno stato di carestia che colpisce migliaia di persone”.

Secondo Borrell, per l’Europa, non è più dunque possibile “restare a guardare la Palestina morire di fame”, considerato che la carestia a Gaza non è dovuta a un disastro naturale, ma “interamente creata dall’uomo”.

L’Alto rappresentante si è spinto oltre nel suo discorso, accusando direttamente Israele per la carestia a Gaza a seguito dell’operazione militare iniziata dopo gli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas.

“Perché questa carestia non è un disastro naturale. Non è un’alluvione, non è un terremoto. È interamente creato dall’uomo. Da chi? Osiamo dirlo. Da chi? Da coloro che impediscono agli aiuti umanitari di entrare a Gaza, dalla mancanza di accesso, dall’acuta insicurezza all’interno di Gaza. L’insicurezza di per sé impedisce la distribuzione del sostegno e dell’aiuto. Ma il problema è che centinaia di camion aspettano al confine e chi controlla la frontiera impedisce loro di entrare. Vengo da Washington e oserei dire che sì, Israele sta provocando la carestia”, ha affermato Borrell.

Per l’Alto rappresentante, l’ingresso da centinaia di camion carichi di aiuti in attesa alla frontiera dipende esclusivamente dello Stato ebraico ed “è solo una questione di volontà politica” e non una questione “logistica”.

“Inviamo i paracadute in un luogo che dista 1 ora di macchina dal prossimo aeroporto. Perché (gli aiuti) non vengono spediti tramite l’aeroporto? Perché non lo permettono. Questo è inaccettabile. La fame è usata come arma di guerra. Sì, la fame è usata come arma di guerra”, ha ribadito Borrell.

“Quindi vorrei incoraggiarvi a incoraggiare l’appello all’azione per i bambini colpiti dalla guerra a Gaza. Questa è una guerra di bambini. Sono stati uccisi più bambini a Gaza in questo mese che in tutto il mondo negli ultimi quattro anni”, ha proseguito il responsabile della diplomazia UE, sottolineando allo stesso la necessità di “lavorare con Israele”.

“Dobbiamo lavorare con loro su alcuni segnali potenzialmente promettenti che abbiamo visto negli ultimi giorni riguardo ad una certa volontà di facilitare nuove rotte terrestri aggiuntive nel nord di Gaza”, ha affermato.

UNRWA ultima ancora di salvezza

L’Alto rappresentante UE ha parlato del ruolo centrale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente (UNWRA), ricordando che rappresenta “l’ultima ancora di salvezza per molti” a Gaza.

“Nessun’altra agenzia ha il personale e la capacità sul campo per fornire supporto”, ha aggiunto Borrell, ammettendo di attendere “con interesse” i risultati delle indagini indipendenti presso la commissione istituita dal segretario generale dell’ONU in merito accuse lanciate da Israele, secondo cui personale dell’Agenzia sarebbe legato ad Hamas.

“UNWRA esiste perché ci sono i rifugiati palestinesi. Non è una presenza della comunità internazionale verso i palestinesi, è una risposta ai loro bisogni”, ha fatto notare Borrell. “E anche se l’UNWRA dovesse scomparire, i ricchi per i palestinesi non scomparirebbero”, ha aggiunto. “È importante lanciare questo messaggio in un momento in cui molti Paesi, Canada, Svizzera, stanno ricominciando a sostenere l’UNWRA”, ha dichiarato Borrell, esprimendo la speranza che la Commissione europea, a parte il primo pacchetto di sostegno finanziario, fornisca rapidamente il resto.

La reazione di Israele

Le parole di Borrell hanno scatenato la dura reazione delle autorità israeliane. “È ora” che l’Alto rappresentante UE per la politica estera, Josep Borrell, “la smetta di attaccare Israele e riconosca il nostro diritto all’autodifesa contro i crimini di Hamas”, ha affermato su X (ex Twitter) il ministro israeliano degli Esteri, Israel Katz.

Israel allows extensive humanitarian aid into Gaza by land, air, and sea for anyone willing to help. Despite Hamas violently disrupting aid convoys and @UNRWA's collaboration with them, we persist. It's time for EU Foreign Minister @JosepBorrellF to stop attacking Israel and… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 18, 2024

Katz ha affermato che “Israele consente ingenti aiuti umanitari a Gaza via terra, aria e mare a chiunque sia disposto ad aiutare” e ciò “nonostante Hamas abbia interrotto violentemente i convogli di aiuti e persista la collaborazione dell’ UNRWA”, con il movimento estremista.

Israele ha condotto un’offensiva militare mortale sulla Striscia di Gaza dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, dove sono morte quasi 1.200 persone, mentre 242 sono state rapite. Da allora, più di 31.600 palestinesi, per lo più donne e bambini, sono stati uccisi a Gaza e quasi altri 73.700 sono rimasti feriti in mezzo alla distruzione di massa e alla carenza di beni di prima necessità.

Secondo le Nazioni Unite, la guerra israeliana ha spinto l’85% della popolazione di Gaza allo sfollamento interno in mezzo a un blocco paralizzante della maggior parte del cibo, dell’acqua pulita e delle medicine, mentre il 60% delle infrastrutture dell’enclave è stato danneggiato o distrutto.

Israele è accusato di genocidio davanti alla Corte internazionale di giustizia. Una sentenza provvisoria di gennaio ha ordinato a Tel Aviv di fermare gli atti di genocidio e di adottare misure per garantire che venga fornita assistenza umanitaria ai civili a Gaza.