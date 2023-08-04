La Cina ha davanti a sé una strada in salita sulla tecnologia, mentre l’Occidente deve superare un divario di efficienza di mercato

Se i Paesi del G7 devono superare un divario di efficienza del mercato, la Cina deve risolvere i propri problemi di efficacia tecnologica, scrivono gli analisti Jacob Gunter e Antonia Hmaidi.

Jacob Gunter e Antonia Hmaidi sono rispettivamente analista economico senior e analista per la scienza, l’innovazione e la tecnologia presso il think tank Mercator Institute for China Studies (MERICS).

I controlli strategici sulle esportazioni sono ora una strada a doppio senso: a partire dal 1° agosto, la Cina richiederà licenze per le esportazioni di germanio e gallio, due metalli necessari per la realizzazione di componenti elettronici avanzati.

Nel frattempo, gli Stati Uniti e una coalizione di altre nazioni produttrici di chip stanno controllando l’esportazione di semiconduttori e macchinari di fascia alta in Cina. Per essere meno vulnerabili a tali strozzature, la Cina e il G7 sono bloccati in una competizione per ridurre le loro reciproche interdipendenze economiche, che sono abbondanti da entrambe le parti.

Tuttavia, questo “derisking” pone una sfida asimmetrica per entrambe le parti: il G7 deve superare un divario di efficienza del mercato, mentre la Cina deve superarne uno di efficacia tecnologica.

Il gallio e il germanio vengono raffinati principalmente dai sottoprodotti della fusione rispettivamente di alluminio e zinco. La Cina produce il 97% del gallio a livello mondiale e circa due terzi delle forniture globali di germanio, non tanto grazie a una superiorità tecnologica, ma a un mercato iperefficiente.

Se il G7 volesse sostituire la Cina come fornitore di gallio e germanio, potrebbe farlo con la stessa rapidità con cui potrebbe costruire impianti di raffinazione utilizzando la tecnologia già in suo possesso, ma ciò richiederebbe sovvenzioni e sistemi di protezione che andrebbero contro i principi di libero mercato, così come una maggiore tolleranza per la produzione interna di questa industria altamente inquinante.

La Cina, d’altra parte, non può produrre semiconduttori di fascia alta senza notevoli progressi nel campo dell’innovazione attraverso un’ampia gamma di tecnologie nella catena del valore dei semiconduttori.

Peggio ancora, la Cina deve farlo da sola, considerato che i suoi amici a Mosca, Pyongyang e altrove hanno poco da offrire dal punto di vista tecnologico, mentre il G7 e i suoi partner sarebbero in grado di coordinarsi e condividere il carico di aumentare l’efficienza del mercato.

Tutto ciò non implica che Xi Jinping si ritirerà dalla sua campagna di autosufficienza tecnologica, ma che c’è ancora molta strada da fare in vari settori tecnologici oltre a quello dei soli semiconduttori, inclusi input industriali spesso trascurati, come il rivestimento per lattine e bottiglie per resistere a sostanze altamente corrosive.

Tuttavia, la Cina non ha bisogno di “recuperare” completamente il ritardo con la tecnologia straniera, perché il suo mercato interno ampio e protetto fornirà a tempo debito un percorso verso l’efficienza.

Una volta che i produttori cinesi saranno in grado di produrre una tecnologia sufficientemente buona, ovvero ottenere la maggior parte di ciò che una data tecnologia può fare, possono crescere fino a quando l’efficacia porta all’efficienza. Ciò è accaduto tristemente con le ferrovie ad alta velocità, dove la Cina è partita in ritardo ma ha costretto i fornitori stranieri a partecipare a joint venture con società ferroviarie locali (che hanno comportato un ampio trasferimento di tecnologia), portando alla creazione aziende all’interno del Paese che sono riuscite a lavorare con un discreto successo.

Successivamente, gli appalti hanno fortemente favorito i marchi locali. Con un vantaggio protetto sul mercato interno, i produttori cinesi sono riusciti a costruire un’economia di scala tale che li ha nel tempo portati all’efficienza e a un alto livello di competitività globale.

Il divario di efficienza del mercato del G7 è la sfida più facile perché la Cina non ha davvero alcuna tecnologia che altri Paesi membri del G7 non padroneggi già. Tuttavia, per motivi di efficienza del mercato, i Paesi del G7 hanno esternalizzato molte catene di approvvigionamento in Cina per risparmiare sui costi e sugli impatti ambientali offshore. Il gallio e il germanio corrispondono a questa descrizione, ma anche molti altri beni, come i pannelli solari.

Attualmente, oltre l’80% della capacità produttiva globale di pannelli solari è in Cina, anche se la Germania e altri Paesi dell’UE sono stati i pionieri della tecnologia e sono ancora all’avanguardia nella ricerca.

Tuttavia, per la Cina, colmare questo divario di efficacia tecnologica non è scontato.

Alcune industrie cinesi, come le ferrovie ad alta velocità o le infrastrutture di telecomunicazione come il 5G, sono state in grado di colmare questo divario. Ma altri settori, come quello dei semiconduttori, sono ancora in forte ritardo anche se Pechino ha sfruttato pesantemente gli stessi strumenti politici. Gli esempi di maggior successo dal punto di vista cinese hanno inoltre tutti beneficiato considerevolmente del trasferimento di tecnologia dalle compagnie dei Paesi del G7, fattore su cui i cinesi potrebbero non essere in grado di sfruttare in modo così massiccio con il progredire della guerra tecnologica.

Sarà più facile per il G7 superare il divario di efficienza del mercato, ma questi Paesi dovranno affrontare decisioni scomode. Il reshoring o il friend-shoring sarà possibile solo con il giusto mix di incentivi, almeno fino a quando i guadagni di efficienza del mercato al di fuori della Cina non consentiranno una transizione organica delle catene del valore chiave verso altri mercati meno rischiosi.

Nel frattempo, il G7 dovrà prendere in considerazione l’intervento statale almeno nelle parti più rilevanti dell’economia, il che andrà contro i principi di libero mercato.

Un buon punto di partenza del G7 è prevenire una corsa al ribasso nell’affrontare le inefficienze del mercato. Non c’è motivo per i partner che la pensano allo stesso modo di perseguire tutti un regime di sovvenzioni copia-incolla per Gallio, Germanio o pannelli solari. Ciò genererà solo sprechi, sovraccapacità e un mix completamente diverso di problemi di inefficienza del mercato.

Invece, si dovrebbe prestare attenzione a breve termine al coordinamento di quali Paesi sono più adatti a quale parte di una data catena del valore, il tutto lavorando per una soluzione post-sovvenzioni.

La strategia di sicurezza economica del Giappone, che si concentra sull’essere indispensabile invece di essere presente in tutti i segmenti di mercato, potrebbe essere un modello per altri Paesi, soprattutto se combinata con un solido coordinamento.

Nel medio-lungo termine, il G7 potrebbe valutare cosa sia necessario fare per aumentare l’efficienza nei propri mercati o in quelli “amici”. Non esiste una “seconda Cina”, ma 40 anni fa non esisteva una “prima Cina” – la “fabbrica del mondo” è emersa da ingenti investimenti esteri, profondo sviluppo infrastrutturale e una solida governance.

Il G7 potrebbe mettere a disposizione le sue considerevoli risorse per costruire fabbriche di altri mondi e aiutare a risolvere il divario di inefficienza del mercato in un modo sostenibile che renderebbe temporanei gli interventi di mercato.

Leggi qui l’articolo originale.