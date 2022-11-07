Scholz a Pechino. La crisi del modello economico della Germania dietro la missione del cancelliere

È durata appena un giorno la missione a Pechino del cancelliere tedesco Scholz ma è bastata a sollevare un’ondata di dure critiche in Europa e nella stessa Germania.

Le ragioni ufficiali a giustificazione della visita appaiono in qualche modo condivisibili: l’importanza di tenere aperto un dialogo diretto con Xi Jinping, dopo la sua elezione al terzo mandato, visto il ruolo chiave che la Cina continuerà a rivestire per il raggiungimento di obiettivi strategici fondamentali per l’Europa quale la lotta al cambiamento climatico. In aggiunta, l’opportunità di un confronto franco col leader cinese su temi anche ostici, quali il sostegno di Pechino alla guerra di Putin e la brutale violazione dei diritti umani nello Xinjiang.

Ragioni, tuttavia, che mal si conciliano con la composizione dei partecipanti alla missione. Una folta delegazione di amministratori delegati del Gotha della grande industria tedesca, dalla chimica, all’auto, alla meccanica elettrica e alla finanza. Più o meno tutti i rappresentanti di quelle grandi imprese tedesche che hanno massicciamente investito e aumentato la loro presenza sul mercato cinese in tutti questi anni. Si è trattato di una missione d’affari, insomma, come le tante altre condotte in passato da Angela Merkel, la Cancelliera prima di Scholz, che per ben dodici volte durante i suoi quattro mandati si era recata a Pechino, sempre scortata da una folta compagine di CEO del grande capitale tedesco. Fu il periodo di maggior successo dell’economia tedesca. La crescita era trainata in misura predominante dalle esportazioni – come in un modello cosiddetto export-led growth – ed era sostenuta sia dalle importazioni di gas russo a basso costo che dai formidabili sbocchi offerti dal mercato in forte espansione della Cina, divenuta in pochi anni il partner commerciale più importante di Berlino. Un classico modello di mercantilismo economico che ha contribuito a far divenire l’economia tedesca la più grande ed influente in Europa.

Da allora, tuttavia, molte cose sono radicalmente cambiate. Ancora prima della pandemia e della guerra in Ucraina. E a Pechino, innanzi tutto. In molte produzioni di beni intermedi e d’investimento, che un tempo importava massicciamente dalla Germania, la Cina è divenuta assai competitiva e autosufficiente in questi anni, pur con metodi non sempre ortodossi. Anche la strategia di crescita cinese ha subito profonde modifiche. È oggi fortemente orientata a privilegiare la domanda interna e a difendere il mercato domestico in nome della sicurezza e autosufficienza nazionali. Una prima conseguenza è stato il graduale azzeramento del surplus commerciale bilaterale tedesco, una assoluta peculiarità rispetto ai forti disavanzi bilaterali accusati da tutti gli altri maggiori paesi. Dallo scorso anno, la Germania ha cominciato addirittura a registrare crescenti disavanzi commerciali nei confronti della Cina.

Altrettanto eclatanti i mutamenti a livello politico e strategico della Cina. Durante il secondo mandato di Xi Jinping, si sono verificati in rapida successione la violenta annessione di Hong Kong, il brutale trattamento dei mussulmani nello Xinjiang e il rifiuto quest’anno di una qualsiasi condanna dell’invasione russa dell’Ucraina. E proprio con riferimento a quest’ultimo drammatico evento, il Cancelliere Scholz aveva parlato mesi fa in un discorso al Bundestag di un punto di svolta storico (Zeitenwende) per la Germania e per la sua politica, a tutti i livelli.

Ma è una svolta che se si guarda alla politica tedesca verso la Cina è davvero arduo rinvenire. A livello economico e nei circoli che contano, in primo luogo quello delle grandi imprese tedesche, si è continuato a favorire l’attuale forte dipendenza da Pechino. E la tesi a sostegno più diffusa è che Russia e Cina siano due casi non comparabili. In realtà, l’approccio prevalente è un altro ed è quello di una strenua difesa dello status quo. Almeno finché sarà possibile. Un atteggiamento tutto appiattito sul brevissimo termine, come d’altra parte ha confermato anche il viaggio a Pechino di Scholz. Privo di un qualsiasi disegno strategico, il Cancelliere è apparso animato soprattutto dall’intento di mantenere buoni rapporti con la Cina per massimizzare i possibili ritorni economici. Pur nella consapevolezza che diverrà inevitabile in un futuro, più o meno prossimo, diverrà inevitabile rivedere radicalmente e/o recidere gran parte dei legami oggi esistenti.

A parziale giustificazione delle scelte di Scholz, si possono certo invocare i corposi interessi produttivi, commerciali e finanziari che tuttora legano l’economia tedesca a Pechino. Ma il fatto di fondo resta che i cambiamenti economici e geopolitici verificatesi in questi anni hanno reso pressoché insostenibile quel modello produttivo tedesco di cui abbiamo parlato, caratterizzato da alta intensità di energia e trainato dalle esportazioni, in primo luogo verso la Cina. È già oggi in crisi e andrebbe ripensato e ridefinito alla luce del nuovo contesto economico globale. Ciò vale naturalmente anche per altri paesi della UE. Ma in nessun altro caso i cambiamenti da attuare sono tanto rilevanti quanto in Germania e nella sua economia. Non vi è dubbio che tutto questo sarà molto difficile e costoso. Ma una lezione da trarre dalla guerra scatenata da Putin è che posporre decisioni e scelte necessarie perché difficili può poi portare ad innalzare i costi e i prezzi che andranno comunque pagati.

Va riconosciuto, comunque, che anche in Germania stia aumentando la consapevolezza che la riduzione della insostenibile dipendenza economica tedesca dalla Cina sia una necessità non più rinviabile. A conferma, le molte critiche rivolte nella stessa Germania verso la missione a Pechino di Scholz da parte di esponenti politici sia di destra che di sinistra, incluso il partito dei Verdi, che è una componente fondamentale dell’attuale maggioranza di governo. Ed alcuni hanno invocato una nuova strategia a partire da una pronunciata diversificazione della presenza tedesca in Asia, a favore di altri partner asiatici.

Si tratterebbe di una svolta salutare, non solo nell’interesse tedesco ma anche di molti altri paesi europei. L’importanza di un confronto serrato con la Cina di Xi Jinping e la considerazione che il solo ‘decoupling’ non sia certo sufficiente a definire un nuovo approccio strategico sono tesi condivise anche da altri leader europei. Ma altrettanto diffusa è la convinzione che proprio per questo serva una più coesa e unitaria strategia dell’Europa nei confronti di Pechino. Mentre la missione di Scholz si ritiene abbia inviato il segnale opposto, di una perdurante debolezza e divisione dell’Unione. Si rischia così di rafforzare quel principio del ‘divide et impera’ che ha ispirato da sempre in passato e continua ad animare la strategia di Xi verso l’Europa. È un errore politico, che in una fase di così difficile transizione per l’Europa quale l’attuale ci si augurava di evitare.

Paolo Guerrieri, PSIA, SciencesPo, Parigi