Ad Anversa, l’industria europea annuncia le sfida per il suo futuro

Una dichiarazione di alto profilo sulla competitività industriale, alla quale hanno partecipato i maggiori esponenti dell’UE, ha dato il via a un dibattito pubblico su quanto l’Europa debba spingersi a sostenere le industrie nazionali e su come si possano conciliare gli obiettivi ecologici e l’industria.

Il 6 giugno i cittadini europei si recheranno alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen punta a un secondo mandato e scommette su un’agenda di competitività industriale per farsi valere.

Lunedì (19 febbraio) ha annunciato la sua candidatura. Un giorno dopo, si è presentata ad Anversa per incontrare una coalizione di 73 leader industriali.

“La visita della Von der Leyen ad Anversa è stata chiaramente una tappa della campagna elettorale”, ha dichiarato Philipp Jäger, ricercatore politico presso il centro studi Jacques Delors di Berlino.

Nella “Dichiarazione di Anversa per un accordo industriale europeo”, presentata alla von der Leyen, gli amministratori delegati e 15 associazioni industriali hanno affermato che “c’è un urgente bisogno di chiarezza, prevedibilità e fiducia nell’Europa e nella sua politica industriale”.

Nello scontro in atto tra i sostenitori della sostenibilità e i leader dell’industria che insistono sulla competitività, la dichiarazione di Anversa è un piano rigoroso in 10 punti che i firmatari sperano possa riportare l’industria europea al suo antico splendore.

La loro richiesta principale? “Mettere l’Industrial Deal al centro della nuova Agenda strategica europea per il 2024-2029”.

Così come il Green Deal è stato il fiore all’occhiello del primo mandato della von der Leyen nel periodo 2019-2024, le aziende firmatarie – chimica, prodotti per l’edilizia, acciaio – sottolineano la necessità di una rinnovata attenzione all’industria.

A dimostrazione dell’impegno della von der Leyen, se dovesse vincere un secondo mandato, la dichiarazione afferma che il suo primo atto legislativo dovrebbe essere una “proposta omnibus per adottare misure correttive su tutte le pertinenti normative UE esistenti”.

Tra le altre richieste figurano un’energia meno costosa, con l’eliminazione degli oneri normativi, l’integrazione della rete europea e “partenariati con i Paesi ricchi di risorse”, ma anche un “nuovo spirito legislativo”.

Secondo gli amministratori delegati firmatari, ciò significa evitare che “gli obiettivi politici del Green Deal siano seguiti da regolamenti attuativi prescrittivi e dettagliati” e chiedere che gli imprenditori siano lasciati liberi di “prosperare per trovare le soluzioni migliori per superare le sfide”.

Jäger ha affermato che: “L’industria spesso si lamenta dell’eccesso di regolamentazione, ma non riesce a fornire esempi di dove esattamente ci sia eccesso di regolamentazione e incoerenza”.

Soprattutto, come Frans Timmermans è stato incaricato di implementare il Green Deal, il suo successore come secondo in comando alla Commissione dovrebbe essere responsabile della “realizzazione dell’Industrial Deal europeo”, sottolinea la dichiarazione di Anversa.

La ricerca di un rinnovato consenso

Il primo ministro belga Alexander De Croo è stato la forza trainante dell’incontro di Anversa, insieme all’associazione dell’industria chimica Cefic, ed è stato in prima linea nelle richieste di un accordo industriale europeo.

Il cluster chimico del suo Paese, legato al porto di Anversa, naviga in pessime acque: i prezzi dell’energia sono alti, la domanda di prodotti chimici bassa. Una linea di produzione su tre non funziona, molto meno del solito.

Il fatto di trovarsi tra la Francia e la Germania – i maggiori Paesi dell’UE con tasche molto più ampie del Belgio – non aiuta la situazione.

“L’Europa è sull’orlo di uno scontro tra i grandi sostenitori delle sovvenzioni industriali, come Francia e Germania, e i Paesi più piccoli che semplicemente non possono permettersi di eguagliarli”, ha spiegato Domien Vangenechten, consulente politico senior presso il think-tank sul clima E3G.

Anche i danesi hanno dichiarato a Euractiv a Berlino che le regole allentate sugli aiuti di Stato devono essere abolite.

Ciò significa che l’Europa è alla ricerca di un nuovo consenso sull’equilibrio tra sostegno all’industria, sostenibilità e competitività.

“È possibile conciliare la sostenibilità e gli obiettivi climatici con la competitività o dobbiamo tagliare il Green Deal per ridurre l’onere sulle imprese?”, ha chiesto Jäger.

La dichiarazione di Anversa “era molto incentrata sulla competitività”, ha aggiunto.

I gruppi verdi sanno da che parte stare.

“Gli obiettivi climatici dell’Europa e la competitività industriale a lungo termine non sono solo compatibili, sono complementari”, ha dichiarato Laurence Tubiana, CEO della Fondazione europea per il clima, che stanzia miliardi di dollari per sostenere l’agenda climatica europea.

Tubiana, che agisce come una sorta di “stratega in capo” per un intero ecosistema di think tank e ONG europee, ha sottolineato che “se fatto bene, un Industrial Deal paneuropeo, opportunamente integrato con lo storico Green Deal”, potrebbe accelerare la transizione verde, la competitività e la coesione, permettendo alle regioni più povere di recuperare il ritardo.

Con l’annuncio della candidatura della von der Leyen alla presidenza, la campagna elettorale dell’UE può entrare nel vivo. Così come la lotta per la scelta della direzione da dare alla strategia industriale europea.

“Il dibattito su come stimolare la competitività industriale dell’Europa nel contesto della corsa globale all’energia pulita è importante e dovrebbe svolgere un ruolo chiave nella campagna elettorale dell’UE”, ha dichiarato Vangenechten.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

Leggi qui l’articolo originale

Disponibile anche in francese