Pubblica amministrazione, l’Ue mette in mora l’Italia per i troppi precari

L’Ue ha inviato al governo una lettera. Il governo ha due mesi di tempo per eliminare le discriminazioni ai danni dei precari nella pubblica amministrazione.

Secondo Bruxelles, non sono sufficientemente protetti contro il precariato. Tra questi sono inclusi insegnanti, lavoratori nel settore sanitario, agricoltori e pompieri. La procedura di infrazione era stata avviata nel luglio 2019. Dato che le spiegazioni fornite dal governo non sono state ritenute soddisfacenti, la Commissione Ue ha inviato una seconda lettera

Secondo la Cgil i precari nella Pubblica amministrazione sono 370 mila, a cui si aggiungono gli oltre 160 mila supplenti delle scuole. Non è la prima volta che l’Italia viene richiamata da Bruxelles per questo motivo. Nel 2014 la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva condannato il nostro Paese per l’abuso del precariato nella scuola. La sentenza costrinse il governo a stabilizzare 148 mila precari.

Ora Roma avrà due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione, trascorsi i quali l’esecutivo Ue potrà proseguire nella procedura di infrazione inviando un parere motivato.

Pedaggi e concessioni balneari

La Commissione europea ha richiamato l’Italia anche per non aver ancora accolto il sistema di pedaggio elettronico e per aver esteso ulteriormente le concessioni balneari. Già nel 2016 la Corte di giustizia Ue aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione la pratica di prorogare automaticamente le autorizzazioni, diffusa in Italia. “Gli Stati sono tenuti a garantire che le autorizzazioni il cui numero è limitato per via della scarsità di risorse naturali come le spiagge, siano rilasciate per un periodo limitato e una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi”, scrive la Commissione.

Bruxelles ricorda che l’Italia non ha attuato la sentenza del 2016, prorogando invece le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l’assegnazione di concessioni, che altrimenti sarebbero scadute. Questa procedura è in violazione con il diritto dell’Unione, sottolinea la Commissione.