Gli sviluppi dell’accordo di associazione tra UE e Mercosur

L’accordo tra Unione europea e Mercosur – organizzazione internazionale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay – va avanti dai primi anni 2000, ma le trattative sono andate incontro più volte ad arresti a causa delle richieste europee ritenute inaccettabili dai Paesi latinoamericani: come la richiesta di garanzie contro la deforestazione amazzonica, o le preoccupazioni di alcuni paesi europei sulla concorrenza sleale della carne bovina sudamericana.

L’Italia da sempre ha un rapporto privilegiato con i paesi della regione latinoamericana e caraibica dovuto anche a motivi storici e culturali. Nel XIX e XX secolo milioni di italiani emigrarono in America latina ed oggi sono più di 54 milioni i discendenti di italiani che risiedono nei Paesi del Mercosur.

L’accordo di associazione tra UE e Mercosur rappresenta allo stesso tempo un’opportunità e una sfida per l’Italia. Un’opportunità perché si assisterebbe a un incremento dell’export del Made in Italy dovuto a un abbassamento dei dazi doganali, e un rischio poiché gli agricoltori e allevatori italiani temono di non riuscire a reggere la concorrenza con la carne e prodotti agricoli sudamericani che hanno un prezzo inferiore rispetto a quello dei produttori nazionali.

In questa serie di articoli, Euractiv ed EFE ricostruisce gli ultimi sviluppi dell’accordo di associazione tra UE e Mercosur.

[A cura di Sara Bertolli]