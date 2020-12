Porti, l’Ue chiede all’Italia di abolire l’esenzione fiscale

Bruxelles ha chiesto all’Italia di abolire l’esenzione della tassa sulle imprese di cui beneficiano i porti per allineare il regime fiscale nazionale alla normativa Ue.

“Per tutelare la concorrenza, la Commissione deve garantire che eventuali utili generati dalle attività economiche delle autorità portuali siano tassati allo stesso modo degli utili delle altre imprese. La decisione odierna indirizzata all’Italia – come già quelle rivolte ai Paesi Bassi, al Belgio e alla Francia – ribadisce che concedere ai porti esenzioni ingiustificate dall’imposta sulle società falsa la parità delle condizioni concorrenziali e nuoce alla concorrenza leale. Queste esenzioni vanno quindi abolite”, ha spiegato la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager.

Dal momento che l’esenzione risale a prima del 1958, anno in cui il Trattato è entrato in vigore in Italia, questa misura è considerata un “aiuto esistente”: l’Italia quindi non ha l’obbligo di recuperare l’imposta sul reddito delle società che non è stata versata in passato. Però deve fare in modo che dal 1° gennaio 2022 le norme sui porti siano allineate a quelle delle altre società.

“Nel gennaio 2019 la Commissione ha invitato l’Italia ad adeguare la legislazione nazionale per assicurare che i porti pagassero l’imposta sugli utili generati dalle attività economiche – si legge in una nota dell’esecutivo Ue – Nel novembre 2019 la Commissione ha avviato un’indagine approfondita volta ad accertare il fondamento delle sue preoccupazioni iniziali sulla compatibilità delle esenzioni con le norme europee”. Bruxelles ha concluso che l’esenzione dall’imposta sulle società dà un vantaggio selettivo ai porti italiani, violando così le norme Ue in materia di aiuti di Stato.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato un confronto con Bruxelles per definire una soluzione. “Siamo impegnati a risolvere il tema della tassazione senza penalizzare il sistema della portualità italiana e chiedendo tutta la flessibilità necessaria per valorizzare al massimo le attività con una valenza pubblica svolte dai porti – ha dichiarato la ministra Paola De Micheli – . A breve arriveremo a una proposta da formalizzare alle autorità europee in accordo con tutti gli attori del settore”.