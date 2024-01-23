La Commissione UE avvia un’indagine “approfondita” per valutare l’acquisizione di ITA da parte di Lufthansa

La Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta acquisizione del controllo congiunto di ITA Airways da parte di Deutsche Lufthansa AG e del ministero italiano dell’Economia e delle Finanze.

Secondo quanto affermato in una nota diramata da Bruxelles, “la Commissione teme in via preliminare che l’operazione possa ridurre la concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte a corto e lungo raggio dentro e fuori l’Italia”.

Come fa notare l’esecutivo UE Lufthansa e ITA “gestiscono un’ampia rete di rotte nazionali, rotte a corto raggio all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”) nonché rotte a lungo raggio tra il SEE e il resto del mondo”. A sua volta “Lufthansa ha anche una joint venture con United Airlines e Air Canada, attraverso la quale si coordinano su prezzi, capacità e programmazione e condividono i ricavi sulle rotte transatlantiche”.

“Aprendo l’indagine approfondita, vogliamo valutare ulteriormente la transazione e garantire che l’acquisizione di ITA non riduca la concorrenza nel traffico a corto e lungo raggio e che non porterà a prezzi più alti, a meno capacità o a una qualità inferiore per i servizi di trasporto aereo passeggeri in entrata e in uscita dall’Italia”, ha affermato la vicepresidente esecutiva della Commissione UE e responsabile della politica di concorrenza, Margrethe Vestager.

L’operazione di Lufthansa su ITA è stata notificata alla Commissione il 30 novembre 2023. L’8 gennaio 2024 Lufthansa ha presentato impegni per rispondere ad alcune preoccupazioni preliminari della Commissione. Ma, come fa notare Bruxelles, tali “impegni erano insufficienti, sia in termini di portata che di efficacia, per respingere chiaramente le preoccupazioni preliminari” dell’esecutivo europeo.

La Commissione ha tempo fino al 6 giugno 2024, per prendere una decisione. L’apertura di un’indagine approfondita non pregiudica l’esito dell’indagine.

Le preoccupazioni della Commissione

Nella nota, la Commissione UE afferma che l’indagine preliminare indica che l’operazione potrebbe ridurre la concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su diverse rotte a corto e lungo raggio.

“Lufthansa e ITA – sottolinea l’esecutivo europeo – sono forti e stretti concorrenti nella fornitura di servizi di trasporto aereo passeggeri su determinate rotte da e per l’Italia”.

Per tanto, secondo la Commissione l’operazione potrebbe ridurre la concorrenza sulle rotte a corto raggio che collegano l’Italia con i paesi dell’Europa centrale. In particolare, su alcune di queste rotte, Lufthansa e ITA competono testa a testa con collegamenti non-stop con una concorrenza solo limitata, principalmente da parte di vettori low cost, come Ryanair, che in molti casi operano da aeroporti più remoti.

Inoltre, la Commissione esaminerà anche le rotte in cui una delle parti offre già servizi e l’altra dovrebbe entrare presto, nonché quelle in cui una o entrambe le parti dispongono di un comodo collegamento con uno scalo e in cui i collegamenti diretti sono limitati o offerto solo dall’altra parte.

Per quanto riguarda le rotte a lungo raggio tra l’Italia e il Nord America, la Commissione valuterà ulteriormente se le attività di ITA, Lufthansa e dei suoi partner della joint venture United Airlines e Air Canada debbano essere trattate come quelle di un’unica entità dopo la fusione.

Bruxelles fa notare che l’operazione potrebbe ridurre la concorrenza su alcune rotte a lungo raggio tra Italia e Stati Uniti, Canada, Giappone e India, a causa della forte concorrenza tra ITA, Lufthansa o i partner della joint venture Lufthansa – attraverso collegamenti non-stop o comodi one-stop e convenienti ubicazioni aeroportuali – e a causa della concorrenza potenzialmente limitata di altre compagnie aeree con collegamenti interessanti.

Altro punto critico, secondo Bruxelles, riguarda la possibile creazione e o rafforzamento della posizione dominante di ITA presso l’aeroporto di Milano-Linate, il che potrebbe rendere più difficile per i rivali fornire servizi di trasporto aereo passeggeri da e per Milano-Linate.

Un’altra criticità che verrà esaminata dalla Commissione riguarderà anche i possibili effetti negativi sulle rotte sulle quali altre compagnie aeree fanno affidamento sull’accesso alla rete nazionale e a corto raggio dell’ITA per le proprie operazioni, che potrebbero influenzare i loro servizi verso destinazioni internazionali servite anche da Lufthansa.

Il governo italiano auspica in una decisione prima del 6 giugno

In un comunicato stampa diramato in risposta all’annuncio dell’indagine approfondita di Bruxelles, il ministero dell’Economia e delle Finanze italiano ha affermato che “il governo continua con determinazione nel percorso intrapreso auspicando che la commissione decida magari prima del 6 giugno in modo da supportare sviluppo e crescita di Ita Airways anche in vista della stagione estiva”.

Da parte sua, Lufthansa ha assicurato che continuerà a lavorare a stretto contatto e in modo costruttivo con la Commissione, in particolare a una “rapida conclusione” dell’esame dell’esecutivo europeo e per la successiva realizzazione dell’investimento”.

Nella nota, il gruppo tedesco afferma di credere “fermamente” che la procedura sarà infine autorizzata.

L’accordo, firmato il 25 maggio dal ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti e dall’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Sphor, prevede l’acquisizione da parte della compagnia aerea tedesca di una quota del 41 per cento del vettore italiano. Il gruppo tedesco ha dichiarato che pagherà 325 milioni di euro per la quota e che il ministero dell’Economia italiano destinerà altri 250 milioni di euro alla compagnia aerea italiana.

Secondo il trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza tra le imprese nel mercato interno, l’accordo siglato a maggio tra il ministero dell’Economia e la compagnia tedesca ha bisogno della luce verde dell’UE.