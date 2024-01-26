Gli sviluppi dell’accordo di associazione tra UE e Mercosur

L’accordo tra Unione europea e Mercosur – organizzazione internazionale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay – va avanti dai primi anni 2000, ma le trattative sono andate incontro più volte ad arresti a causa delle richieste europee ritenute inaccettabili dai Paesi latinoamericani: come la richiesta di garanzie contro la deforestazione amazzonica, o le preoccupazioni di alcuni paesi europei sulla concorrenza sleale della carne bovina sudamericana.
L’Italia da sempre ha un rapporto privilegiato con i paesi della regione latinoamericana e caraibica dovuto anche a motivi storici e culturali. Nel XIX e XX secolo milioni di italiani emigrarono in America latina ed oggi sono più di 54 milioni i discendenti di italiani che risiedono nei Paesi del Mercosur.
L’accordo di associazione tra UE e Mercosur rappresenta allo stesso tempo un’opportunità e una sfida per l’Italia. Un’opportunità perché si assisterebbe a un incremento dell’export del Made in Italy dovuto a un abbassamento dei dazi doganali, e un rischio poiché gli agricoltori e allevatori italiani temono di non riuscire a reggere la concorrenza con la carne e prodotti agricoli sudamericani che hanno un prezzo inferiore rispetto a quello dei produttori nazionali.
In questa serie di articoli, Euractiv ed EFE ricostruisce gli ultimi sviluppi dell’accordo di associazione tra UE e Mercosur.
Notizie 9 Luglio 2024|12:06
Asunción (EuroEFE) - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato lunedì (8 luglio) che l'accordo tra il Mercosur e l'Unione europea (UE) non si è concretizzato a causa di "contraddizioni interne" tra gli europei, in occasione di …
Notizie | Commercio ed economia mondiale 8 Luglio 2024|11:20
Asunción (EuroEFE) - Oggi (lunedì 8 luglio) il Mercosur terrà un vertice dei capi di Stato durante il quale il Paraguay trasferirà la presidenza di turno all'Uruguay, senza che siano stati compiuti progressi visibili con l'Unione Europea (UE) per la …
Notizie | Commercio ed economia mondiale 26 Gennaio 2024|10:19
Bruxelles (EuroEFE) - Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha dichiarato giovedì (25 gennaio) che resta da vedere se le proteste degli agricoltori in diversi Paesi dell'Unione Europea, soprattutto in Francia e Germania, finiranno per essere un "ostacolo" all'accordo …
Notizie | Commercio ed economia mondiale 25 Gennaio 2024|13:30
Asunción (EuroEFE) - I ministri degli Esteri del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e la recente Bolivia) hanno annunciato mercoledì (24 gennaio) ad Asunción che sarà "prioritario", per loro, procedere sulle questioni in sospeso con l'Unione Europea (UE), per raggiungere …
Notizie | Allargamento e parternariati 24 Gennaio 2024|12:07
Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile per il commercio, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato martedì (23 gennaio) che i negoziati per un accordo commerciale tra l'Unione europea e il Mercosur potrebbero essere completati prima della fine del suo mandato, il …
Notizie | Allargamento e parternariati 23 Gennaio 2024|12:57
Asunción (EuroEFE) - Il presidente paraguaiano Santiago Peña ha esortato lunedì (22 gennaio) a prendere una "decisione politica" riguardo all'accordo commerciale che i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Bolivia, Paraguay e Uruguay) stanno negoziando da più di vent'anni con l'Unione …
Intervista | Commercio ed economia mondiale 22 Dicembre 2023|11:17
Marcela Cristini, economista senior presso la Fondazione argentina per le indagini economiche in America Latina (FIEL), ha sostenuto che il nuovo governo argentino sarebbe favorevole all'accordo commerciale tra l'UE e il Mercosur, ma che i requisiti ecologici dell'UE sono andati …
Notizie | Commercio ed economia mondiale 5 Dicembre 2023|17:16
Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si sono impegnati a concludere l’accordo commerciale UE-Mercosur a Berlino lunedì (4 dicembre), nonostante il contraccolpo ricevuto da Francia e Argentina.
L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e …
Notizie | Allargamento e parternariati 19 Luglio 2023|11:39
A margine del vertice tra Unione europea e i Paesi della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC) tenutosi a Bruxelles lunedì e martedì (17-18 luglio), i leader dell'UE e del Sudamerica hanno ribadito l'ambizione di finalizzare un accordo entro …